standing stonington middle school
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Exterior of Stonington Middle School on Sunday, January 5, 2020. Harold Hanka, The Westerly Sun

Grade 8

High Honors

Austin Anbari

Kaelyn Bevington

Kanani Brown

Nicholas Cannella

Sebastian Canty

Charlotte Cornell

Madeline DeLaura

Grayson Dull

Holger Ericsson

Willow Fraser

Katelyn Freitas

Hayden Gothie

Hope Grant

Elizabeth Jones

Bailey Joseph

Jonah Korinek

Charlie Kramer

Marra LaCour

Alan Lanoie

Anna Lettiere

Marina Lewandowski

Misha Lewandowski

Cooper Light

Ava Lindenmayer

Mary Lord

Samuel Lund

Madelyn McAdams

Sophia Monte

Blake Murray

Taryn Nicholson

Riley Norcia

Keira O'Brien

Emily Obrey

Iliana Rashleigh

Rory Risley

Aubrey Short

Emily Stamm

Phineas Sullivan

Anna Sundman

Ella Wertz

Jai-Lynn Wheeler

Elizabeth Zuro

Honors

Haley Adamson

Hailey Allard

Lillian Bellet

Holden Berk

Gavin Bucko

Gustav Burke

Grace Caster

Jeremy Collins

Isabela deCastro

Brady deCastro

Ariana Doenges

Seamus Doyle

Mackenzie DuFour

Finnegan Eck

Shea Ferrara

Logan Freitas

Fiona Fulton

Dainan Glennon

Maclan Griscom

Ladleigh Hargus

Samantha Harris

Ethan Harris

Lindsey Houle

Arleen Kaur

Taya Kelly

Patrick McGugan

Elena Menzies

Caroline Murphy

Nolan Nanson

Jevonte Owens

Brandon Pica

Mia Pisani

Connor Poole-Scott

Gabrielle Reynolds

Maxwell Savin

Bethany Schoenecker

Peter Schoenecker

Isabella Spaulding

Jeremiah Spear

Abigail Steeno

Deane Stepski

Charlieze Swan

Maya Terwilliger

Jace Wolfradt

Grade 7

High Honors

Lily Ainscough

Salvatore Alessio

David Alessio

Maizy Alu

Allie Anderson

Thomas Berger

Audrah Brickey

Cali Cairnes

Autumn Christian

Logan Christina

Caden Christina

Ella Cochran

Henry Cooke

Max DelaRosa

Nora Fanning

Cameron Getchis

Aiden Gillece

Zahnyia Gonzales

Ethan Greene

Ainsley Helbig

August Holdridge

Kathryn Holveck

Luke Jones

Michael Keefe

Micah Korinek

Morghan Kuhn

Sean Lord

Lillian Loughlean

Thomas Lyon

Molly Musselman

Finnella O'Keefe

Brady O'Neil

Camden Ogden

Lukas Pelletier

Adilyn Risley

Ella Rothman

Ava Vangieri

Melanie Verbridge

Camryn Williamson

Honors

Dylan Brennan

Ekana Brown

Elizabeth Bull

Valerie Conley

Leah DePerry

Delaney Driscoll

Michele Gresko

Quinn Higginbotham

Josephine Hites

Sophie Hryn

Lydia Hunter

Eli Iovino

Tyler Jordan

Nicholas McCabe

Gwendolyn McGugan

Madison Oliverio

Samuel Olmstead

Sophia Orlowski

Graham Pelletier

Nathan Rodgers

Arianna Scavello

Devin Yaworsky

Mason Zagol

Jayse Zaharie

Grade 6

High Honors

Ross Biddle

Zi Qing Biondo

Samantha Boffi

Alexa Checchi

Tyler Cimini

Lauren deCastro

Eliza DuFour

Ryan Dugas

Sean Durham

Hannah Fyke

Lillian Harney

Cohan Hinchey

Liam Kelly

Andy Kramer

Shelby Mayo

Nolen Neale

Elijah Sullivan

Shaya Tarrabolsi

Jake Wagner

Brayden Wolfradt

Honors

Amani Barrett

Logan Berdos

Finnegan Bowyer

Benjamin Bozin

Kameron Brayman

Ava Burke

Dylan Condie

Garrett Cooper

Aiden Deary

Nevaeh DeMartino

Luke Dennett

Rowan Duhig

William Erb

Joseph Goulart

Emma Gowen

Kairi Grant

Ellis Hankins-Saltzman

Madison Harvey

Henry Head

Quinn Heal

Gwendolynn Higginbotham

Sienna Hirschorn

Madeline Hites

Rocco Hoadley

Bryce Jameson

Kiley Jameson

Ashley King

Haley Larkin

Joshua McBain

Devyn McInerney

Corinne Mercier

Mary Jane Mickus

Hope Mullen

Rori Murphy

Thomas O'Rourke

Kyle Olsson

Isabella Page

Matteo Panciera

Manav Patel

Aiden Peterson

Cormick Pettegrow

Joshua Post

Logan Rollins

Kate Ruenzel

Cole Scahill

Audrey Schrage

Cameron Seger

Annalia Simpson

Byron Stillman

Cheyenne Taber

Jana Tannatt

Solana Thagnabouth

Oliver Turner

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