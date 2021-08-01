standing westerly middle school

Grade 8

Nicholas R. Allario

Sara M. Arnold

Ariana L. Arruda

Shareliz M. Bonilla Matos

Tyler A. Brayman

Christopher M. Buehler

Allyson L. Burgess

Jacob Q. Calhoun

Max F. Celico

Sofia A. Cillino

Mallorey L. Clark

Shelby L. Cole

Jeanette H. Cronin

Ava M. D'Ortona

Selena Daniel

Adriana O. Diess

Angelo DiSpirito

Abigail L. Donato

Yujing Fang

Allyson B. Faubert

Meadow E. Ferdula

Kailyn M. Fister

Ashley N. Franeski

Emma F. Frenze

Makenzie J. Gabriele

Tori A. Gabriele

Rachel E. Gomez

Chloe Jae L. Gonzalez

Lillian R. Gorman

Isabelle S. Grayson

Julia A. Grillo

Simone Hackett

Cassidy H. Hetu

Chloe S. Hetu

Penelope H. Hooper

Jesse L. Hopkins

Matthew V. Horton

Indiana I. Hurley

Eva M. Intrieri

Poppy J. Kellogg

Marinn C. Kyan

Ella L. Lamb

Ava G. Lauria

Michaela M. Lessing

Danny Li

Luis F. Lopez

Marc T. Macera

Michaela I. Magliari

Cooper A. Maher

Claire G. Manfredi

James C. Manfredi JR

Noah J. Manfredi

Jack E. McGovern

Kailey J. Mitchell

Aidan P. Morrone

Kylie J. Nardone

Nikko A. Nastasi

Penelope A. Nicolas

Erica J. Nyberg

Anna P. Orphanides

Jayden Parker

Alexander R. Pendola

Christopher B. Pendola

Lucas J. Pennell

Michael A. Poole

Katren M. Rafferty

Celeste A. Renna

Julia M. Ritacco

Alayna M. Robbins

Avery L. Rojas

Alex M. Sammataro

John L. Santiago

Sophia R. Santos

Margaret A. Scanapieco

Addison M. Serra

Nicholas L. Souder

Maxwell V. Speranza

Dylan C. Tallardy

Francesca T. Terranova

Caelyn N. Torrez

Ava R. Ullrich

Leah M. Vartabedian

Juliana G. Voisinet

Cali West

Amy W. White

Chase B. Wycall

Nora H. Zerbarini

Grade 7

Jesse A. Adriano

Dany O. Alawar

Natalie L. Allen

Brayden C. Antoch

Cierra J. Arnold

Katelyn M. Arnold

Sienna M. Arnold

Samuel J. Augeri

Lyla A. Auth

Nicholas R. Beaudreau

Rose M. Bowen

Calla E. Bruno

Ruby A. Calabrese

Morgan C. Campbell

Giana K. Carchidi

Brady H. Casady

Colby D. Champlin

Andrew L. Crider JR

Brock J. Crowley

Lily Cui

Abiageal C. Emery

Gianna R. Falcone

Emerson K. Federico

Thomas R. Fiore

Annabelle G. Fowler

Natalie K. Francese

David P. Franzese

Sydney A. Fuller

Kailyn M. Gabriele

Savannah M. Garcia

Aaron J. Gencarelli

Michael L. Gervasini

Brady W. Gilman

Avery E. Gingerella

Dacia M. Gingerella

Sophia L. Goncalves

Tyler J. Greene

Natalie J. Guilmette

Alexandra G. Gunning

Emma G. Harris

Damian M. Hill

James T. Hooper

Sophia E. Horton

Vittoria L. Illiano

Danica Jarrett

Alyssa H. Jenkins

Ella N. Keegan

Makenna E. Koss-Brown

Scarlett E. Lane

Kaizhen Lei

Ava R. Lidestri

Ocean L. Lombard

Samuel J. Lorello

Meghan E. MacDonald

Casey B. Macera

Lila S. Madrid

Madison J. Mankoff

Luigi Marchionne

Isabella R. Mazzarese

Jackson W. Miller

Thomas J. Mirando

Owen B. Murray

Isabella J. Nenna

Nicholas S. Nordman

Felicity M. Orlando

Nathan M. Paciga

Aashni V. Patel

Madison R. Pellegrino

Hailey C. Perra

Theodore G. Pesch

Peyton E. Pietraszka

Lorelai A. Sacco

Cecelia L. Saint

Grayson M. Simmons

Kaelyn A. Souza

Luca Sposato

Logan J. Startz

Jace R. Symington

Eowyn L. Terranova

Nolan K. Tripp

