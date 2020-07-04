Grade 5
Acton, Ezri Grace
Aiello, Jonathan Campbell
Allen, Hazel Elizabeth
Almeida, Juliana Aldina
Alvarez, Dennis W
Anderson, Landree Kate
Balicki, Alex Chester
Beck, Lydia Pearle
Bennett, Colby William
Bevilacqua, Jayonna Jo
Boisclair, Caden James
Bowman, Mackenzie E
Brisson, Garrett Michael
Brodeur, Derek Albert
Browning, Samantha Leigh
Campbell, Aubrey Lynn
Card, Amelia Nicole
Carrillo, Kira Lynn
Charette, Kaitlyn Rose
Clancy, Abigail Rose
Collet, Collin R
Comerford, Kaelyn Marie
Cordone, Santino Georgio
Creamer, Mitchell E
DeVoe, Carlee Angelina
Dorgan, Madeline Hannah
Edenbach, Dylan Robert
Ellis, Samuel Owen
Ells, Emma Rose MacLeod
Fredette, Dylan R
Genese, Kadience S
Giusti, Charlotte Marie
Gleason, Brendan James
Gobern Jr, Randy Sheldon
Greene, Collin Todd
Grover, Emma Jane
Guglielmo, Nicholas J
Hanks, Kesten Nadine
Holland, Lillian Mirari
Holmes, Hunter Gaetano
Isaacs, Emma
Jeannenot, Adriana Lee
Johnson, Hailey James
Kam, Jack Christopher
Karsch, Delaney Grace
Knight, Jude Alphonse
Kudrick, Wyatt Joseph
Laird, Ava Ann
Lechman-Satti, Mason Raymond
Lementowicz, Lily Anne
Lennon, Andrew Michael
Lepore, Genevieve Andrea
Lesh, Hunter Michael
Liguori-Bills, Zoe Rose
Locke, Caleb Andrew
MacLeod, Braylen
Maderia, Olivia Rae
Mason, Sawyer James
McCallig, Nolan Thomas
Mills, Stephen Jacob
Moffitt, Greyson Michael
Myer, Riley Jane
Mykhaylyshyn, Halyna Sofia
Niewiecki, Madison Rae
Niewiecki, Payton Alexis
Novak Jr., Jordan Matthew
Ogren, Genevieve Marian
Olbres, Connor Brian
Orton, Ryleigh Madison
Owren, Molly Marie
Prentiss, Emma Royal
Prescott, Connor Blue
Pruitt, Nathan Ray
Raymond, Nicole Christina
Resinger, Brandon John
Rocha, Nola Rose
Scofield, Charles Dean
Sefranek, Cailin J
Senna, Daimon R
Simas, Hunter Matthew
Simmons, Eiley Rose
Smith, Arthur John
Sousa, William Thomas
Sweeney, Nicolas Patrick
Taylor, Abigail Grace
Tedeschi, Cole Thomas
Tedeschi, Luke Ryan
Thomas, Noelle Summer
Toro, Kiley Grace
Vuono, Jacob Richard
Way, Nathan Joseph
Weilburg, Lily Jade
Woodmansee, Izzabelle Patricia
Zaharie IV, David George
Grade 6
Abbott, Preston James
Algieri, Tyler Christopher
Alves, Amelia Fernanda
Alves, Ella Candace
Andrade, Mackenzie Anne
Baton, Adam Brady
Baxter, Lillian Grace
Bernard, Natalee April
Bishop, Emma Elisabeth
Boulmetis, Zoe Morgan
Brass, Persephanie Leah
Browning, Samuel Howard
Browning, Taylor Hope
Bryson, Margaret Maria
Burdon, Liam Lochlain
Butler, Brooke Ann
Callahan, Lucas Conan
Campbell, Evelyn Jane
Carrillo, Aila Ruth
Clavet, Nolan R
Cole, Allison Marie
Constantine, Paige Ella
Currier, Aubrey Jennie
Curtis, Ryan Michael
Daniels, Meaghan Rose
DaPonte, Ella Hope
Denecour, Addyson Danielle
DosSantos, Lola Irene
Dower, William Finley
Downey, Grace Olean
Dropek, Nathaniel Paul
Dugas, Tyler Christopher
Eidam, Gage Lee
Emery, Leo Jackson
Felkner, Luke William
Fester, Derek Marshall
Fizzano, Madilyn Chloe
Freel, Kaitlyn Anne
Furmanick, Alyvia Grace
Garcia, Ashley Lynn
Gardiner, Jamie Lynn
Gormly, Connor Joseph
Grandolfi, Lillian Dwyer
Grissom, Chloe Kathryn
Guglielmo, Anthony D
Harding, Jacen E
Heil, Cyrus Alexander
Heise, Brooke Marie
Holland, Noah James
Hoxie, Ella Lucia
Iskander, Leila Raine
Jaillet, Kayden Elle
Kam, Ruby Behr
Kanaczet, Ryan Phillip
Knerr, Everett R
Koseoglu, Efe Konner
Linke, Kara Ashley
Longacre, Sara Luchia
Lowell, Kaylyn May
Lowell, Olivia Katherine
Lynch, Evan Michael
Malloney, Noah James
Marcille, Lainey Rae
Marinelli, Makayla R
Martin, Jayson L
Martin, Joshua
Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine
May, Albert J.
