Standing Chariho Middle School.jpg

Chariho Middle School and Richmond Elementary School are currently celebrating virtual spirit week. Organized by students, the events, a different one each day, are opportunities for students to interact with each other as they learn from home. Cynthia Drummond, The Westerly Sun

Grade 5

Alba, Grace Kelley

Alge, Meriden Hadley

Allenson, Sadie Irene

Almeida, Cole Manuel

Atkisson, Aditya Robert

Bence, Camryn Paige

Bentley, Layla Louise

Bertrand, Ava Grace

Biurrun, Alaia Marie

Broughton, Addison Lee

Broughton, Teagan Marie

Browning, Maxwell H

Brucker, Madison Lynn

Brucker, Morgan Lacey

Buckley, Fiona Catherine

Callaghan, Alexa Ellen

Campbell, Brynne Avery

Cann, Mackenzie Cathleen

Casavant, Mackenzie Lynn

Chapman, Anderson Joseph

Chartier, Alison Reily

Comella, Caitlin Ann

Comolli, Julia Christine

Conley, Chace Joseph

Costa, Ruby Catherine

Cousineau, Maya Rose

Cullinane, William Arthur

Cullion, Ryan Christopher

Cutting, Tynan Eugene

Day, Emily Elizabeth

DeFedele, Cody Mark

Downey, Lily Olean

Edmunds, Hattie Christina

Edmunds, Mae Jacqueline

Ellis, Annie Claire

Evans, Luzviminda Starr

Freel, John Matthew

Fritz, Samuel D

Garcia, Brianna Michelle

Gwaltney, Connor Michael

Haberek, Lila Elizabeth

Hanks, Lawson Jeffrey

Harris, Yoyatche M.N.M.

