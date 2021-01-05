Grade 5
Aiello, Tessa Mary
Allen, Noah Donald
Andersen, Jaelyn Kelly
Andrade, Domenic Carlos
Austin, Carlie Jo
Barr, Zoey Ann
Basile, Angela Marie
Baxter, Luke Myron
Bedoya, Isabella Sofia
Bentley, Samantha
Bilotta, Silas Benjamin
Boeglin, Orion R
Briody, Keagan Andrew
Brown, Izaia Grace
Bruso, Landon Michael
Buckingham, Molly Elizabeth
Burbank-Tyrrell, Maizey Ruth
Calner, Colin Ryan
Campbell, Finley Elizabeth
Carrigan, Catherine Elizabeth
Charette, Landon Christopher
Coggeshall, Cameron N
Cook, Trinity Marie
Cornell, Gabriel Thomas
Cotton, Sophia Rose
Cubina, Christopher J
Cunha, Joseph David
Cunha, Juliana Diane
DaPonte, Lucas J
Defedele, Luke Joseph
DeVoe, Brody Lawrence
Dilibero, Ethan Nathan
DiSano, Leila Nicolina
Donahue, Justin James
Donnelly, Joseph Michael
Dorgan, Sean Thomas
Drake, Jenna M
Dugas, Aiden James
Dutra, Madeline Elizabeth
Emery, Josie Lee
Fanning, Chloe Eliza
Fester, Tyler M
Freelove, Augustus Patrick
Furlong, Garrett William
Giorno, Alexa Reese
Graham, Caden Parker
Grant, Aila Attwater Gordon
Guido, Angelo
Hall, Lillian Lauren
Haxton, Leo Francis
Holland, Jacob Webster
Jaruta, Kohen Luke
Katter, Ada Grey
Kona, Elizabeth Paige
Korus, Jack Steele
Koseoglu, Buse Kayla
LaMunyon, Andrew Whitney
LaMunyon, Iain Robert
Lawton, Garrett J
Lesh, Caroline Isabella
Lewis, Kaylee Marion
Maher-Goodell, Haidyn Mychael
Marcantonio, Preston R
McCabe, Alexia Jean
McCann, Reid Clifton
McGlinsey, Tucker William
McGovern, Emma Keane
Meagher, Kaylee Jae
Minick, Madelyn Ruth
Moffitt, Lily Catherine Grace
Monteforte, Lola Pearl
Moreash, Cameron Michael
Morrone, Harper Lee
Morse, Gavin A
Navakauskas, Emma Lynn
Nickerson, Jackson Lynn
Nieves, Camilla Alicia
Nilsson, Sophia Helen
Noble, Reagan Winters
Nunn, Abigail Mae
Olson, Riley Irene
Paliotta, Samantha Hope
Pitt-Coombs, William Aston
Pogacar, Greta Mari
Posillo, Hunter Michael
Primrose, Emily Marie
Rice, Aaron Thomas
Richardson, Olivia Grace
Rose, Keelyn Cecile
Sanfilippo, Isabella Anne
Sensenig, Ava Dawn
Sheldon, Nylah Lea
Simon, Abraham Mountain
Spinard, Lilly Marie
Stelik, Maura
Sumner, Sophia Anne
Tanner, Gavin Byron
Tarnowski, Skylar Fey
Taylor, Natalie Mae
Tefft, Lucas John
Tiernan, Abby Mae
Trudell, Madyson Leeanne
Valuk, Alana Marie Lorraine
Velander, Keelan David
Wiitala, Dustin Edwin
Grade 6
Acton, Ezri Grace
Aiello, Jonathan Campbell
Allenson, Elizabeth J
Almeida, Juliana Aldina
Alvarez, Dennis W
Anderson, Landree Kate
Bartnick, Madison Claire
Bellnier, Nola Victoria
Bennett, Colby William
Bevilacqua, Jayonna Jo
Boger, William David
Bowman, Mackenzie E
Brisson, Garrett Michael
Brodeur, Derek Albert
Burdick, Madalyn Marie
Campbell, Aubrey Lynn
Cann, Madelyn Elizabeth
Card, Amelia Nicole
Caswell, Chase Gavin
Charette, Kaitlyn Rose
Cheney, Trevor Robert
Clancy, Abigail Rose
Collet, Collin R
Comerford, Kaelyn Marie
Cordone, Santino Georgio
Craig, Brayden Carl
Creamer, Mitchell E
Creegan, Aidan M
DeMartino, Sulaiman Noah
DeVoe, Carlee Angelina
Dorgan, Madeline Hannah
Dove, Jacoby Makai Tapony
Doyle, Morgan Abigail
Edenbach, Dylan Robert
Ellis, Samuel Owen
Fox, Caliah Hope
Fredette, Dylan R
Giusti, Charlotte Marie
Gleason, Brendan James
Gormly, Nathan J
Greene, Collin Todd
Greene, Dylan Wayne
Guglielmo, Nicholas J
Hanks, Kesten Nadine
Harris, Pummukau W.A.
