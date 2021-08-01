Grade 8
Nicholas R. Allario
Sara M. Arnold
Ariana L. Arruda
Shareliz M. Bonilla Matos
Tyler A. Brayman
Christopher M. Buehler
Allyson L. Burgess
Jacob Q. Calhoun
Max F. Celico
Sofia A. Cillino
Mallorey L. Clark
Shelby L. Cole
Jeanette H. Cronin
Ava M. D'Ortona
Selena Daniel
Adriana O. Diess
Angelo DiSpirito
Abigail L. Donato
Yujing Fang
Allyson B. Faubert
Meadow E. Ferdula
Kailyn M. Fister
Ashley N. Franeski
Emma F. Frenze
Makenzie J. Gabriele
Tori A. Gabriele
Rachel E. Gomez
Chloe Jae L. Gonzalez
Lillian R. Gorman
Isabelle S. Grayson
Julia A. Grillo
Simone Hackett
Cassidy H. Hetu
Chloe S. Hetu
Penelope H. Hooper
Jesse L. Hopkins
Matthew V. Horton
Indiana I. Hurley
Eva M. Intrieri
Poppy J. Kellogg
Marinn C. Kyan
Ella L. Lamb
Ava G. Lauria
Michaela M. Lessing
Danny Li
Luis F. Lopez
Marc T. Macera
Michaela I. Magliari
Cooper A. Maher
Claire G. Manfredi
James C. Manfredi JR
Noah J. Manfredi
Jack E. McGovern
Kailey J. Mitchell
Aidan P. Morrone
Kylie J. Nardone
Nikko A. Nastasi
Penelope A. Nicolas
Erica J. Nyberg
Anna P. Orphanides
Jayden Parker
Alexander R. Pendola
Christopher B. Pendola
Lucas J. Pennell
Michael A. Poole
Katren M. Rafferty
Celeste A. Renna
Julia M. Ritacco
Alayna M. Robbins
Avery L. Rojas
Alex M. Sammataro
John L. Santiago
Sophia R. Santos
Margaret A. Scanapieco
Addison M. Serra
Nicholas L. Souder
Maxwell V. Speranza
Dylan C. Tallardy
Francesca T. Terranova
Caelyn N. Torrez
Ava R. Ullrich
Leah M. Vartabedian
Juliana G. Voisinet
Cali West
Amy W. White
Chase B. Wycall
Nora H. Zerbarini
Grade 7
Jesse A. Adriano
Dany O. Alawar
Natalie L. Allen
Brayden C. Antoch
Cierra J. Arnold
Katelyn M. Arnold
Sienna M. Arnold
Samuel J. Augeri
Lyla A. Auth
Nicholas R. Beaudreau
Rose M. Bowen
Calla E. Bruno
Ruby A. Calabrese
Morgan C. Campbell
Giana K. Carchidi
Brady H. Casady
Colby D. Champlin
Andrew L. Crider JR
Brock J. Crowley
Lily Cui
Abiageal C. Emery
Gianna R. Falcone
Emerson K. Federico
Thomas R. Fiore
Annabelle G. Fowler
Natalie K. Francese
David P. Franzese
Sydney A. Fuller
Kailyn M. Gabriele
Savannah M. Garcia
Aaron J. Gencarelli
Michael L. Gervasini
Brady W. Gilman
Avery E. Gingerella
Dacia M. Gingerella
Sophia L. Goncalves
Tyler J. Greene
Natalie J. Guilmette
Alexandra G. Gunning
Emma G. Harris
Damian M. Hill
James T. Hooper
Sophia E. Horton
Vittoria L. Illiano
Danica Jarrett
Alyssa H. Jenkins
Ella N. Keegan
Makenna E. Koss-Brown
Scarlett E. Lane
Kaizhen Lei
Ava R. Lidestri
Ocean L. Lombard
Samuel J. Lorello
Meghan E. MacDonald
Casey B. Macera
Lila S. Madrid
Madison J. Mankoff
Luigi Marchionne
Isabella R. Mazzarese
Jackson W. Miller
Thomas J. Mirando
Owen B. Murray
Isabella J. Nenna
Nicholas S. Nordman
Felicity M. Orlando
Nathan M. Paciga
Aashni V. Patel
Madison R. Pellegrino
Hailey C. Perra
Theodore G. Pesch
Peyton E. Pietraszka
Lorelai A. Sacco
Cecelia L. Saint
Grayson M. Simmons
Kaelyn A. Souza
Luca Sposato
Logan J. Startz
Jace R. Symington
Eowyn L. Terranova
Nolan K. Tripp
Kalli B. Turano
