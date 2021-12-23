Grade 5
Alba, Grace Kelley
Alge, Meriden Hadley
Allenson, Sadie Irene
Almeida, Cole Manuel
Atkisson, Aditya Robert
Bence, Camryn Paige
Bentley, Layla Louise
Bertrand, Ava Grace
Biurrun, Alaia Marie
Broughton, Addison Lee
Broughton, Teagan Marie
Browning, Maxwell H
Brucker, Madison Lynn
Brucker, Morgan Lacey
Buckley, Fiona Catherine
Callaghan, Alexa Ellen
Campbell, Brynne Avery
Cann, Mackenzie Cathleen
Casavant, Mackenzie Lynn
Chapman, Anderson Joseph
Chartier, Alison Reily
Comella, Caitlin Ann
Comolli, Julia Christine
Conley, Chace Joseph
Costa, Ruby Catherine
Cousineau, Maya Rose
Cullinane, William Arthur
Cullion, Ryan Christopher
Cutting, Tynan Eugene
Day, Emily Elizabeth
DeFedele, Cody Mark
Downey, Lily Olean
Edmunds, Hattie Christina
Edmunds, Mae Jacqueline
Ellis, Annie Claire
Evans, Luzviminda Starr
Freel, John Matthew
Fritz, Samuel D
Garcia, Brianna Michelle
Gwaltney, Connor Michael
Haberek, Lila Elizabeth
Hanks, Lawson Jeffrey
Harris, Yoyatche M.N.M.
Hedderich, Zach
Hutchison, Logan Alexander
Jeannenot, Ethan Paul
Kelley, Luke Matthew
Kemble, Jack
Kimball, Brennen D
Kocab, Daniel Gregory
LaBounty, Madelaine Carmen
Lake, Charli Kathleen
Lathrop, Kyle David
Lee, Colton Bennett
MacCall, Harper Willow
MacInnis, Ian Robert Porter
MacLeod, Ahlya Rose
Maggs, Wes Alexander
Malecki, Nicholas Stanley
Martin, Landon Jay
May, Bruce Ronald
McCann, Lily Mae
McCaughey, Kyle James
McKnight, Zoe Virginia
Meece, Deven Luc
Megrew, Samuel
Messier, Elyse May
Montecalvo, Alexandrea Grace
Myer, Landon Dewitt
Oatley, Zachary Vernon
O'Leary, Sean Michael
O'Rourke, Makenna Christine
Ortiz, Francisco Rey
Parr, Aubrey Elizabeth
Perron, Willow Jean
Pirotte, Avery Marie
Pizzuti, Jozlynne Jean
Place, Waylon
Prescott, Julia Mae
Prescott, Kaia Elizabeth
Quigley, Aster Nicole
Rapoza, Jack Simonson
Raymond, Lindsey Katherine
Readey, Ireland Mary
Sands Jr, Patrick Joseph
Shogren, Alyson Grace
Silva, Haley Melay
Smith, Vivian Veronica
Spears, Rider G
Sylvia Jr., James Antone
Taylor, Grace Elizabeth
Thorp, Mason William
Tracy, Makai Dalton
Vandeveer, Noah Robert
Vieira, Charles Joseph
Vieira, Mia Rose
Voccio, Madeleine Dorothy
Wieczorek, Bryan
Ziegenfuss, Camdyn Edward
Grade 6
Aiello, Tessa Mary
Andersen, Jaelyn Kelly
Andrade, Domenic Carlos
Barr, Zoey Ann
Basile, Angela Marie
Bedoya, Isabella Sofia
Boyd, Marion Amelia
Bruso, Landon Michael
Calner, Colin Ryan
Campbell, Finley Elizabeth
Carrigan, Catherine Elizabeth
Charette, Landon Christopher
Coggeshall, Cameron N
Cook, Kasey Jean
Cook, Maija Elizabeth
Cotton, Sophia Rose
Cubina, Christopher J
Cunha, Joseph David
Cunha, Juliana Diane
DaPonte, Lucas J
Davis, Ceilia Emma
DeFedele, Luke Joseph
DeVoe, Brody Lawrence
Dilibero, Ethan Nathan
DiSano, Leila Nicolina
Dorgan, Sean Thomas
Drake, Jenna M
Dugas, Aiden James
Dutra, Madeline Elizabeth
Emery, Josie Lee
Etchells, Abigail Grace
Fanning, Chloe Eliza
Flaherty, Connor Patrick
Floyd, Colin
Furlong, Shane Michael
Gearon, Riley Jane