Heim, Madilyn Hope
Jeannenot, Adriana Lee
Kimball, Cadence Joyce
Knight, Jude Alphonse
Kudrick, Wyatt Joseph
Laird, Ava Ann
Lechman-Satti, Mason Raymond
Lee, Dayton James
Lesh, Hunter Michael
Liguori-Bills, Zoe Rose
Locke, Caleb Andrew
MacLeod, Kyleigh Lynn
Maderia, Olivia Rae
Mason, Sawyer James
Mastin, Josie Laura
McCallig, Nolan Thomas
McCormick, Timothy Ryan
McKeen III, Terry Arthur
Medenciy, Dean Michael
Mills, Stephen Jacob
Moffitt, Greyson Michael
Morrone, Maverick Mills
Myer, Riley Jane
Mykhaylyshyn, Halyna Sofia
Niewiecki, Madison Rae
Niewiecki, Payton Alexis
Ogren, Genevieve Marian
Olbres, Connor Brian
Orton, Ryleigh Madison
Owren, Molly Marie
Popowich, Emily M
Prentiss, Emma Royal
Prescott, Connor Blue
Raymond, Nicole Christina
Resinger, Brandon John
Sefranek, Cailin J
Senna, Daimon R
Simmons, Eiley Rose
Smith, Arthur John
Sousa, William Thomas
Swain, Riley Elizabeth
Sweeney, Nicolas Patrick
Tedeschi, Luke Ryan
Truax, Chase J
Van Dale, Cooper R
Vuono, Jacob Richard
Ward, Aideen Noelani-Cleo
Way, Nathan Joseph
Weilburg, Lily Jade
Whitman, Dylan Fiona
Woodmansee, Izzabelle Patricia
Grade 7
Abbott, Preston James
Abruzzese, Sophia Joy
Ahern, Karlee Susan
Alves, Amelia Fernanda
Alves, Ella Candace
Andrade, Mackenzie Anne
Baton, Adam Brady
Baxter, Lillian Grace
Bernard, Natalee April
Blackburn, Brianna Ruth
Boulmetis, Zoe Morgan
Brass, Persephanie Leah
Browning, Samuel Howard
Browning, Taylor Hope
Brundage, Maija Rose
Bryson, Margaret Maria
Burdon, Liam Lochlain
Butler, Brooke Ann
Callahan, Lucas Conan
Campbell, Evelyn Jane
Cannon, Elizabeth Eileen
Carrillo, Aila Ruth
Christensen, Rose Marie
Clavet, Nolan R
Cole, Allison Marie
Comolli, Richard David
Constantine, Paige Ella
Cubina, Julian Eduardo
Currier, Aubrey Jennie
Curtis, Ryan Michael
Daniels, Meaghan Rose
DaPonte, Ella Hope
Debigare, Candice M
DosSantos, Lola Irene
Dower, William Finley
Downey, Grace Olean
Dugas, Tyler Christopher
Emery, Leo Jackson
England, Harrison R
Falls, Ethan James
Felkner, Luke William
Fizzano, Madilyn Chloe
Fortin, Abigayle J
Freel, Kaitlyn Anne
Furmanick, Alyvia Grace
Garcia, Ashley Lynn
Gardiner, Jamie Lynn
George, Maya Loren
Gormly, Connor Joseph
Graham, Isaac Patrick
Grandolfi, Lillian Dwyer
Grissom, Chloe Kathryn
Guglielmo, Anthony D
Harding, Jacen E
Harte, Aidan James
Heil, Cyrus Alexander
Heise, Brooke Marie
Hoffman, Luke J
Holzinger, Sean Robert
Hurtuk, Jack R
Iskander, Leila Raine
Jaillet, Kayden Elle
Johnson, Keirra Elle
Kam, Ruby Behr
Kanaczet, Ryan Phillip
Knerr, Everett R
Kores, Kyla Ann
Koseoglu, Efe Konner
Lake, Rachel Anna
Lenihan, Adam Carter
Longacre, Sara Luchia
Lowell, Kaylyn May
Lowell, Olivia Katherine
Lynch, Evan Michael
Major, Jeremiah Josiah
Marcille, Lainey Rae
Marinelli, Makayla R
Marland, Landon James
Martin, Jayson L
Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine
Matthews, Maya Elizabeth
May, Albert J.
