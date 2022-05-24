Grade 5
Alba, Grace Kelley
Alge, Meriden Hadley
Allenson, Sadie Irene
Almeida, Cole Manuel
Aptt, Jameson Alexander
Atkisson, Aditya Robert
Bentley, Layla Louise
Bertrand, Ava Grace
Biurrun, Alaia Marie
Bonang, Chase Raymond
Broughton, Addison Lee
Broughton, Teagan Marie
Browning, Maxwell H
Brucker, Madison Lynn
Brucker, Morgan Lacey
Buckley, Fiona Catherine
Callaghan, Alexa Ellen
Campbell, Brynne Avery
Cann, Mackenzie Cathleen
Casavant, Mackenzie Lynn
Chapman, Anderson Joseph
Comella, Caitlin Ann
Comolli, Julia Christine
Conley, Chace Joseph
Cullinane, William Arthur
Cutting, Tynan Eugene
Day, Emily Elizabeth
DeFedele, Cody Mark
Downey, Lily Olean
Drake, Kelley Carvell
Ellis, Annie Claire
England, Anna Jacqueline
Evans, Luzviminda Starr
Freel, John Matthew
Garcia, Brianna Michelle
Gwaltney, Connor Michael
Haberek, Lila Elizabeth
Hanks, Lawson Jeffrey
Hedderich, Zach
Heise IV, Frederick John
Henninger, Cloie Ann
Hutchison, Logan Alexander
James, Caroline Grace
Jeannenot, Ethan Paul
Kemble, Jack
Kimball, Brennen D
Kocab, Daniel Gregory
LaBounty, Madelaine Carmen
Laird, Alijah James McCaughey
MacInnis, Ian Robert Porter
MacLeod, Ahlya Rose
Maggs, Wes Alexander
Malecki, Nicholas Stanley
Martin, Landon Jay
May, Bruce Ronald
McCann, Lily Mae
McKnight, Zoe Virginia
Megrew, Samuel
Mills, Isabella Paige
Montecalvo, Alexandrea Grace
Myer, Landon Dewitt
O'Leary, Sean Michael
Palen, Nora C
Parr, Aubrey Elizabeth
Perron, Willow Jean
Pirotte, Avery Marie
Pizzuti, Jozlynne Jean
Prescott, Julia Mae
Prescott, Kaia Elizabeth
Quigley, Aster Nicole
Rand, Madison L
Rapoza, Jack Simonson
Raymond, Lindsey Katherine
Readey, Ireland Mary
Reposa-Perry, Logan James
Robertson, Sean Patrick
Shogren, Alyson Grace
Shuler, Caira Elise
Silva, Haley Melay
Spears, Rider G
Taylor, Grace Elizabeth
Thorp, Mason William
Tracy, Makai Dalton
Van Hees, Jackson Xavier
Vandeveer, Noah Robert
Vieira, Charles Joseph
Vieira, Mia Rose
Voccio, Madeleine Dorothy
Wilkinson, Bristol Olivia
Ziegenfuss, Camdyn Edward
Grade 6
Aiello, Tessa Mary
Andersen, Jaelyn Kelly
Basile, Angela Marie
Baxter, Luke Myron
Bedoya, Isabella Sofia
Bilotta, Silas Benjamin
Boyd, Marion Amelia
Bruso, Landon Michael
Bryson, Maria Helen
Calner, Colin Ryan
Campbell, Finley Elizabeth
Coggeshall, Cameron N
Conroy, Riley John
Cook, Kasey Jean
Cook, Trinity Marie
Cotton, Sophia Rose
Cubina, Christopher J
Cunha, Joseph David
Cunha, Juliana Diane
DaPonte, Lucas J
Davis, Ceilia Emma
DeFedele, Luke Joseph
DeVoe, Brody Lawrence
Dilibero, Ethan Nathan
DiPaola, Haidan Thomas
DiSano, Leila Nicolina
Dorgan, Sean Thomas
Drake, Jenna M
Dugas, Aiden James
Dutra, Madeline Elizabeth
Emery, Josie Lee
Falcone, Enzo Angelo
Fanning, Chloe Eliza
