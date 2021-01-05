Standing Chariho Middle School.jpg
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Chariho Middle School and Richmond Elementary School are currently celebrating virtual spirit week. Organized by students, the events, a different one each day, are opportunities for students to interact with each other as they learn from home. Cynthia Drummond, The Westerly Sun

Grade 5

Aiello, Tessa Mary

Allen, Noah Donald

Andersen, Jaelyn Kelly

Andrade, Domenic Carlos

Austin, Carlie Jo

Barr, Zoey Ann

Basile, Angela Marie

Baxter, Luke Myron

Bedoya, Isabella Sofia

Bentley, Samantha

Bilotta, Silas Benjamin

Boeglin, Orion R

Briody, Keagan Andrew

Brown, Izaia Grace

Bruso, Landon Michael

Buckingham, Molly Elizabeth

Burbank-Tyrrell, Maizey Ruth

Calner, Colin Ryan

Campbell, Finley Elizabeth

Carrigan, Catherine Elizabeth

Charette, Landon Christopher

Coggeshall, Cameron N

Cook, Trinity Marie

Cornell, Gabriel Thomas

Cotton, Sophia Rose

Cubina, Christopher J

Cunha, Joseph David

Cunha, Juliana Diane

DaPonte, Lucas J

Defedele, Luke Joseph

DeVoe, Brody Lawrence

Dilibero, Ethan Nathan

DiSano, Leila Nicolina

Donahue, Justin James

Donnelly, Joseph Michael

Dorgan, Sean Thomas

Drake, Jenna M

Dugas, Aiden James

Dutra, Madeline Elizabeth

Emery, Josie Lee

Fanning, Chloe Eliza

Fester, Tyler M

Freelove, Augustus Patrick

Furlong, Garrett William

Giorno, Alexa Reese

Graham, Caden Parker

Grant, Aila Attwater Gordon

Guido, Angelo

Hall, Lillian Lauren

Haxton, Leo Francis

Holland, Jacob Webster

Jaruta, Kohen Luke

Katter, Ada Grey

Kona, Elizabeth Paige

Korus, Jack Steele

Koseoglu, Buse Kayla

LaMunyon, Andrew Whitney

LaMunyon, Iain Robert

Lawton, Garrett J

Lesh, Caroline Isabella

Lewis, Kaylee Marion

Maher-Goodell, Haidyn Mychael

Marcantonio, Preston R

McCabe, Alexia Jean

McCann, Reid Clifton

McGlinsey, Tucker William

McGovern, Emma Keane

Meagher, Kaylee Jae

Minick, Madelyn Ruth

Moffitt, Lily Catherine Grace

Monteforte, Lola Pearl

Moreash, Cameron Michael

Morrone, Harper Lee

Morse, Gavin A

Navakauskas, Emma Lynn

Nickerson, Jackson Lynn

Nieves, Camilla Alicia

Nilsson, Sophia Helen

Noble, Reagan Winters

Nunn, Abigail Mae

Olson, Riley Irene

Paliotta, Samantha Hope

Pitt-Coombs, William Aston

Pogacar, Greta Mari

Posillo, Hunter Michael

Primrose, Emily Marie

Rice, Aaron Thomas

Richardson, Olivia Grace

Rose, Keelyn Cecile

Sanfilippo, Isabella Anne

Sensenig, Ava Dawn

Sheldon, Nylah Lea

Simon, Abraham Mountain

Spinard, Lilly Marie

Stelik, Maura

Sumner, Sophia Anne

Tanner, Gavin Byron

Tarnowski, Skylar Fey

Taylor, Natalie Mae

Tefft, Lucas John

Tiernan, Abby Mae

Trudell, Madyson Leeanne

Valuk, Alana Marie Lorraine

Velander, Keelan David

Wiitala, Dustin Edwin

Grade 6

Acton, Ezri Grace

Aiello, Jonathan Campbell

Allenson, Elizabeth J

Almeida, Juliana Aldina

Alvarez, Dennis W

Anderson, Landree Kate

Bartnick, Madison Claire

Bellnier, Nola Victoria

Bennett, Colby William

Bevilacqua, Jayonna Jo

Boger, William David

Bowman, Mackenzie E

Brisson, Garrett Michael

Brodeur, Derek Albert

Burdick, Madalyn Marie

Campbell, Aubrey Lynn

Cann, Madelyn Elizabeth

Card, Amelia Nicole

Caswell, Chase Gavin

Charette, Kaitlyn Rose

Cheney, Trevor Robert

Clancy, Abigail Rose

Collet, Collin R

Comerford, Kaelyn Marie

Cordone, Santino Georgio

Craig, Brayden Carl

Creamer, Mitchell E

Creegan, Aidan M

DeMartino, Sulaiman Noah

DeVoe, Carlee Angelina

Dorgan, Madeline Hannah

Dove, Jacoby Makai Tapony

Doyle, Morgan Abigail

Edenbach, Dylan Robert

Ellis, Samuel Owen

Fox, Caliah Hope

Fredette, Dylan R

Giusti, Charlotte Marie

Gleason, Brendan James

Gormly, Nathan J

Greene, Collin Todd

Greene, Dylan Wayne

Guglielmo, Nicholas J

Hanks, Kesten Nadine

Harris, Pummukau W.A.