Gillis, Emily Grace
Gillis, Sarah Ellison
Giorno, Alexa Reese
Graham, Caden Parker
Grant, Aila Attwater Gordon
Guido, Angelo
Hall, Lillian Lauren
Katter, Ada Grey
Kocab, Sophia Elizabeth
Kona, Elizabeth Paige
Korus, Jack Steele
Koseoglu, Buse Kayla
LaMunyon, Andrew Whitney
LaMunyon, Iain Robert
Marcantonio, Preston R
Mathews, Ayahnalo Akissi Simani
McCabe, Alexia Jean
McCann, Reid Clifton
McGlinsey, Tucker William
McGovern, Emma Keane
Minick, Madelyn Ruth
Moffitt, Lily Catherine Grace
Navakauskas, Emma Lynn
Nickerson, Jackson Lynn
Noble, Reagan Winters
Nunn, Abigail Mae
Paliotta, Samantha Hope
Passerotti, Tyler Joseph
Pogacar, Greta Mari
Posillo, Hunter Michael
Primrose, Emily Marie
Rice, Aaron Thomas
Riemer, Jarred P
Rose, Keelyn Cecile
Schroeder, Jack Matthew
Sensenig, Ava Dawn
Sheldon, Nylah Lea
Simon, Abraham Mountain
Spinard, Lilly Marie
Stelik, Maura
Sumner, Sophia Anne
Swanson, Skylar Elizabeth
Tanner, Gavin Byron
Tarnowski, Skylar Fey
Tefft, Lucas John
Tiernan, Abby Mae
Tracy, Harlow Layne
Trudell, Madyson Leeanne
Valuk, Alana Marie Lorraine
Velander, Keelan David
Grade 7
Acton, Ezri Grace
Aiello, Jonathan Campbell
Allenson, Elizabeth J
Almeida, Juliana Aldina
Anderson, Landree Kate
Austin, Coral Lee
Bauer, William Glen
Beauregard, Samantha J
Bellnier, Nola Victoria
Bennett, Colby William
Bevilacqua, Jayonna Jo
Bowman, Mackenzie E
Brisson, Garrett Michael
Brodeur, Derek Albert
Browning, Samantha Leigh
Burdick, Madalyn Marie
Campbell, Aubrey Lynn
Cann, Madelyn Elizabeth
Carrillo, Kira Lynn
Cassidy, Logan Charles
Caswell, Chase Gavin
Catalan, Rilynn Mae
Charette, Kaitlyn Rose
Cheney, Trevor Robert
Clancy, Abigail Rose
Clarke, Milo John
Collet, Collin R
Comerford, Kaelyn Marie
Cordone, Santino Georgio
Craig, Brayden Carl
Creamer, Mitchell E
Creegan, Aidan M
Crossen, Iris Novella
DeMartino, Sulaiman Noah
DePietro, Rose Ellen
DeVoe, Carlee Angelina
Diogo, Jared Joseph
Dorgan, Madeline Hannah
Dove, Jacoby Makai Tapony
Downing, Rohan Michel
Doyle, Morgan Abigail
Edenbach, Dylan Robert
Ellis, Samuel Owen
Ells, Emma Rose MacLeod
Fox, Caliah Hope
Fredette, Dylan R
Giusti, Charlotte Marie
Gleason, Brendan James
Gormly, Nathan J
Grandchamp, Broden Hunter
Greene, Collin Todd
Greene, Dylan Wayne
Guglielmo, Nicholas J
Hanks, Kesten Nadine
Harris, Menuhki Metah
Heim, Madilyn Hope
Holland, Lillian Mirari
Jeannenot, Adriana Lee
Johnson, Hailey James
Karsch, Delaney Grace
Kenyon, Hunter J
Kimball, Cadence Joyce
Knight, Jude Alphonse
Kudrick, Wyatt Joseph
Laird, Ava Ann
Leclerc, Aidan Kole
Lee, Dayton James
Lementowicz, Lily Anne
Lennon, Andrew Michael
Lesh, Hunter Michael
Liguori-Bills, Zoe Rose
Locke, Caleb Andrew
MacLeod, Braylen
MacLeod, Kyleigh Lynn
Mason, Sawyer James
Mastin, Josie Laura
McCallig, Nolan Thomas
McCormick, Timothy Ryan
Medenciy, Dean Michael
Mills, Stephen Jacob
Moffitt, Greyson Michael
Myer, Riley Jane
Mykhaylyshyn, Halyna Sofia
Niewiecki, Madison Rae
Niewiecki, Payton Alexis
Ogren, Genevieve Marian
Olbres, Connor Brian
Orton, Ryleigh Madison
Owren, Molly Marie
Patnaude, Brooke Alice