Fritz, Ben Arthur
Furlong, Shane Michael
Gearon, Riley Jane
Gillis, Emily Grace
Giorno, Alexa Reese
Grant, Aila Attwater Gordon
Guido, Angelo
Hall, Lillian Lauren
Haxton, Leo Francis
Jacobson, Bridget Lynn
Katter, Ada Grey
Kocab, Sophia Elizabeth
Kona, Elizabeth Paige
Korus, Jack Steele
Koseoglu, Buse Kayla
LaMunyon, Andrew Whitney
LaMunyon, Iain Robert
Marcantonio, Preston R
McCabe, Alexia Jean
McCann, Reid Clifton
McGlinsey, Tucker William
McGovern, Emma Keane
Minick, Madelyn Ruth
Monteforte, Lola Pearl
Morse, Gavin A
Nickerson, Jackson Lynn
Nunn, Abigail Mae
Paliotta, Samantha Hope
Parmalee, Leyla E
Passerotti, Tyler Joseph
Pogacar, Greta Mari
Posillo, Hunter Michael
Primrose, Emily Marie
Rice, Aaron Thomas
Riemer, Jarred P
Rose, Keelyn Cecile
Sensenig, Ava Dawn
Sheldon, Nylah Lea
Simon, Abraham Mountain
Stelik, Maura
Sumner, Sophia Anne
Swanson, Skylar Elizabeth
Tanner, Gavin Byron
Tarnowski, Skylar Fey
Tefft, Lucas John
Tiernan, Abby Mae
Tracy, Harlow Layne
Trudell, Madyson Leeanne
Valuk, Alana Marie Lorraine
Velander, Keelan David
Grade 7
Acton, Ezri Grace
Allenson, Elizabeth J
Almeida, Juliana Aldina
Alvarez, Dennis W
Anderson, Landree Kate
Balicki, Alex Chester
Banks, Jillian R
Bartnick, Madison Claire
Bellnier, Nola Victoria
Bennett, Colby William
Bevilacqua, Jayonna Jo
Bowman, Mackenzie E
Bradley, Hayden Douglas
Brisson, Garrett Michael
Brodeur, Derek Albert
Browning, Samantha Leigh
Burdick, Madalyn Marie
Campbell, Aubrey Lynn
Cann, Madelyn Elizabeth
Caswell, Chase Gavin
Charette, Kaitlyn Rose
Clancy, Abigail Rose
Clarke, Milo John
Collet, Collin R
Comerford, Kaelyn Marie
Cordone, Santino Georgio
Craig, Brayden Carl
Creamer, Mitchell E
Creegan, Aidan M
DeMartino, Sulaiman Noah
DePietro, Rose Ellen
DeVoe, Carlee Angelina
Diogo, Jared Joseph
Dorgan, Madeline Hannah
Dove, Jacoby Makai Tapony
Downing, Rohan Michel
Doyle, Morgan Abigail
Edenbach, Dylan Robert
Ellis, Samuel Owen
Ells, Emma Rose MacLeod
Fox, Caliah Hope
Giusti, Charlotte Marie
Gleason, Brendan James
Gobern Jr, Randy Sheldon
Gormly, Nathan J
Grandchamp, Broden Hunter
Greene, Collin Todd
Greene, Dylan Wayne
Guglielmo, Nicholas J
Hanks, Kesten Nadine
Heim, Madilyn Hope
Holland, Lillian Mirari
Jeannenot, Adriana Lee
Johnson, Hailey James
Kimball, Cadence Joyce
Knight, Jude Alphonse
Laird, Ava Ann
Lechman-Satti, Mason Raymond
Leclerc, Aidan Kole
Lee, Dayton James
Lennon, Andrew Michael
Lesh, Hunter Michael
Liguori-Bills, Zoe Rose
Locke, Caleb Andrew
Mason, Sawyer James
Mastin, Josie Laura
McCallig, Nolan Thomas
McGillivray-Snow, Brianna Marie
Medenciy, Dean Michael
Mills, Stephen Jacob
Moffitt, Greyson Michael
Myer, Riley Jane
Mykhaylyshyn, Halyna Sofia
Niewiecki, Madison Rae
Niewiecki, Payton Alexis
Ogren, Genevieve Marian
Orton, Ryleigh Madison
Owren, Molly Marie