McAllister, Emma Grace
McCann, Ethan Gregory
McKnight, McKenzie Fallyn
Miguel, Allison Anne
Minick, Jared Paul
Mitkowski, Sadie Grace
Moorehead, Lauren Marie
Murphy, Ella Rose
Murphy, Emily Grace
Murray, Matthew Christopher
Newett, Madison Ann
Newton, Robert Lee
Nordon, Franklin Ellis
Pagliarini, Harlow Raine
Peltier, Kyla Ann
Quigley, Ella Marie
Segar, Abigail Mae
Sheldon, Ryan Myer
Shilale, Casimir Joseph Thomas
Shilale, Holly Helena Louise
Simoes, Lilah Arlene
Simone, Dacia A
Smith, Makayla Rose
Smith, Zane Alexander
Steere, Benjamin Paul
Steere, Grace Elizabeth
Sumner, Landon Thomas
Sunderland, Easton David
Taber, Lidia Gail
Tretton, Anna Rose Lynn
Urbec, Ramsey John
Ure, Austin John
Vachon, Jaxson Paul
VonFlatern, Sawyer John
Weber, Sienna Lee
Wilusz, Nicholas Alexander
Wood, Haylee C
Wood, Allison Grace
Grade 8
Adams, Mackenzie Rosemarie
Allen, Morgan Patrick
Allenson, Charles David
Apice, Gavin Michael
Bacon, Benjamin David
Barrette, Rachael R
Beaudry, Lucas Raymond
Beauregard, Makayla L
Bennett, Brayden L
Bennett, Jakob T
Bentley, Jocelyn Ruby
Bentley, Rosalie E
Boisclair, Gavin Raymond
Boyd, Matthew Clayton
Brodeur, Kyle Shepard
Brown, Emily Ann
Bruso, Parker Adam
Bryson, William Joseph
Burdick, Trent Michael
Callahan, Katelyn Elizabeth
Christensen, Erika Lynn
Cleary, Mia Elizabeth
Clidence, Kali Jayne
Colomb, Jason John
Connelly, Alexander Bennett
Cook, Isabella Rose
Costa, Juliet Eve
Critcher, Brianna Catherine
Cunha, Alessandra Cathleen
D'Alfonso, Mia Carina
Dayon, David Augustus
DeGiacomo, Brianna Ashley
Denecour, Ryann Elizabeth
Desarro, Jesse Luke
Edmunds, Charlie Enid
Eidam, Camron Joshua
Elderkin, Ethan Michael
Ellis, William John
Fitts, Gianna Marie
Fritz, William Riaan
Gagner, Sophia
Gatti, Michael Francis
Golden, Owen Michael
Goodman, Quinn Joseph
Grim, Daphne R
Henley, Elijah Cole
Iskander, Maya L
Jaruta, Preston J
Jennings, Lilah Victoria
Jessop, Grace Adyson
Kelly, Kaden Morgandy
Kenyon, Geena Louise
Kona, Charlotte Grace
Laramee, Caleb Christopher
Leeming, Molly Elizabeth
Liese, Travis Kyle
Mack, Destiny Lyn
MacLeod, Grace Faye
Maggs, Sierra Rose
Malenfant, Tucker Jacab
Mancyak, Morgan T
Manlove, Julianne Eileen
Manni, Brogan Jane
Marchetti, Kyle Thomas
Marelli, Rowan James
Marino, Madilyn Paige
Marley, Danica Jeanne
McCallig, Keira Elizabeth
McDermott, Camren Lee
McIntosh, Liam James
McIntosh, Reese Avery
Meagher, Kendra Jade
Meehan, Jacob Tyler
Monteforte, Marina Grace
Moyer, Cassidy Lynn
Mulligan, Fiona Nieve
Mulvey, Madeleine Grace
Nicolella, Christopher Michael
Niziolek, Leah Anne
O'Brien, Hazel Jean
O'Leary, Erin Ann
Owren, Faith Ann
Paine, Nicholas
Pearce, Keira Meghan
Perrin, Kya J
Propatier, Nicholas Lloyd
Puglia, Hayden Annalise
Richardson, Madison Grace
Rios, Jezelle June
Rogers, Abigail Carolyn
Schneider, Reagan Elizabeth
Seeley, Haiden Noah
Simmons, Ashley Elaine
Smith, Andrew J
Smith Champlain, Donovan Moses
Spence, Lily Margaret
Stratton, Zoe K
Sullivan, Jenna Skye
Swanson, Olivia Marie
Tarsagian, Ethan Warren
Taylor, Ruby Kate
Thorp, Brandon John
Tomlinson, Ella Mae
Trenn, Liam T.
Trudell, Jaxson E.
Ullucci, Rachel Elizabeth
Vachon, Jasey Marie
Valuk, Eleandy Robert
Vertefeuille, Emma Nicole
Vincent, Brooke Leah
Vuono, Gracie Ann
Washor, Julia Jean
Weathers, Cole Thomas
Whittier, Brysen W
Winthrop, Morgan A.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.