Petrangelo, Cassidy Grace
Philbrick, Kody Maddex
Pierce, Kurtis M
Popowich, Emily M
Prentiss, Emma Royal
Prescott, Connor Blue
Price, Dasani Marie
Raymond, Nicole Christina
Resinger, Brandon John
Rodrigues, Madalyn Dawnmarie
Sefranek, Cailin J
Senna, Daimon R
Simmons, Eiley Rose
Smith, Arthur John
Smith, Christopher Michael
Sousa, William Thomas
Swain, Riley Elizabeth
Sweeney, Nicolas Patrick
Tedeschi, Luke Ryan
Thomas, Noah David
Toro, Kiley Grace
Truax, Chase J
Ward, Aideen Noelani-Cleo
Way, Nathan Joseph
Whitman, Dylan Fiona
Woodmansee, Izzabelle Patricia
Grade 8
Abbott, Preston James
Abruzzese, Sophia Joy
Algier, Crysta Lynn
Alves, Amelia Fernanda
Alves, Ella Candace
Andrade, Mackenzie Anne
Baxter, Lillian Grace
Brass, Persephanie Leah
Browning, Samuel Howard
Browning, Taylor Hope
Bryson, Margaret Maria
Burdon, Liam Lochlain
Butler, Brooke Ann
Callahan, Lucas Conan
Campbell, Evelyn Jane
Cannon, Elizabeth Eileen
Card, Gavin Marshall
Carpenter, Kam'ren
Carrillo, Aila Ruth
Christensen, Nathan
Christensen, Rose Marie
Cole, Allison Marie
Comolli, Richard David
Cubina, Julian Eduardo
Currier, Aubrey Jennie
Daniels, Meaghan Rose
DaPonte, Ella Hope
Debigare, Candice M
Denecour, Addyson Danielle
Dower, William Finley
Downey, Grace Olean
Dropek, Nathaniel Paul
Emery, Leo Jackson
England, Harrison R
Felkner, Luke William
Fizzano, Madilyn Chloe
Fortin, Abigayle J
Freel, Kaitlyn Anne
Furmanick, Adam
Garcia, Ashley Lynn
Gordon, Ethan RB
Gormly, Connor Joseph
Grandolfi, Lillian Dwyer
Grissom, Chloe Kathryn
Guglielmo, Anthony D
Harding, Jacen E
Heil, Cyrus Alexander
Heise, Brooke Marie
Hoffman, Luke J
Holzinger, Sean Robert
Hurtuk, Jack R
Iskander, Leila Raine
Jaillet, Kayden Elle
Kam, Ruby Behr
Kanaczet, Ryan Phillip
Knerr, Everett R
Kores, Kyla Ann
Korus, Alexis Stone
Koseoglu, Efe Konner
Lenihan, Adam Carter
Linke, Kara Ashley
Longacre, Sara Luchia
Lowell, Kaylyn May
Lowell, Olivia Katherine
Lynch, Evan Michael
Major, Jeremiah Josiah
Malloney, Noah James
Marcille, Lainey Rae
Marland, Landon James
Martin, Brady Ryan
Martin, Joshua
Martin, Kyra Ann
Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine
Matthews, Maya Elizabeth
McAllister, Emma Grace
McAllister, Liam Michael
McCandless, Joshua Stephen
McCann, Ethan Gregory
McKnight, McKenzie Fallyn
Miguel, Allison Anne
Minick, Jared Paul
Mitkowski, Sadie Grace
Moyer, Amanda Jean
Murphy, Ella Rose
Murray, Matthew Christopher
Newett, Madison Ann
Peltier, Kyla Ann
Potter, Ethan Reese
Quigley, Ella Marie
Roberts, Seth Michael
Segar, Abigail Mae
Segar, Christopher Welcome
Sheldon, Ryan Myer
Shilale, Casimir Joseph Thomas
Shilale, Holly Helena Louise
Simoes, Lilah Arlene
Simon, Josephine Jane
Simonelli, Connor Francis
Smith, Makayla Rose
Steere, Benjamin Paul
Steere, Grace Elizabeth
Sumner, Landon Thomas
Taber, Lidia Gail
Tretton, Anna Rose Lynn
Urbec, Ramsey John
Ure, Austin John
VonFlatern, Sawyer John
Weber, Sienna Lee
White, Quinn
Wilusz, Nicholas Alexander
Wood, Allison Grace
Wood, Haylee C
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