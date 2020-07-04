Standing Chariho Middle School.jpg
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Chariho Middle School and Richmond Elementary School are currently celebrating virtual spirit week. Organized by students, the events, a different one each day, are opportunities for students to interact with each other as they learn from home. Cynthia Drummond, The Westerly Sun

Grade 5

Acton, Ezri Grace

Aiello, Jonathan Campbell

Allen, Hazel Elizabeth

Almeida, Juliana Aldina

Alvarez, Dennis W

Anderson, Landree Kate

Balicki, Alex Chester

Beck, Lydia Pearle

Bennett, Colby William

Bevilacqua, Jayonna Jo

Boisclair, Caden James

Bowman, Mackenzie E

Brisson, Garrett Michael

Brodeur, Derek Albert

Browning, Samantha Leigh

Campbell, Aubrey Lynn

Card, Amelia Nicole

Carrillo, Kira Lynn

Charette, Kaitlyn Rose

Clancy, Abigail Rose

Collet, Collin R

Comerford, Kaelyn Marie

Cordone, Santino Georgio

Creamer, Mitchell E

DeVoe, Carlee Angelina

Dorgan, Madeline Hannah

Edenbach, Dylan Robert

Ellis, Samuel Owen

Ells, Emma Rose MacLeod

Fredette, Dylan R

Genese, Kadience S

Giusti, Charlotte Marie

Gleason, Brendan James

Gobern Jr, Randy Sheldon

Greene, Collin Todd

Grover, Emma Jane

Guglielmo, Nicholas J

Hanks, Kesten Nadine

Holland, Lillian Mirari

Holmes, Hunter Gaetano

Isaacs, Emma

Jeannenot, Adriana Lee

Johnson, Hailey James

Kam, Jack Christopher

Karsch, Delaney Grace

Knight, Jude Alphonse

Kudrick, Wyatt Joseph

Laird, Ava Ann

Lechman-Satti, Mason Raymond

Lementowicz, Lily Anne

Lennon, Andrew Michael

Lepore, Genevieve Andrea

Lesh, Hunter Michael

Liguori-Bills, Zoe Rose

Locke, Caleb Andrew

MacLeod, Braylen

Maderia, Olivia Rae

Mason, Sawyer James

McCallig, Nolan Thomas

Mills, Stephen Jacob

Moffitt, Greyson Michael

Myer, Riley Jane

Mykhaylyshyn, Halyna Sofia

Niewiecki, Madison Rae

Niewiecki, Payton Alexis

Novak Jr., Jordan Matthew

Ogren, Genevieve Marian

Olbres, Connor Brian

Orton, Ryleigh Madison

Owren, Molly Marie

Prentiss, Emma Royal

Prescott, Connor Blue

Pruitt, Nathan Ray

Raymond, Nicole Christina

Resinger, Brandon John

Rocha, Nola Rose

Scofield, Charles Dean

Sefranek, Cailin J

Senna, Daimon R

Simas, Hunter Matthew

Simmons, Eiley Rose

Smith, Arthur John

Sousa, William Thomas

Sweeney, Nicolas Patrick

Taylor, Abigail Grace

Tedeschi, Cole Thomas

Tedeschi, Luke Ryan

Thomas, Noelle Summer

Toro, Kiley Grace

Vuono, Jacob Richard

Way, Nathan Joseph

Weilburg, Lily Jade

Woodmansee, Izzabelle Patricia

Zaharie IV, David George

Grade 6

Abbott, Preston James

Algieri, Tyler Christopher

Alves, Amelia Fernanda

Alves, Ella Candace

Andrade, Mackenzie Anne

Baton, Adam Brady

Baxter, Lillian Grace

Bernard, Natalee April

Bishop, Emma Elisabeth

Boulmetis, Zoe Morgan

Brass, Persephanie Leah

Browning, Samuel Howard

Browning, Taylor Hope

Bryson, Margaret Maria

Burdon, Liam Lochlain

Butler, Brooke Ann

Callahan, Lucas Conan

Campbell, Evelyn Jane

Carrillo, Aila Ruth

Clavet, Nolan R

Cole, Allison Marie

Constantine, Paige Ella

Currier, Aubrey Jennie

Curtis, Ryan Michael

Daniels, Meaghan Rose

DaPonte, Ella Hope

Denecour, Addyson Danielle

DosSantos, Lola Irene

Dower, William Finley

