standing Chariho Middle School

Grade 5

Alba, Grace Kelley

Alge, Meriden Hadley

Allenson, Sadie Irene

Almeida, Cole Manuel

Aptt, Jameson Alexander

Atkisson, Aditya Robert

Bentley, Layla Louise

Bertrand, Ava Grace

Biurrun, Alaia Marie

Bonang, Chase Raymond

Broughton, Addison Lee

Broughton, Teagan Marie

Browning, Maxwell H

Brucker, Madison Lynn

Brucker, Morgan Lacey

Buckley, Fiona Catherine

Callaghan, Alexa Ellen

Campbell, Brynne Avery

Cann, Mackenzie Cathleen

Casavant, Mackenzie Lynn

Chapman, Anderson Joseph

Comella, Caitlin Ann

Comolli, Julia Christine

Conley, Chace Joseph

Cullinane, William Arthur

Cutting, Tynan Eugene

Day, Emily Elizabeth

DeFedele, Cody Mark

Downey, Lily Olean

Drake, Kelley Carvell

Ellis, Annie Claire

England, Anna Jacqueline

Evans, Luzviminda Starr

Freel, John Matthew

Garcia, Brianna Michelle

Gwaltney, Connor Michael

Haberek, Lila Elizabeth

Hanks, Lawson Jeffrey

Hedderich, Zach

Heise IV, Frederick John

Henninger, Cloie Ann

Hutchison, Logan Alexander

James, Caroline Grace

Jeannenot, Ethan Paul

Kemble, Jack

Kimball, Brennen D

Kocab, Daniel Gregory

LaBounty, Madelaine Carmen

Laird, Alijah James McCaughey

MacInnis, Ian Robert Porter

MacLeod, Ahlya Rose

Maggs, Wes Alexander

Malecki, Nicholas Stanley

Martin, Landon Jay

May, Bruce Ronald

McCann, Lily Mae

McKnight, Zoe Virginia

Megrew, Samuel

Mills, Isabella Paige

Montecalvo, Alexandrea Grace

Myer, Landon Dewitt

O'Leary, Sean Michael

Palen, Nora C

Parr, Aubrey Elizabeth

Perron, Willow Jean

Pirotte, Avery Marie

Pizzuti, Jozlynne Jean

Prescott, Julia Mae

Prescott, Kaia Elizabeth

Quigley, Aster Nicole

Rand, Madison L

Rapoza, Jack Simonson

Raymond, Lindsey Katherine

Readey, Ireland Mary

Reposa-Perry, Logan James

Robertson, Sean Patrick

Shogren, Alyson Grace

Shuler, Caira Elise

Silva, Haley Melay

Spears, Rider G

Taylor, Grace Elizabeth

Thorp, Mason William

Tracy, Makai Dalton

Van Hees, Jackson Xavier

Vandeveer, Noah Robert

Vieira, Charles Joseph

Vieira, Mia Rose

Voccio, Madeleine Dorothy

Wilkinson, Bristol Olivia

Ziegenfuss, Camdyn Edward

Grade 6

Aiello, Tessa Mary

Andersen, Jaelyn Kelly

Basile, Angela Marie

Baxter, Luke Myron

Bedoya, Isabella Sofia

Bilotta, Silas Benjamin

Boyd, Marion Amelia

Bruso, Landon Michael

Bryson, Maria Helen

Calner, Colin Ryan

Campbell, Finley Elizabeth

Coggeshall, Cameron N

Conroy, Riley John

Cook, Kasey Jean

Cook, Trinity Marie

Cotton, Sophia Rose

Cubina, Christopher J

Cunha, Joseph David

Cunha, Juliana Diane

DaPonte, Lucas J

Davis, Ceilia Emma

DeFedele, Luke Joseph

DeVoe, Brody Lawrence

Dilibero, Ethan Nathan

DiPaola, Haidan Thomas

DiSano, Leila Nicolina

Dorgan, Sean Thomas

Drake, Jenna M

Dugas, Aiden James

Dutra, Madeline Elizabeth

Emery, Josie Lee

Falcone, Enzo Angelo

Fanning, Chloe Eliza

Fritz, Ben Arthur

Furlong, Shane Michael