Heim, Madilyn Hope

Jeannenot, Adriana Lee

Kimball, Cadence Joyce

Knight, Jude Alphonse

Kudrick, Wyatt Joseph

Laird, Ava Ann

Lechman-Satti, Mason Raymond

Lee, Dayton James

Lesh, Hunter Michael

Liguori-Bills, Zoe Rose

Locke, Caleb Andrew

MacLeod, Kyleigh Lynn

Maderia, Olivia Rae

Mason, Sawyer James

Mastin, Josie Laura

McCallig, Nolan Thomas

McCormick, Timothy Ryan

McKeen III, Terry Arthur

Medenciy, Dean Michael

Mills, Stephen Jacob

Moffitt, Greyson Michael

Morrone, Maverick Mills

Myer, Riley Jane

Mykhaylyshyn, Halyna Sofia

Niewiecki, Madison Rae

Niewiecki, Payton Alexis

Ogren, Genevieve Marian

Olbres, Connor Brian

Orton, Ryleigh Madison

Owren, Molly Marie

Popowich, Emily M

Prentiss, Emma Royal

Prescott, Connor Blue

Raymond, Nicole Christina

Resinger, Brandon John

Sefranek, Cailin J

Senna, Daimon R

Simmons, Eiley Rose

Smith, Arthur John

Sousa, William Thomas

Swain, Riley Elizabeth

Sweeney, Nicolas Patrick

Tedeschi, Luke Ryan

Truax, Chase J

Van Dale, Cooper R

Vuono, Jacob Richard

Ward, Aideen Noelani-Cleo

Way, Nathan Joseph

Weilburg, Lily Jade

Whitman, Dylan Fiona

Woodmansee, Izzabelle Patricia

Grade 7

Abbott, Preston James

Abruzzese, Sophia Joy

Ahern, Karlee Susan

Alves, Amelia Fernanda

Alves, Ella Candace

Andrade, Mackenzie Anne

Baton, Adam Brady

Baxter, Lillian Grace

Bernard, Natalee April

Blackburn, Brianna Ruth

Boulmetis, Zoe Morgan

Brass, Persephanie Leah

Browning, Samuel Howard

Browning, Taylor Hope

Brundage, Maija Rose

Bryson, Margaret Maria

Burdon, Liam Lochlain

Butler, Brooke Ann

Callahan, Lucas Conan

Campbell, Evelyn Jane

Cannon, Elizabeth Eileen

Carrillo, Aila Ruth

Christensen, Rose Marie

Clavet, Nolan R

Cole, Allison Marie

Comolli, Richard David

Constantine, Paige Ella

Cubina, Julian Eduardo

Currier, Aubrey Jennie

Curtis, Ryan Michael

Daniels, Meaghan Rose

DaPonte, Ella Hope

Debigare, Candice M

DosSantos, Lola Irene

Dower, William Finley

Downey, Grace Olean

Dugas, Tyler Christopher

Emery, Leo Jackson

England, Harrison R

Falls, Ethan James

Felkner, Luke William

Fizzano, Madilyn Chloe

Fortin, Abigayle J

Freel, Kaitlyn Anne

Furmanick, Alyvia Grace

Garcia, Ashley Lynn

Gardiner, Jamie Lynn

George, Maya Loren

Gormly, Connor Joseph

Graham, Isaac Patrick

Grandolfi, Lillian Dwyer

Grissom, Chloe Kathryn

Guglielmo, Anthony D

Harding, Jacen E

Harte, Aidan James

Heil, Cyrus Alexander

Heise, Brooke Marie

Hoffman, Luke J

Holzinger, Sean Robert

Hurtuk, Jack R

Iskander, Leila Raine

Jaillet, Kayden Elle

Johnson, Keirra Elle

Kam, Ruby Behr

Kanaczet, Ryan Phillip

Knerr, Everett R

Kores, Kyla Ann

Koseoglu, Efe Konner

Lake, Rachel Anna

Lenihan, Adam Carter

Longacre, Sara Luchia

Lowell, Kaylyn May

Lowell, Olivia Katherine

Lynch, Evan Michael

Major, Jeremiah Josiah

Marcille, Lainey Rae

Marinelli, Makayla R

Marland, Landon James

Martin, Jayson L

Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine

Matthews, Maya Elizabeth

May, Albert J.