McAllister, Emma Grace
McCandless, Joshua Stephen
McCann, Ethan Gregory
McKnight, McKenzie Fallyn
Miguel, Allison Anne
Minick, Jared Paul
Mitkowski, Sadie Grace
Moorehead, Lauren Marie
Moyer, Amanda Jean
Murphy, Ella Rose
Murphy, Emily Grace
Murray, Matthew Christopher
Newett, Madison Ann
Newton, Robert Lee
Nordon, Franklin Ellis
Peltier, Kyla Ann
Quigley, Ella Marie
Sheldon, Ryan Myer
Shilale, Casimir Joseph Thomas
Shilale, Holly Helena Louise
Simoes, Lilah Arlene
Smith, Makayla Rose
Smith, Zane Alexander
Steere, Benjamin Paul
Steere, Grace Elizabeth
Sumner, Landon Thomas
Taber, Lidia Gail
Teklinsky, Levi Lynn
Tisoskey, Grace Kathleen
Tretton, Anna Rose Lynn
Urbec, Ramsey John
Ure, Austin John
Vachon, Jaxson Paul
VonFlatern, Sawyer John
Wilusz, Nicholas Alexander
Wood, Allison Grace
Wood, Haylee C
Grade 7
Adams, Mackenzie Rosemarie
Allen, Morgan Patrick
Allenson, Charles David
Apice, Gavin Michael
Bacon, Benjamin David
Barrette, Rachael R
Bennett, Brayden L
Bennett, Jakob T
Bentley, Jocelyn Ruby
Bentley, Rosalie E
Boe, Keirra Ann
Boyd, Matthew Clayton
Brodeur, Kyle Shepard
Brown, Emily Ann
Bruso, Parker Adam
Bryson, William Joseph
Burdick, Trent Michael
Carnegis, Rebecca Nicole
Carpenter, Adam Frank
Clarke, Avery Isabella
Cleary, Mia Elizabeth
Conklin, Hayleigh M
Costa, Juliet Eve
Critcher, Brianna Catherine
Cunha, Alessandra Cathleen
D'Alfonso, Mia Carina
Dayon, David Augustus
DeGiacomo, Brianna Ashley
Denecour, Ryann Elizabeth
Desarro, Jesse Luke
Dugas, Dylan Carter
Edmunds, Charlie Enid
Eidam, Camron Joshua
Elderkin, Ethan Michael
Eldridge, Owen Andrew
Ellis, William John
Fitts, Gianna Marie
Franks, Tyra K
Fritz, William Riaan
Gagner, Sophia
Gatti, Michael Francis
Golden, Owen Michael
Grim, Daphne R
Henley, Elijah Cole
Hernandez, Lola Grace
Iskander, Maya L
Jaruta, Preston J
Jennings, Lilah Victoria
Kelly, Kaden Morgandy
Kenyon, Geena Louise
Kona, Charlotte Grace
Liese, Travis Kyle
Mack, Destiny Lyn
MacLeod, Grace Faye
Maggs, Sierra Rose
Mancyak, Morgan T
Manlove, Julianne Eileen
Manni, Brogan Jane
Marchetti, Kyle Thomas
Marelli, Rowan James
McCallig, Keira Elizabeth
McIntosh, Liam James
McIntosh, Reese Avery
Meagher, Kendra Jade
Meehan, Jacob Tyler
Monteforte, Marina Grace
Moyer, Cassidy Lynn
Mulligan, Fiona Nieve
Mulvey, Madeleine Grace
Nicolella, Christopher Michael
Niziolek, Leah Anne
O'Brien, Hazel Jean
O'Leary, Erin Ann
Owren, Faith Ann
Paine, Nicholas
Palmer, Samantha Lissa Rose
Palmisciano, Molly Victoria
Pearce, Keira Meghan
Perrin, Kya J
Perrino, Alexis Marie
Pizzuti, Ethan J
Propatier, Nicholas Lloyd
Puglia, Hayden Annalise
Rice, Aidan M.