Gearon, Riley Jane

Gillis, Emily Grace

Giorno, Alexa Reese

Grant, Aila Attwater Gordon

Guido, Angelo

Hall, Lillian Lauren

Haxton, Leo Francis

Jacobson, Bridget Lynn

Katter, Ada Grey

Kocab, Sophia Elizabeth

Kona, Elizabeth Paige

Korus, Jack Steele

Koseoglu, Buse Kayla

LaMunyon, Andrew Whitney

LaMunyon, Iain Robert

Marcantonio, Preston R

McCabe, Alexia Jean

McCann, Reid Clifton

McGlinsey, Tucker William

McGovern, Emma Keane

Minick, Madelyn Ruth

Monteforte, Lola Pearl

Morse, Gavin A

Nickerson, Jackson Lynn

Nunn, Abigail Mae

Paliotta, Samantha Hope

Parmalee, Leyla E

Passerotti, Tyler Joseph

Pogacar, Greta Mari

Posillo, Hunter Michael

Primrose, Emily Marie

Rice, Aaron Thomas

Riemer, Jarred P

Rose, Keelyn Cecile

Sensenig, Ava Dawn

Sheldon, Nylah Lea

Simon, Abraham Mountain

Stelik, Maura

Sumner, Sophia Anne

Swanson, Skylar Elizabeth

Tanner, Gavin Byron

Tarnowski, Skylar Fey

Tefft, Lucas John

Tiernan, Abby Mae

Tracy, Harlow Layne

Trudell, Madyson Leeanne

Valuk, Alana Marie Lorraine

Velander, Keelan David

Grade 7

Acton, Ezri Grace

Allenson, Elizabeth J

Almeida, Juliana Aldina

Alvarez, Dennis W

Anderson, Landree Kate

Balicki, Alex Chester

Banks, Jillian R

Bartnick, Madison Claire

Bellnier, Nola Victoria

Bennett, Colby William

Bevilacqua, Jayonna Jo

Bowman, Mackenzie E

Bradley, Hayden Douglas

Brisson, Garrett Michael

Brodeur, Derek Albert

Browning, Samantha Leigh

Burdick, Madalyn Marie

Campbell, Aubrey Lynn

Cann, Madelyn Elizabeth

Caswell, Chase Gavin

Charette, Kaitlyn Rose

Clancy, Abigail Rose

Clarke, Milo John

Collet, Collin R

Comerford, Kaelyn Marie

Cordone, Santino Georgio

Craig, Brayden Carl

Creamer, Mitchell E

Creegan, Aidan M

DeMartino, Sulaiman Noah

DePietro, Rose Ellen

DeVoe, Carlee Angelina

Diogo, Jared Joseph

Dorgan, Madeline Hannah

Dove, Jacoby Makai Tapony

Downing, Rohan Michel

Doyle, Morgan Abigail

Edenbach, Dylan Robert

Ellis, Samuel Owen

Ells, Emma Rose MacLeod

Fox, Caliah Hope

Giusti, Charlotte Marie

Gleason, Brendan James

Gobern Jr, Randy Sheldon

Gormly, Nathan J

Grandchamp, Broden Hunter

Greene, Collin Todd

Greene, Dylan Wayne

Guglielmo, Nicholas J

Hanks, Kesten Nadine

Heim, Madilyn Hope

Holland, Lillian Mirari

Jeannenot, Adriana Lee

Johnson, Hailey James

Kimball, Cadence Joyce

Knight, Jude Alphonse

Laird, Ava Ann

Lechman-Satti, Mason Raymond

Leclerc, Aidan Kole

Lee, Dayton James

Lennon, Andrew Michael

Lesh, Hunter Michael

Liguori-Bills, Zoe Rose

Locke, Caleb Andrew

Mason, Sawyer James

Mastin, Josie Laura

McCallig, Nolan Thomas

McGillivray-Snow, Brianna Marie

Medenciy, Dean Michael

Mills, Stephen Jacob

Moffitt, Greyson Michael

Myer, Riley Jane

Mykhaylyshyn, Halyna Sofia

Niewiecki, Madison Rae

Niewiecki, Payton Alexis

Ogren, Genevieve Marian

Orton, Ryleigh Madison

Owren, Molly Marie

Patnaude, Brooke Alice