Kalli B. Turano

Kimberly G. Ward

Leia R. Wisehart

Mikaela M. Woll

Lila M. Wycall

Grade 6 

Molly E. Alvino

Morgan E. Beattie

Allyson R. Brake

Domenic J. Brennan

Phoebe T. Brennan

Abigail L. Champlin

Brilonn R. Chapman

Laci J. Cole

Emily M. Costa

Logan J. Cronin

Hallie R. Dabkowski

Fransesca M. DeCaro

Alexandra M. DeLauro

Cruz L. Discuillo

Eric G. Donahue

Rhiannon E. Doyle

Logan A. Duranti

Benjamin C. Eaton

Ava L. Falcone

Tyler A. Falcone

Owen M. Faubert

Samson J. Ferrol

Sienna M. Fizzano

Luca P. Fusaro

Lilly M. Gervasini

Rainah J. Giorno

Hope G. Giuliano

Aliza G. Guido

Luke C. Gwaltney

Matteo Hackett

Ryder D. Henderson

Landon J. Husereau

Liam R. Jacobson

Caden V. Jarrett

Brody E. Kenyon

John J. Koulbanis

George J. Landry III

Ella J. Lauria

Makaila L. Limson

Alyssa V. Luck

Camden J. MacDonald

Luca F. Magliari

Anthony V. Maini

Griffin Mandes

Jillian A. Manfred

Natalie R. Manfredi

Jacob L. Mara-LaRocque

Alison Y. Maranda

Sienna R. Mathieu

Brynn M. Maynard

Emma E. McElwaney

Calee S. Mitchell

Ian C. Morissette

Drew B. Morrone

Sara K. Morrone

Olivia M. O'Neil

Madison J. O'Neill

Jacob T. Paciga

Matthew J. Panciera

Leonardo J. Paradise

Camryn B. Pellegrino

Marilyn Perez-Montero

Paul C. Petersen

Enoch A. Ponce JR

Charles A. Preil

Dante Pruitt

Gianna N. Ritacco

Amaya G. Robinson

Noah J. Roy

Lucy A. Saint

Owen J. Sassi

Judah Schackner

Braiden M. Sherwood

Logan H. Smith

Jack Speranza

Liliana R. Sposato

Rocco J. Sposato

Lily A. Storm

James S. Tolmie

Kennedy A. Turner

Keil J. Ullrich

Noeliyah Vasquez

Gregory B. West

Carter B. Williams

Nova E. Woodward

Jack V. Zerbarini

Ziyan Zheng

Grade 5 

Connor J. Algiere

Frankie M. Arnold

Grady T. Auth

Ella G. Barth

Elise J. Batte

Nina R. Belanger

Sarah L. Brake

Rory M. Brayman

Mary E. Brinton

Cali S. Bruno

Lauren G. Cahoon

Mia E. Chapman

Ryley P. Cody

Madelyn M. Cooke

Graeme G. Crowley

Daniel J. Cummings

Marcus G. Curreri

Taylor G. deBettencourt

Chloe R. Discuillo

Malakai M. Drurey

Isabelle G. Falcone

Peyton M. Federico

Ray J. Finlay

Patrick G. Fowler

Gemma B. Fusaro

Riley C. Gabriele

Danny J. Gardiner JR

Catherine E. Gray

Cayden N. Green

Leah C. Gregal

Mackenzie N. Hartman

Avery E. Harvie

Jacob Harwood

Oliver N. Hopkins

Reid T. Hurley

Alyn E. Husereau

Mackenzie L. Johns

Heidy E. Juarez Gaona

Lydia C. Lamb

Madison H. Lanphear

Maximus F. Leong

Ashlyn M. Lidestri

Gabriella E. Lindstrom

Ella A. Logan

Serena C. Long

Karissa R. Madrid

Norah A. Mahoney

Jackson R. Mankoff

Luciana R. Marchionne

Caleb B. Martin

Mika K. Martins

Asa T. Mayo

Alison M. McAnally

Michael P. McLeod JR

Tara J. McManus

Ashley E. Mejia Menjivar

Dawson W. Miller

Tyler J. Miller

Logan J. Morin

Evan C. Morissette

Cassiopeia E. Nicolas

Mitchell S. O'Connell

Aidan A. Oakley

Cooper R. Palumbo

Jack L. Parker

Jenna L. Parker

Tessa E. Perkins

Ava Pesch

Connor J. Plante

Norah J. Plowman

Holden A. Reed

Ella J. Reyes

Benjamin J. Romano

Abigail E. Sammataro

Annaka W. Tran

Aramis J. Tutt

Malaysia M. Vasquez

Jason S. Vega

Ryan W. Waddington

Justice H. White

Scarlett J. Woodall

Dylan D. Yu

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.