McAllister, Emma Grace

McCann, Ethan Gregory

McKnight, McKenzie Fallyn

Miguel, Allison Anne

Minick, Jared Paul

Mitkowski, Sadie Grace

Moorehead, Lauren Marie

Murphy, Ella Rose

Murphy, Emily Grace

Murray, Matthew Christopher

Newett, Madison Ann

Newton, Robert Lee

Nordon, Franklin Ellis

Pagliarini, Harlow Raine

Peltier, Kyla Ann

Quigley, Ella Marie

Segar, Abigail Mae

Sheldon, Ryan Myer

Shilale, Casimir Joseph Thomas

Shilale, Holly Helena Louise

Simoes, Lilah Arlene

Simone, Dacia A

Smith, Makayla Rose

Smith, Zane Alexander

Steere, Benjamin Paul

Steere, Grace Elizabeth

Sumner, Landon Thomas

Sunderland, Easton David

Taber, Lidia Gail

Tretton, Anna Rose Lynn

Urbec, Ramsey John

Ure, Austin John

Vachon, Jaxson Paul

VonFlatern, Sawyer John

Weber, Sienna Lee

Wilusz, Nicholas Alexander

Wood, Haylee C

Wood, Allison Grace

Grade 8

Adams, Mackenzie Rosemarie

Allen, Morgan Patrick

Allenson, Charles David

Apice, Gavin Michael

Bacon, Benjamin David

Barrette, Rachael R

Beaudry, Lucas Raymond

Beauregard, Makayla L

Bennett, Brayden L

Bennett, Jakob T

Bentley, Jocelyn Ruby

Bentley, Rosalie E

Boisclair, Gavin Raymond

Boyd, Matthew Clayton

Brodeur, Kyle Shepard

Brown, Emily Ann

Bruso, Parker Adam

Bryson, William Joseph

Burdick, Trent Michael

Callahan, Katelyn Elizabeth

Christensen, Erika Lynn

Cleary, Mia Elizabeth

Clidence, Kali Jayne

Colomb, Jason John

Connelly, Alexander Bennett

Cook, Isabella Rose

Costa, Juliet Eve

Critcher, Brianna Catherine

Cunha, Alessandra Cathleen

D'Alfonso, Mia Carina

Dayon, David Augustus

DeGiacomo, Brianna Ashley

Denecour, Ryann Elizabeth

Desarro, Jesse Luke

Edmunds, Charlie Enid

Eidam, Camron Joshua

Elderkin, Ethan Michael

Ellis, William John

Fitts, Gianna Marie

Fritz, William Riaan

Gagner, Sophia

Gatti, Michael Francis

Golden, Owen Michael

Goodman, Quinn Joseph

Grim, Daphne R

Henley, Elijah Cole

Iskander, Maya L

Jaruta, Preston J

Jennings, Lilah Victoria

Jessop, Grace Adyson

Kelly, Kaden Morgandy

Kenyon, Geena Louise

Kona, Charlotte Grace

Laramee, Caleb Christopher

Leeming, Molly Elizabeth

Liese, Travis Kyle

Mack, Destiny Lyn

MacLeod, Grace Faye

Maggs, Sierra Rose

Malenfant, Tucker Jacab

Mancyak, Morgan T

Manlove, Julianne Eileen

Manni, Brogan Jane

Marchetti, Kyle Thomas

Marelli, Rowan James

Marino, Madilyn Paige

Marley, Danica Jeanne

McCallig, Keira Elizabeth

McDermott, Camren Lee

McIntosh, Liam James

McIntosh, Reese Avery

Meagher, Kendra Jade

Meehan, Jacob Tyler

Monteforte, Marina Grace

Moyer, Cassidy Lynn

Mulligan, Fiona Nieve

Mulvey, Madeleine Grace

Nicolella, Christopher Michael

Niziolek, Leah Anne

O'Brien, Hazel Jean

O'Leary, Erin Ann

Owren, Faith Ann

Paine, Nicholas

Pearce, Keira Meghan

Perrin, Kya J

Propatier, Nicholas Lloyd

Puglia, Hayden Annalise

Richardson, Madison Grace

Rios, Jezelle June

Rogers, Abigail Carolyn

Schneider, Reagan Elizabeth

Seeley, Haiden Noah

Simmons, Ashley Elaine

Smith, Andrew J

Smith Champlain, Donovan Moses

Spence, Lily Margaret

Stratton, Zoe K

Sullivan, Jenna Skye

Swanson, Olivia Marie

Tarsagian, Ethan Warren

Taylor, Ruby Kate

Thorp, Brandon John

Tomlinson, Ella Mae

Trenn, Liam T.

Trudell, Jaxson E.

Ullucci, Rachel Elizabeth

Vachon, Jasey Marie

Valuk, Eleandy Robert

Vertefeuille, Emma Nicole

Vincent, Brooke Leah

Vuono, Gracie Ann

Washor, Julia Jean

Weathers, Cole Thomas

Whittier, Brysen W

Winthrop, Morgan A.

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