Hedderich, Zach

Hutchison, Logan Alexander

Jeannenot, Ethan Paul

Kelley, Luke Matthew

Kemble, Jack

Kimball, Brennen D

Kocab, Daniel Gregory

LaBounty, Madelaine Carmen

Lake, Charli Kathleen

Lathrop, Kyle David

Lee, Colton Bennett

MacCall, Harper Willow

MacInnis, Ian Robert Porter

MacLeod, Ahlya Rose

Maggs, Wes Alexander

Malecki, Nicholas Stanley

Martin, Landon Jay

May, Bruce Ronald

McCann, Lily Mae

McCaughey, Kyle James

McKnight, Zoe Virginia

Meece, Deven Luc

Megrew, Samuel

Messier, Elyse May

Montecalvo, Alexandrea Grace

Myer, Landon Dewitt

Oatley, Zachary Vernon

O'Leary, Sean Michael

O'Rourke, Makenna Christine

Ortiz, Francisco Rey

Parr, Aubrey Elizabeth

Perron, Willow Jean

Pirotte, Avery Marie

Pizzuti, Jozlynne Jean

Place, Waylon

Prescott, Julia Mae

Prescott, Kaia Elizabeth

Quigley, Aster Nicole

Rapoza, Jack Simonson

Raymond, Lindsey Katherine

Readey, Ireland Mary

Sands Jr, Patrick Joseph

Shogren, Alyson Grace

Silva, Haley Melay

Smith, Vivian Veronica

Spears, Rider G

Sylvia Jr., James Antone

Taylor, Grace Elizabeth

Thorp, Mason William

Tracy, Makai Dalton

Vandeveer, Noah Robert

Vieira, Charles Joseph

Vieira, Mia Rose

Voccio, Madeleine Dorothy

Wieczorek, Bryan

Ziegenfuss, Camdyn Edward

Grade 6

Aiello, Tessa Mary

Andersen, Jaelyn Kelly

Andrade, Domenic Carlos

Barr, Zoey Ann

Basile, Angela Marie

Bedoya, Isabella Sofia

Boyd, Marion Amelia

Bruso, Landon Michael

Calner, Colin Ryan

Campbell, Finley Elizabeth

Carrigan, Catherine Elizabeth

Charette, Landon Christopher

Coggeshall, Cameron N

Cook, Kasey Jean

Cook, Maija Elizabeth

Cotton, Sophia Rose

Cubina, Christopher J

Cunha, Joseph David

Cunha, Juliana Diane

DaPonte, Lucas J

Davis, Ceilia Emma

DeFedele, Luke Joseph

DeVoe, Brody Lawrence

Dilibero, Ethan Nathan

DiSano, Leila Nicolina

Dorgan, Sean Thomas

Drake, Jenna M

Dugas, Aiden James

Dutra, Madeline Elizabeth

Emery, Josie Lee

Etchells, Abigail Grace

Fanning, Chloe Eliza

Flaherty, Connor Patrick

Floyd, Colin

Furlong, Shane Michael

Gearon, Riley Jane

Gillis, Emily Grace

Gillis, Sarah Ellison

Giorno, Alexa Reese

Graham, Caden Parker

Grant, Aila Attwater Gordon

Guido, Angelo

Hall, Lillian Lauren

Katter, Ada Grey

Kocab, Sophia Elizabeth

Kona, Elizabeth Paige

Korus, Jack Steele

Koseoglu, Buse Kayla

LaMunyon, Andrew Whitney

LaMunyon, Iain Robert

Marcantonio, Preston R

Mathews, Ayahnalo Akissi Simani

McCabe, Alexia Jean

McCann, Reid Clifton

McGlinsey, Tucker William

McGovern, Emma Keane

Minick, Madelyn Ruth

Moffitt, Lily Catherine Grace

Navakauskas, Emma Lynn

Nickerson, Jackson Lynn

Noble, Reagan Winters

Nunn, Abigail Mae

Paliotta, Samantha Hope

Passerotti, Tyler Joseph

Pogacar, Greta Mari

Posillo, Hunter Michael

Primrose, Emily Marie

Rice, Aaron Thomas

Riemer, Jarred P

Rose, Keelyn Cecile

Schroeder, Jack Matthew

Sensenig, Ava Dawn

Sheldon, Nylah Lea

Simon, Abraham Mountain

Spinard, Lilly Marie

Stelik, Maura

Sumner, Sophia Anne

Swanson, Skylar Elizabeth

Tanner, Gavin Byron

Tarnowski, Skylar Fey

Tefft, Lucas John

Tiernan, Abby Mae

Tracy, Harlow Layne

Trudell, Madyson Leeanne

Valuk, Alana Marie Lorraine

Velander, Keelan David

Grade 7

Acton, Ezri Grace

Aiello, Jonathan Campbell

Allenson, Elizabeth J

Almeida, Juliana Aldina

Anderson, Landree Kate

Austin, Coral Lee

Bauer, William Glen

Beauregard, Samantha J

Bellnier, Nola Victoria

Bennett, Colby William

Bevilacqua, Jayonna Jo

Bowman, Mackenzie E

Brisson, Garrett Michael

Brodeur, Derek Albert

Browning, Samantha Leigh

Burdick, Madalyn Marie

Campbell, Aubrey Lynn

Cann, Madelyn Elizabeth

Carrillo, Kira Lynn

Cassidy, Logan Charles

Caswell, Chase Gavin

Catalan, Rilynn Mae

Charette, Kaitlyn Rose

Cheney, Trevor Robert

Clancy, Abigail Rose

Clarke, Milo John

Collet, Collin R

Comerford, Kaelyn Marie

Cordone, Santino Georgio

Craig, Brayden Carl

Creamer, Mitchell E

Creegan, Aidan M

Crossen, Iris Novella

DeMartino, Sulaiman Noah

DePietro, Rose Ellen

DeVoe, Carlee Angelina

Diogo, Jared Joseph

Dorgan, Madeline Hannah

Dove, Jacoby Makai Tapony

Downing, Rohan Michel

Doyle, Morgan Abigail

Edenbach, Dylan Robert

Ellis, Samuel Owen

Ells, Emma Rose MacLeod

