Grade 8
High Honors
Austin Anbari
Kaelyn Bevington
Kanani Brown
Nicholas Cannella
Sebastian Canty
Charlotte Cornell
Madeline DeLaura
Grayson Dull
Holger Ericsson
Willow Fraser
Katelyn Freitas
Hayden Gothie
Hope Grant
Elizabeth Jones
Bailey Joseph
Jonah Korinek
Charlie Kramer
Marra LaCour
Alan Lanoie
Anna Lettiere
Marina Lewandowski
Misha Lewandowski
Cooper Light
Ava Lindenmayer
Mary Lord
Samuel Lund
Madelyn McAdams
Sophia Monte
Blake Murray
Taryn Nicholson
Riley Norcia
Keira O'Brien
Emily Obrey
Iliana Rashleigh
Rory Risley
Aubrey Short
Emily Stamm
Phineas Sullivan
Anna Sundman
Ella Wertz
Jai-Lynn Wheeler
Elizabeth Zuro
Honors
Haley Adamson
Hailey Allard
Lillian Bellet
Holden Berk
Gavin Bucko
Gustav Burke
Grace Caster
Jeremy Collins
Isabela deCastro
Brady deCastro
Ariana Doenges
Seamus Doyle
Mackenzie DuFour
Finnegan Eck
Shea Ferrara
Logan Freitas
Fiona Fulton
Dainan Glennon
Maclan Griscom
Ladleigh Hargus
Samantha Harris
Ethan Harris
Lindsey Houle
Arleen Kaur
Taya Kelly
Patrick McGugan
Elena Menzies
Caroline Murphy
Nolan Nanson
Jevonte Owens
Brandon Pica
Mia Pisani
Connor Poole-Scott
Gabrielle Reynolds
Maxwell Savin
Bethany Schoenecker
Peter Schoenecker
Isabella Spaulding
Jeremiah Spear
Abigail Steeno
Deane Stepski
Charlieze Swan
Maya Terwilliger
Jace Wolfradt
Grade 7
High Honors
Lily Ainscough
Salvatore Alessio
David Alessio
Maizy Alu
Allie Anderson
Thomas Berger
Audrah Brickey
Cali Cairnes
Autumn Christian
Logan Christina
Caden Christina
Ella Cochran
Henry Cooke
Max DelaRosa
Nora Fanning
Cameron Getchis
Aiden Gillece
Zahnyia Gonzales
Ethan Greene
Ainsley Helbig
August Holdridge
Kathryn Holveck
Luke Jones
Michael Keefe
Micah Korinek
Morghan Kuhn
Sean Lord
Lillian Loughlean
Thomas Lyon
Molly Musselman
Finnella O'Keefe
Brady O'Neil
Camden Ogden
Lukas Pelletier
Adilyn Risley
Ella Rothman
Ava Vangieri
Melanie Verbridge
Camryn Williamson
Honors
Dylan Brennan
Ekana Brown
Elizabeth Bull
Valerie Conley
Leah DePerry
Delaney Driscoll
Michele Gresko
Quinn Higginbotham
Josephine Hites
Sophie Hryn
Lydia Hunter
Eli Iovino
Tyler Jordan
Nicholas McCabe
Gwendolyn McGugan
Madison Oliverio
Samuel Olmstead
Sophia Orlowski
Graham Pelletier
Nathan Rodgers
Arianna Scavello
Devin Yaworsky
Mason Zagol
Jayse Zaharie
Grade 6
High Honors
Ross Biddle
Zi Qing Biondo
Samantha Boffi
Alexa Checchi
Tyler Cimini
Lauren deCastro
Eliza DuFour
Ryan Dugas
Sean Durham
Hannah Fyke
Lillian Harney
Cohan Hinchey
Liam Kelly
Andy Kramer
Shelby Mayo
Nolen Neale
Elijah Sullivan
Shaya Tarrabolsi
Jake Wagner
Brayden Wolfradt
Honors
Amani Barrett
Logan Berdos
Finnegan Bowyer
Benjamin Bozin
Kameron Brayman
Ava Burke
Dylan Condie
Garrett Cooper
Aiden Deary
Nevaeh DeMartino
Luke Dennett
Rowan Duhig
William Erb
Joseph Goulart
Emma Gowen
Kairi Grant
Ellis Hankins-Saltzman
Madison Harvey
Henry Head
Quinn Heal
Gwendolynn Higginbotham
Sienna Hirschorn
Madeline Hites
Rocco Hoadley
Bryce Jameson
Kiley Jameson
Ashley King
Haley Larkin
Joshua McBain
Devyn McInerney
Corinne Mercier
Mary Jane Mickus
Hope Mullen
Rori Murphy
Thomas O'Rourke
Kyle Olsson
Isabella Page
Matteo Panciera
Manav Patel
Aiden Peterson
Cormick Pettegrow
Joshua Post
Logan Rollins
Kate Ruenzel
Cole Scahill
Audrey Schrage
Cameron Seger
Annalia Simpson
Byron Stillman
Cheyenne Taber
Jana Tannatt
Solana Thagnabouth
Oliver Turner
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