standing Chariho High School
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Chariho High School. Sun file photo

James David Abbott

David Christopher Adams

Gabriella Anne Marie Adams

Emily Elizabeth Ahern

Richard Darrel Ahern

McKenzie Brooke Allen

Christian Donald Antinucci

London Rose Armitage

Faith Marie Arthur

Evan Anthony Asci

James Samuel Azzinaro

Tessa Margaret Azzinaro

Caden Palmer Babcock

Canyon Glenn Baker

Isabella Butler Basile

Samantha Ann Bauer

Jeannine Marie Beever

Zachary Daniel Collis Benros

Kelly Ann Bentzel

Sara Elizabeth Berry

Jackson Conrad Boyd

Leah Elizabeth Brocato

Madeleine Adaire Brouillard

Tyler James Brown

Eric Michael Burlingham

Kaitlyn Erin Burns

Mia McKenney Campbell

Isabella Grace Card

Mya Amber Card

Alan James Carpenter

Madison Andrea Carvalho

Alyssa Marie Case

Sydney Marie Caswell

Britney Lynn Catania

Ben Patrick Christensen

Ian John Clark

Damien Jamie Corah

Ryan Paul Cormier

Skyler Anthony Coughlin

Caitlyn Grace Courtemanche

Brianna Sue Croteau

Trevor David Daniel Crowley

Beatrice Caryll Cabujat Cuevas

John Paul Cullinane

Liam John Currier

Madison Rose Dachowski

Jayson Michael D'Agostino

Liliana Katherine D'Alfonso

Riley Olivia Darcy

Maisie Louise Datson

Logan Connor DeGiacomo

Drew Stephen DeNoncour

Lauren Ann Depot

Emily Jean DeRita

Morgan Kate DeSarro

Ava Noelle Detonnancourt

Camille Medeiros deVasconcelos

Sarah Michelle Diaz

Audrey Charlotte Dolahan

Jackson Volpe Douglas

William Holt Edmunds

Andrew Peter MacLeod Ells

Landon Fred Emond

Allison Marie Enos

Abigayle Catherine Fadgen

Ambrose W Faustino

Nicholas Alexander Feisthamel

Olivia Capri Ferrazza

Dylan James Fisher

Collin Ashton Fitts

Mason Eugene Fortin

Nickolas Arthur Fox

Maya Rain Fredette

Alaina Hurley Frias

Natale Raymond Gabriele

Angelina Faith Gendreau

Julianna Tamie Gerjes

Grace Emma Gillett

Cassidy Jo Girasole

Nolan Joseph Goldstein

Brigid Ann Goley

Aurora Evelyn Gooding

Lilia Hope Goodman

Jeremiah Ahmad Graham

Helena Maria Gray

Jack Richard Grenier

John Hayden Grissom

Jackson Anthony Hammett

James Macon Harding

Emily May Harvey

Charles Joel Haynes

Alanna Frances Anne Healy

Megan Charlotte Henry

Alex L M Herson

Alexia Louise Holmes

Asa Brayden Hoxie

Dezirae Michelle Irwin

Jakob Michael Jemal

Kathryn Elizabeth Johnson

Brooke Leigh Joslin

Andrea Marie Joubert

Myles David Juenger

Brooke Ashley Kanaczet

Virginia Hope Keister

Alex Michael Kelly

Wyatt Mason Kempf

Caroline Pauline Kendall

Elisabeth Anne Kendall

Kendall Wilson Knerr

Cheyenne Marie Knipe

Ella Michelle Knott

Ethan Hunter Knowles

Canyon George Krom

Taylor Grace Lambert

Maeve Anne Lamson

Mollie-Shae Michelle Laurent

Morgan Riley Lawing

Trey Michael Lazauskas

Kathryn Marie LeBlanc

John Doyle Lennier

Zachary Newman Lerner

Amber Lily Levine

Andrew David Lindelow

Luke Gordon Longley

Madelyn Grace Lussier

Edianna Marie Lutz

Jade Skyler Macleod

Alexandra Krystin Maggs

Caleb Michael Maggs

Madison Anna Manfredi

John Aidan Manni

Corbin Michael Maraia

Olivia Rose Marchione

Evan Michael Martira

Meredith Jane Mason

Seth Matthew Mastin

Abigail Rose McAllister

Allyson Elizabeth McDonough

Brendan Conor McGovern

Kyle Joseph McGovern

Laurel Emerson McIntosh

Mikayla Mary Metko

Lacy Anne Miguel

Katelyn Alissa Mills

Michaela Abigail Mogavero

Chelsea Elaine Moore

Brett Andrew Mowry

Alyssa Agnes Cecilia Murray

Jayce Leo Murray

Trent Daniel Myers

Maria Victoria Volodymyrivna Mykhaylyshyn

Matthew John Nicolella

Kaila Lynne Niland

Christopher Michael Niziolek

Noah Markus Normandie

Shane Robert Nutting

Abigail Lynn O'Brien

Serenity Eve Oliver

Jack Matthew Olson

Curtis Wayne Palmer

Skyla Grace Palumbo

Aidan Felsner Pepperd

Michael James Perry

Ayden Joseph Petit

Cameron Scott Petrangelo

Emma Elizabeth Pimer

Michaela Joann Pont

Sean Michael Porter

Zaiden Charles Potter

Ryan Tyler Prescott

Myles Anthony Price

Daniel Thomas Proulx

Michaela Sierra Prucha

Jack Kenneth Puckett

Megan Theresa Quaratella

Riley Aiden Reed

Isiah Robert Reed

Lucas Blaine Ricci

Olivia Lynne Richards

Evan Lucas Roberts

Elysiann Ivette Rodriguez

Kaitlyn Leigh Rousseau

Kate Elizabeth Ruffner

Noella Jolie Salaun

Jordan Joel Samo

Lucas Warren Segura

Kate Madison Shafovaloff

Jessica Lily Shalloo

Angelo James Simone

Jacob Scott Simone

Joshua Scott Simone

Anthony Joseph Simonelli

Braydon Mattio Simpkins

Hannah Faith Smith

Riley Robert Daniel Smith

Shea Fallon Smith

Sedonia Patricia Smith Champlain

Thatiana Leakena So

Jacob Michael Soares

Nathan Bruce Sparfven

Trent Arthur Spears

Owen Paul St. Louis

Sofie Gail St. Peter

Loreli Elece Stall

Norman Reynolds Stanley

William George Steere

Greenlee Rose Stets

Jack Douglas Stevens

Randi Lynn Swenson

Malia Rain Tarnowski

Shea Marshall Taylor

Austin James Thorp

Matthew Donald James Tiernan

Jillian Lynne Tierney

Sloane Riley Tierney

Catherine Paige Tomlinson

Melanie Susan Trager

Reagan Lee Tremblay

Grace Katherine Van Dale

Nicholas Lee Verrill

Louis Francis Vertefeuille

Cameron Anne Vincent

Allison Elizabeth Vomaska

Nicholas Ryan Waschevski

Maya Avery Weathers

Ninah Elizabeth White

Lilly Louise Williams

Connor David Wilmar

Emma Lauryn Wilusz

Nathan Wahlgren Winthrop

Kaitlin Grace Wojcik

Zachary Joseph Wojcik

Logan Bryan Worsham

Kiley Jean Wright

Mykal Daniel Yeskewicz

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