Fox, Caliah Hope

Fredette, Dylan R

Giusti, Charlotte Marie

Gleason, Brendan James

Gormly, Nathan J

Grandchamp, Broden Hunter

Greene, Collin Todd

Greene, Dylan Wayne

Guglielmo, Nicholas J

Hanks, Kesten Nadine

Harris, Menuhki Metah

Heim, Madilyn Hope

Holland, Lillian Mirari

Jeannenot, Adriana Lee

Johnson, Hailey James

Karsch, Delaney Grace

Kenyon, Hunter J

Kimball, Cadence Joyce

Knight, Jude Alphonse

Kudrick, Wyatt Joseph

Laird, Ava Ann

Leclerc, Aidan Kole

Lee, Dayton James

Lementowicz, Lily Anne

Lennon, Andrew Michael

Lesh, Hunter Michael

Liguori-Bills, Zoe Rose

Locke, Caleb Andrew

MacLeod, Braylen

MacLeod, Kyleigh Lynn

Mason, Sawyer James

Mastin, Josie Laura

McCallig, Nolan Thomas

McCormick, Timothy Ryan

Medenciy, Dean Michael

Mills, Stephen Jacob

Moffitt, Greyson Michael

Myer, Riley Jane

Mykhaylyshyn, Halyna Sofia

Niewiecki, Madison Rae

Niewiecki, Payton Alexis

Ogren, Genevieve Marian

Olbres, Connor Brian

Orton, Ryleigh Madison

Owren, Molly Marie

Patnaude, Brooke Alice

Petrangelo, Cassidy Grace

Philbrick, Kody Maddex

Pierce, Kurtis M

Popowich, Emily M

Prentiss, Emma Royal

Prescott, Connor Blue

Price, Dasani Marie

Raymond, Nicole Christina

Resinger, Brandon John

Rodrigues, Madalyn Dawnmarie

Sefranek, Cailin J

Senna, Daimon R

Simmons, Eiley Rose

Smith, Arthur John

Smith, Christopher Michael

Sousa, William Thomas

Swain, Riley Elizabeth

Sweeney, Nicolas Patrick

Tedeschi, Luke Ryan

Thomas, Noah David

Toro, Kiley Grace

Truax, Chase J

Ward, Aideen Noelani-Cleo

Way, Nathan Joseph

Whitman, Dylan Fiona

Woodmansee, Izzabelle Patricia

Grade 8

Abbott, Preston James

Abruzzese, Sophia Joy

Algier, Crysta Lynn

Alves, Amelia Fernanda

Alves, Ella Candace

Andrade, Mackenzie Anne

Baxter, Lillian Grace

Brass, Persephanie Leah

Browning, Samuel Howard

Browning, Taylor Hope

Bryson, Margaret Maria

Burdon, Liam Lochlain

Butler, Brooke Ann

Callahan, Lucas Conan

Campbell, Evelyn Jane

Cannon, Elizabeth Eileen

Card, Gavin Marshall

Carpenter, Kam'ren

Carrillo, Aila Ruth

Christensen, Nathan

Christensen, Rose Marie

Cole, Allison Marie

Comolli, Richard David

Cubina, Julian Eduardo

Currier, Aubrey Jennie

Daniels, Meaghan Rose

DaPonte, Ella Hope

Debigare, Candice M

Denecour, Addyson Danielle

Dower, William Finley

Downey, Grace Olean

Dropek, Nathaniel Paul

Emery, Leo Jackson

England, Harrison R

Felkner, Luke William

Fizzano, Madilyn Chloe

Fortin, Abigayle J

Freel, Kaitlyn Anne

Furmanick, Adam

Garcia, Ashley Lynn

Gordon, Ethan RB

Gormly, Connor Joseph

Grandolfi, Lillian Dwyer

Grissom, Chloe Kathryn

Guglielmo, Anthony D

Harding, Jacen E

Heil, Cyrus Alexander

Heise, Brooke Marie

Hoffman, Luke J

Holzinger, Sean Robert

Hurtuk, Jack R

Iskander, Leila Raine

Jaillet, Kayden Elle

Kam, Ruby Behr

Kanaczet, Ryan Phillip

Knerr, Everett R

Kores, Kyla Ann

Korus, Alexis Stone

Koseoglu, Efe Konner

Lenihan, Adam Carter

Linke, Kara Ashley

Longacre, Sara Luchia

Lowell, Kaylyn May

Lowell, Olivia Katherine

Lynch, Evan Michael

Major, Jeremiah Josiah

Malloney, Noah James

Marcille, Lainey Rae

Marland, Landon James

Martin, Brady Ryan

Martin, Joshua

Martin, Kyra Ann

Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine

Matthews, Maya Elizabeth

McAllister, Emma Grace

McAllister, Liam Michael

McCandless, Joshua Stephen

McCann, Ethan Gregory

McKnight, McKenzie Fallyn

Miguel, Allison Anne

Minick, Jared Paul

Mitkowski, Sadie Grace

Moyer, Amanda Jean

Murphy, Ella Rose

Murray, Matthew Christopher

Newett, Madison Ann

Peltier, Kyla Ann

Potter, Ethan Reese

Quigley, Ella Marie

Roberts, Seth Michael

Segar, Abigail Mae

Segar, Christopher Welcome

Sheldon, Ryan Myer

Shilale, Casimir Joseph Thomas

Shilale, Holly Helena Louise

Simoes, Lilah Arlene

Simon, Josephine Jane

Simonelli, Connor Francis

Smith, Makayla Rose

Steere, Benjamin Paul

Steere, Grace Elizabeth

Sumner, Landon Thomas

Taber, Lidia Gail

Tretton, Anna Rose Lynn

Urbec, Ramsey John

Ure, Austin John

VonFlatern, Sawyer John

Weber, Sienna Lee

White, Quinn

Wilusz, Nicholas Alexander

Wood, Allison Grace

Wood, Haylee C

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