standing Chariho High School
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Chariho High School. Sun file photo

Grace Catherine Abbott

Adriana S. Abby

Kyle M. Ackroyd

Shane Gabriel Ainsworth

Brandon William Allamby

Brendan Richard Allamby

Nathan T. Allen

Catherine Lynn Allenson

Arianne Marie Anagnos

Christian Daniel Angrisani

Ian Gordon Argo

Danielle Caitlyn Aubee

Diane Marie Barbato

Garrett James Barker

Gracie M. Barker-Church

Laila Marie Barros

Matthew Michael Beaudry

Cooper Alexander Beck

Brittany Erin Bentley

Anya Olivia Betts

Dylan Anthony Blackburn

Kyle James Boggs

Alexis Marie Bolek

Zachary Zoot Boschwitz

Brianna Josephine Pereira Botelho

Brock MacRoy Bouchard Jr.

Colby John Briggs

Chloe L. Brown

Joshua Michael Bubar

Serenity Faith Burdick

Makayla Lyn Burns

Gabrielle Marie Burrell

Haylee M. Burrell

Donato J. Cabral

Lily T. Caracciolo

Ryan Gordon Carlson

Scarlet Rose Carter

Alexander Joseph Celico

Bethany Marie Chace

Bryce Payne Charette

Katrina Joy Chester

Nathan Aaron Clark

Mia Rose Clarke

Logan Ryan Cleary

Edmund Douglas Comire

Carina H. Costa

Benjamin Miles Crandall

Calib Lawrence Culotta

Caitlin Rose Venance Curran

Mitchell Thomas Daniell

Kaylee Olivia Darling

Brianna A. Denecour

Jenna L. Deus

Emma Graham Dion

Liam Michael Dionne

Dylan J. DiSandro

Abigail Rose DiTomasso

Eamon John Dowling

Ethan William Dowling

Seth William Antaya Dube

Mia Rosa Ducharme

Emelia Brooke Dyer

Megan Elizabeth Eddy-Joost

Emma Elizabeth Elderkin

Violet J. Emond

Kelechi Kristine Ezemma

Luca Joseph Fabbricatore

Benjamin Owen Fargo

Nicholas William Fizzano

Jaden Suzanne Flint

Chelsea E. Flynn

Liam Banks Flynn

Izabella M. Forchilli

Bennett Michael Fortin

Julia Nicole Fortune

Bridget Ellen Fox

Daniel Scott Frink

Autumn Nicole Fuller

Grace Elizabeth Gagner

Samuel M. Gannon

Gary William Gardiner III

Madison Rae Gardiner

Alanna Caelin Gaudlap

Nicholas James Gazerro

Jayden Michael Gears

Kaden J. Gencarelle

Joseph William Golas

Althea Isabella Grandchamp

Nicholas Robert Guilmette

Connor Michael Harrington

Zain Francis Harrington

Abigail L. Harvey

Aidan Allard Haxton

Ella Jade Helie

Robin Marie Hicks

Alex P. Hill

Madelynn Nicole Hill

Seamus J. Holloway

Jaxson Joseph Hook

Lauren Elizabeth Hubertus

Wade Ericksson Husing

Nathan T. Huy

Hannah May Jackson

Zachary G. Jacoinski

Emily McCurdy Jeffrey

Meghan McCurdy Jeffrey

Sierra Mae Joslin

Vera Silvia Judkins

Molly Iva Juenger

Madison J. Kahler

Nicolas Edmund Keegan

Lia Rae Kelvington

Ashton James Kieltyka

Hunter Cole Richard Kilduff

Eliah Ruth King

Matthew Stewart Kowal

Charles Ward Krause

Britney Kathleen LaBelle

Anna Catherine LaCroix

Julia Grace LaFontaine

Richard Alexander Lambert

Storm Chayse Laurent-Kingsley

Adam Daniel Leander

Grace Mackenzie Levi

Autumn Jean Liguori-Bills

Michael Joseph Lill

Makenna Rose Lindstrom

Andres Antonio Llaguno

Jenna B. Loring

Christopher Gordon Luis

Keith Francis Lutzen Jr

Joseph Paul Machado

Sarah Ruth Main

William J. Maine

Nathen J. Mallon

James Scott Manch

Miller Thomas Marcille

Jack David Marcotte

Hannah Elizabeth Marinelli

Victoria Ann Marland

Cody Thomas Marler

Violette M. May

Molly Elizabeth McCrae

Annabella Dorothy McGlinsey

Haiden Sayre McKay

Gillian Elizabeth Miller

Megan Nicole Mills

Everett Francis Mitkowski

Liam Edward Moone

Jake Martin Morency

Jaxson Robert Morkis

Lydia Rose Murdock

Matea Karina Murphy

Nolan Edward Murphy

Cletus Patrick Murray Jr.

Nolan Michael Nally

Gracie Rose Nassaney

Keegan F. Neary

Alexandra K. Nelson

Kaiden Francisco Nieves-Siravo

Kealia Reid Niles

Alex Theodore Nimiroski

Meredith Brooke Norberg

Katelyn Elizabeth Palmer

Nigel Ninigret Michael Palmer

Ryan T. Palmer

Leah K. Parman

Andrew William Patt

Bailey R. Patton

Alexandra Marie Perlorca

Lindsey Hanna Petit

Cali M. Petrichko

Tatiana Maryhelen Pezza

Anabelle C. Pezzullo

Samuel Kevin Philipp

Carter Ry Postma

Julia Rose Potts

Hailee M. Poulin

Nathan William Price

Corey P. Rainey

Cameron Nathan Randall

Ava Ella Rao

Desiree Marie Richard

Knia S. Richardson

Cole Benjamin Rinne

Samuel David Rizzo

Tessa Grace Rizzo

Riley A. Robalewski

Brielle Carmella Rodriguez

Siena Louise Romano

Kali Mia Fuwan Romans

Katelynn M. Rule

Caleb C. Ryan

Fiza A . Saeed

Dylan J. Safford

Isabella Marie Santos

Emily Elizabeth Sargent

William Lumis Sargent

Hunter W. Schneider

Kaitlin Rose Scuncio

Michael G. Sheehan

Morgan Jean Shields

Mitchell R. Silva

Eva Marie Simmons

Logan Thomas Smallridge

Quinten Jaymes Smith

Halina S. Soderstrom

Jaiden Lance Spears

Mariah Marie Charron Speredelozzi

Alicia Brooke Mikayla Staples

Christian Anthony Matthias Sullivan

Tess Bewlay Sullivan

Isabelle E. Sullivan-Rackliff

Elaine Danielle Sumner

Zoee Amber Swafford

Joven Hunter Symington

Annabelle E. Taylor

Ashley Jade Tefft

Riley Tucker Thayer

Nekoda Wequai Thompson

Alex Joseph Timmann

Dakota Lee Tomlinson

Reed R. Tremblay

Mala Joy Tripathi

John Arthur Trudell Jr.

Matthew J. Ullucci

Nicholas James Vocatura

Sean Alexander von Housen

Riley Marie Wall

Kyle James Warriner

Amanda Marie Waterman

Margaret Elise Weeden

Kylee R. Whelan

Tyler J. White

Rexton Robert Wichert

Mia Elizabeth Wilcox

Gabriella Cristine Leandro Wolfe

Sophia Elise Wood

Jordan Christine Woodward

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