Rios, Jezelle June
Rocha, Fiona P
Rogers, Abigail Carolyn
Rogers, Andrew Michael
Seeley, Haiden Noah
Simmons, Ashley Elaine
Smith Champlain, Donovan Moses
Smith, Andrew J
Stratton, Zoe K
Sullivan, Jenna Skye
Swanson, Olivia Marie
Taylor, Ruby Kate
Thorp, Brandon John
Tomlinson, Ella Mae
Trudell, Jaxson E.
Ullucci, Rachel Elizabeth
Vachon, Jasey Marie
Valuk, Eleandy Robert
Vincent, Brooke Leah
Vuono, Gracie Ann
Washor, Julia Jean
Weathers, Cole Thomas
Whittier, Brysen W
Winthrop, Morgan A.
Grade 8
Abbott, Rachael Alexandra
Alexander, Divine Faith
Algieri, Lilly Grace
Apice, Jordan Taylor
Asci, Lillian Lovisa
Babineau, Tori Lynn
Ballard, Emily Sage
Ballard, Megan Sky
Ballard, Nathan Sean
Barrette, Madeleine M
Barrette, Victoria Grace
Blanchard, Noah S
Browning, Guy Jakob Damon
Burdon, Maddox MacLean
Burns, Aidan Mathew
Callahan, Finleigh Austin
Carrillo, Sera Nicole
Chacon, Grace Lynne
Clark, Elle M
Clarke, Darren Kenyon
Cole, Alexis A
Collet, Arianna Meghan
Cotton, Zachary James
Craig, Ruby Samantha
Currier, Ryan James
Daniels, Kaitlyn Jeanne
Davis, Cynthia J.
DeAngelis, Elena Justine
DelBonis, Bella Victoria
Dinucci, Noah A
Dionne, Sophia A
Edenbach, Ryan John
Elwell, Chaia Frances Lettera
Fisher, Savanna Faith
Francis, Ava Gail
Francoeur, Elizabeth Christine
Frias, Keira O
Gardiner, Lexi S
Gatti, Aubrey Jean
Gingerella, Anna D
Gingerella, Philip B
Goddard, Faith Marie
Grandchamp, Catalina Reese
Gray, Andrew David
Grim, Alida McCavery
Grissom, Sadie Grace
Haggerty, Wyatt Thomas
Harrington, Hailey E
Hernandez, Jackson Ryan
Hoffman, Kylie J
Holt, Wyatt Michael
Hughes, Eris M
Hutchins, Braden R.
Jackson, Lily Claire
Jaillet, Kylie M.
Johnson, Sara Frances
Juenger, Hudson Johnson
Julin, Elijah Joshua
Kahler, Megan Irene
Katechis, Alexia D
Knowles, Brandon Matthew
Kocab, Emma C
Lenihan, Ethan G
Lill, Sadie Wynter
Llaguno, Mateo M
Loring, Jack D
Lynch, Sarah L
Macaruso, Gabrielle Laura
Macaruso, Isabella Rose
MacLeod, Maicey J. S.
Maloney, Isabella Helen
Marcille, Megan Catherine
Marcotte, Nathan E
May, Lucie Wanda
McCallig, Jack R
McCandless, Samantha A
McCue, Leah Grace
McGlinsey, Lucy Rae
McKay, Hudson Robert
Medenciy, Evan-Paul Benitez
Murphy, Finn Cormac
Myers, Emily Kay
Myers, Mackenzie Elizabeth
Nelson, Katja Jade
Newett, Emily Elizabeth
O'Horo, Daniel Patrick
Osella, Stephen Philip
Paquette, George Alexander
Peltier, Jared B
Perlorca, Madison Victoria
Petrichko, Jesse Shiloh
Raboin, Lilian Rose
Resinger, Christian Matthew
Rheaume, Renee Jacqueline-Ninette
Rodgers, Lennon John
Rossi, Aaron Nolan
Russo, Grace E
Slaugenhaupt, Parker T
Snyder, Grayson
Sorrentino, Sierra Christina
Stubbs-Reynolds, Kylie Elizabeth
Tedeschi, Jake Charles
Tennant, Colin Ronald
Thomas, Emmit J
Thompson, Weeko Awepu
Vanegas, Danielle J.
Way, Amanda Ruth
White, Jules M
Wild, Kaiden Robert
Williams, Rachel
Wood, Katherine Emma
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