Petrangelo, Cassidy Grace

Popowich, Emily M

Prentiss, Emma Royal

Prescott, Connor Blue

Raymond, Nicole Christina

Rodrigues, Madalyn Dawnmarie

Senna, Daimon R

Simmons, Eiley Rose

Smith, Arthur John

Smith, Christopher Michael

Sousa, William Thomas

Swain, Riley Elizabeth

Sweeney, Nicolas Patrick

Taylor, Abigail Grace

Tedeschi, Luke Ryan

Toro, Kiley Grace

Truax, Chase J

Vuono, Jacob Richard

Ward, Aideen Noelani-Cleo

Way, Nathan Joseph

Whitman, Dylan Fiona

Woodmansee, Izzabelle Patricia

Grade 8

Abbott, Preston James

Abruzzese, Sophia Joy

Adams, Emma Diane

Algier, Crysta Lynn

Alves, Amelia Fernanda

Alves, Ella Candace

Andrade, Mackenzie Anne

Baton, Adam Brady

Baxter, Lillian Grace

Bishop, Emma Elisabeth

Brass, Persephanie Leah

Browning, Samuel Howard

Browning, Taylor Hope

Bryson, Margaret Maria

Burdon, Liam Lochlain

Butler, Brooke Ann

Callahan, Lucas Conan

Campbell, Evelyn Jane

Cannon, Elizabeth Eileen

Card, Gavin Marshall

Cole, Allison Marie

Comolli, Richard David

Cubina, Julian Eduardo

Currier, Aubrey Jennie

Daniels, Meaghan Rose

DaPonte, Ella Hope

Debigare, Candice M

Denecour, Addyson Danielle

Dower, William Finley

Downey, Grace Olean

Dropek, Nathaniel Paul

Dugas, Dylan Carter

Emery, Leo Jackson

England, Harrison R

Felkner, Luke William

Fizzano, Madilyn Chloe

Fortin, Abigayle J

Freel, Kaitlyn Anne

Furmanick, Adam

Garcia, Ashley Lynn

George, Maya Loren

Gormly, Connor Joseph

Grandolfi, Lillian Dwyer

Grissom, Chloe Kathryn

Guglielmo, Anthony D

Harding, Jacen E

Heil, Cyrus Alexander

Heise, Brooke Marie

Hoffman, Luke J

Holzinger, Sean Robert

Iskander, Leila Raine

Jaillet, Kayden Elle

Kanaczet, Ryan Phillip

Knerr, Everett R

Kores, Kyla Ann

Korus, Alexis Stone

Koseoglu, Efe Konner

Linke, Kara Ashley

Longacre, Sara Luchia

Lowell, Kaylyn May

Lowell, Olivia Katherine

Major, Jeremiah Josiah

Malloney, Noah James

Marcille, Lainey Rae

Marland, Landon James

Martin, Kyra Ann

Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine

Matthews, Maya Elizabeth

May, Albert J.

McCann, Ethan Gregory

McKnight, McKenzie Fallyn

Miguel, Allison Anne

Minick, Jared Paul

Mitkowski, Sadie Grace

Murphy, Ella Rose

Murray, Matthew Christopher

Newett, Madison Ann

Newton, Robert Lee

Nordon, Franklin Ellis

Northup, Hunter Creek

Peltier, Kyla Ann

Perretta, Giana Rose

Quigley, Ella Marie

Roberts, Seth Michael

Segar, Abigail Mae

Sheldon, Ryan Myer

Shilale, Casimir Joseph Thomas

Shilale, Holly Helena Louise

Simoes, Lilah Arlene

Simon, Josephine Jane

Simonelli, Connor Francis

Smith, Makayla Rose

Steere, Benjamin Paul

Steere, Grace Elizabeth

Sumner, Landon Thomas

Sunderland, Easton David

Taber, Lidia Gail

Tretton, Anna Rose Lynn

Urbec, Ramsey John

White, Quinn

Wilusz, Nicholas Alexander

Wood, Allison Grace

Wood, Haylee C

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