Kimberly G. Ward
Leia R. Wisehart
Mikaela M. Woll
Lila M. Wycall
Grade 6
Molly E. Alvino
Morgan E. Beattie
Allyson R. Brake
Domenic J. Brennan
Phoebe T. Brennan
Abigail L. Champlin
Brilonn R. Chapman
Laci J. Cole
Emily M. Costa
Logan J. Cronin
Hallie R. Dabkowski
Fransesca M. DeCaro
Alexandra M. DeLauro
Cruz L. Discuillo
Eric G. Donahue
Rhiannon E. Doyle
Logan A. Duranti
Benjamin C. Eaton
Ava L. Falcone
Tyler A. Falcone
Owen M. Faubert
Samson J. Ferrol
Sienna M. Fizzano
Luca P. Fusaro
Lilly M. Gervasini
Rainah J. Giorno
Hope G. Giuliano
Aliza G. Guido
Luke C. Gwaltney
Matteo Hackett
Ryder D. Henderson
Landon J. Husereau
Liam R. Jacobson
Caden V. Jarrett
Brody E. Kenyon
John J. Koulbanis
George J. Landry III
Ella J. Lauria
Makaila L. Limson
Alyssa V. Luck
Camden J. MacDonald
Luca F. Magliari
Anthony V. Maini
Griffin Mandes
Jillian A. Manfred
Natalie R. Manfredi
Jacob L. Mara-LaRocque
Alison Y. Maranda
Sienna R. Mathieu
Brynn M. Maynard
Emma E. McElwaney
Calee S. Mitchell
Ian C. Morissette
Drew B. Morrone
Sara K. Morrone
Olivia M. O'Neil
Madison J. O'Neill
Jacob T. Paciga
Matthew J. Panciera
Leonardo J. Paradise
Camryn B. Pellegrino
Marilyn Perez-Montero
Paul C. Petersen
Enoch A. Ponce JR
Charles A. Preil
Dante Pruitt
Gianna N. Ritacco
Amaya G. Robinson
Noah J. Roy
Lucy A. Saint
Owen J. Sassi
Judah Schackner
Braiden M. Sherwood
Logan H. Smith
Jack Speranza
Liliana R. Sposato
Rocco J. Sposato
Lily A. Storm
James S. Tolmie
Kennedy A. Turner
Keil J. Ullrich
Noeliyah Vasquez
Gregory B. West
Carter B. Williams
Nova E. Woodward
Jack V. Zerbarini
Ziyan Zheng
Grade 5
Connor J. Algiere
Frankie M. Arnold
Grady T. Auth
Ella G. Barth
Elise J. Batte
Nina R. Belanger
Sarah L. Brake
Rory M. Brayman
Mary E. Brinton
Cali S. Bruno
Lauren G. Cahoon
Mia E. Chapman
Ryley P. Cody
Madelyn M. Cooke
Graeme G. Crowley
Daniel J. Cummings
Marcus G. Curreri
Taylor G. deBettencourt
Chloe R. Discuillo
Malakai M. Drurey
Isabelle G. Falcone
Peyton M. Federico
Ray J. Finlay
Patrick G. Fowler
Gemma B. Fusaro
Riley C. Gabriele
Danny J. Gardiner JR
Catherine E. Gray
Cayden N. Green
Leah C. Gregal
Mackenzie N. Hartman
Avery E. Harvie
Jacob Harwood
Oliver N. Hopkins
Reid T. Hurley
Alyn E. Husereau
Mackenzie L. Johns
Heidy E. Juarez Gaona
Lydia C. Lamb
Madison H. Lanphear
Maximus F. Leong
Ashlyn M. Lidestri
Gabriella E. Lindstrom
Ella A. Logan
Serena C. Long
Karissa R. Madrid
Norah A. Mahoney
Jackson R. Mankoff
Luciana R. Marchionne
Caleb B. Martin
Mika K. Martins
Asa T. Mayo
Alison M. McAnally
Michael P. McLeod JR
Tara J. McManus
Ashley E. Mejia Menjivar
Dawson W. Miller
Tyler J. Miller
Logan J. Morin
Evan C. Morissette
Cassiopeia E. Nicolas
Mitchell S. O'Connell
Aidan A. Oakley
Cooper R. Palumbo
Jack L. Parker
Jenna L. Parker
Tessa E. Perkins
Ava Pesch
Connor J. Plante
Norah J. Plowman
Holden A. Reed
Ella J. Reyes
Benjamin J. Romano
Abigail E. Sammataro
Annaka W. Tran
Aramis J. Tutt
Malaysia M. Vasquez
Jason S. Vega
Ryan W. Waddington
Justice H. White
Scarlett J. Woodall
Dylan D. Yu
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