Patnaude, Brooke Alice
Petrangelo, Cassidy Grace
Popowich, Emily M
Prentiss, Emma Royal
Prescott, Connor Blue
Raymond, Nicole Christina
Rodrigues, Madalyn Dawnmarie
Senna, Daimon R
Simmons, Eiley Rose
Smith, Arthur John
Smith, Christopher Michael
Sousa, William Thomas
Swain, Riley Elizabeth
Sweeney, Nicolas Patrick
Taylor, Abigail Grace
Tedeschi, Luke Ryan
Toro, Kiley Grace
Truax, Chase J
Vuono, Jacob Richard
Ward, Aideen Noelani-Cleo
Way, Nathan Joseph
Whitman, Dylan Fiona
Woodmansee, Izzabelle Patricia
Grade 8
Abbott, Preston James
Abruzzese, Sophia Joy
Adams, Emma Diane
Algier, Crysta Lynn
Alves, Amelia Fernanda
Alves, Ella Candace
Andrade, Mackenzie Anne
Baton, Adam Brady
Baxter, Lillian Grace
Bishop, Emma Elisabeth
Brass, Persephanie Leah
Browning, Samuel Howard
Browning, Taylor Hope
Bryson, Margaret Maria
Burdon, Liam Lochlain
Butler, Brooke Ann
Callahan, Lucas Conan
Campbell, Evelyn Jane
Cannon, Elizabeth Eileen
Card, Gavin Marshall
Cole, Allison Marie
Comolli, Richard David
Cubina, Julian Eduardo
Currier, Aubrey Jennie
Daniels, Meaghan Rose
DaPonte, Ella Hope
Debigare, Candice M
Denecour, Addyson Danielle
Dower, William Finley
Downey, Grace Olean
Dropek, Nathaniel Paul
Dugas, Dylan Carter
Emery, Leo Jackson
England, Harrison R
Felkner, Luke William
Fizzano, Madilyn Chloe
Fortin, Abigayle J
Freel, Kaitlyn Anne
Furmanick, Adam
Garcia, Ashley Lynn
George, Maya Loren
Gormly, Connor Joseph
Grandolfi, Lillian Dwyer
Grissom, Chloe Kathryn
Guglielmo, Anthony D
Harding, Jacen E
Heil, Cyrus Alexander
Heise, Brooke Marie
Hoffman, Luke J
Holzinger, Sean Robert
Iskander, Leila Raine
Jaillet, Kayden Elle
Kanaczet, Ryan Phillip
Knerr, Everett R
Kores, Kyla Ann
Korus, Alexis Stone
Koseoglu, Efe Konner
Linke, Kara Ashley
Longacre, Sara Luchia
Lowell, Kaylyn May
Lowell, Olivia Katherine
Major, Jeremiah Josiah
Malloney, Noah James
Marcille, Lainey Rae
Marland, Landon James
Martin, Kyra Ann
Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine
Matthews, Maya Elizabeth
May, Albert J.
McCann, Ethan Gregory
McKnight, McKenzie Fallyn
Miguel, Allison Anne
Minick, Jared Paul
Mitkowski, Sadie Grace
Murphy, Ella Rose
Murray, Matthew Christopher
Newett, Madison Ann
Newton, Robert Lee
Nordon, Franklin Ellis
Northup, Hunter Creek
Peltier, Kyla Ann
Perretta, Giana Rose
Quigley, Ella Marie
Roberts, Seth Michael
Segar, Abigail Mae
Sheldon, Ryan Myer
Shilale, Casimir Joseph Thomas
Shilale, Holly Helena Louise
Simoes, Lilah Arlene
Simon, Josephine Jane
Simonelli, Connor Francis
Smith, Makayla Rose
Steere, Benjamin Paul
Steere, Grace Elizabeth
Sumner, Landon Thomas
Sunderland, Easton David
Taber, Lidia Gail
Tretton, Anna Rose Lynn
Urbec, Ramsey John
White, Quinn
Wilusz, Nicholas Alexander
Wood, Allison Grace
Wood, Haylee C
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