Downey, Grace Olean

Dropek, Nathaniel Paul

Dugas, Tyler Christopher

Eidam, Gage Lee

Emery, Leo Jackson

Felkner, Luke William

Fester, Derek Marshall

Fizzano, Madilyn Chloe

Freel, Kaitlyn Anne

Furmanick, Alyvia Grace

Garcia, Ashley Lynn

Gardiner, Jamie Lynn

Gormly, Connor Joseph

Grandolfi, Lillian Dwyer

Grissom, Chloe Kathryn

Guglielmo, Anthony D

Harding, Jacen E

Heil, Cyrus Alexander

Heise, Brooke Marie

Holland, Noah James

Hoxie, Ella Lucia

Iskander, Leila Raine

Jaillet, Kayden Elle

Kam, Ruby Behr

Kanaczet, Ryan Phillip

Knerr, Everett R

Koseoglu, Efe Konner

Linke, Kara Ashley

Longacre, Sara Luchia

Lowell, Kaylyn May

Lowell, Olivia Katherine

Lynch, Evan Michael

Malloney, Noah James

Marcille, Lainey Rae

Marinelli, Makayla R

Martin, Jayson L

Martin, Joshua

Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine

May, Albert J.

McAllister, Emma Grace

McCandless, Joshua Stephen

McCann, Ethan Gregory

McKnight, McKenzie Fallyn

Miguel, Allison Anne

Minick, Jared Paul

Mitkowski, Sadie Grace

Moorehead, Lauren Marie

Moyer, Amanda Jean

Murphy, Ella Rose

Murphy, Emily Grace

Murray, Matthew Christopher

Newett, Madison Ann

Newton, Robert Lee

Nordon, Franklin Ellis

Peltier, Kyla Ann

Quigley, Ella Marie

Sheldon, Ryan Myer

Shilale, Casimir Joseph Thomas

Shilale, Holly Helena Louise

Simoes, Lilah Arlene

Smith, Makayla Rose

Smith, Zane Alexander

Steere, Benjamin Paul

Steere, Grace Elizabeth

Sumner, Landon Thomas

Taber, Lidia Gail

Teklinsky, Levi Lynn

Tisoskey, Grace Kathleen

Tretton, Anna Rose Lynn

Urbec, Ramsey John

Ure, Austin John

Vachon, Jaxson Paul

VonFlatern, Sawyer John

Wilusz, Nicholas Alexander

Wood, Allison Grace

Wood, Haylee C

Grade 7

Adams, Mackenzie Rosemarie

Allen, Morgan Patrick

Allenson, Charles David

Apice, Gavin Michael

Bacon, Benjamin David

Barrette, Rachael R

Bennett, Brayden L

Bennett, Jakob T

Bentley, Jocelyn Ruby

Bentley, Rosalie E

Boe, Keirra Ann

Boyd, Matthew Clayton

Brodeur, Kyle Shepard

Brown, Emily Ann

Bruso, Parker Adam

Bryson, William Joseph

Burdick, Trent Michael

Carnegis, Rebecca Nicole

Carpenter, Adam Frank

Clarke, Avery Isabella

Cleary, Mia Elizabeth

Conklin, Hayleigh M

Costa, Juliet Eve

Critcher, Brianna Catherine

Cunha, Alessandra Cathleen

D'Alfonso, Mia Carina

Dayon, David Augustus

DeGiacomo, Brianna Ashley

Denecour, Ryann Elizabeth

Desarro, Jesse Luke

Dugas, Dylan Carter

Edmunds, Charlie Enid

Eidam, Camron Joshua

Elderkin, Ethan Michael

Eldridge, Owen Andrew

Ellis, William John

Fitts, Gianna Marie

Franks, Tyra K

Fritz, William Riaan

Gagner, Sophia

Gatti, Michael Francis

Golden, Owen Michael

Grim, Daphne R

Henley, Elijah Cole

Hernandez, Lola Grace

Iskander, Maya L

Jaruta, Preston J

Jennings, Lilah Victoria

Kelly, Kaden Morgandy

Kenyon, Geena Louise

Kona, Charlotte Grace

Liese, Travis Kyle

Mack, Destiny Lyn

MacLeod, Grace Faye

Maggs, Sierra Rose

Mancyak, Morgan T

Manlove, Julianne Eileen

Manni, Brogan Jane

Marchetti, Kyle Thomas

Marelli, Rowan James

McCallig, Keira Elizabeth

McIntosh, Liam James

McIntosh, Reese Avery

Meagher, Kendra Jade

Meehan, Jacob Tyler

Monteforte, Marina Grace

Moyer, Cassidy Lynn

Mulligan, Fiona Nieve

Mulvey, Madeleine Grace

Nicolella, Christopher Michael

Niziolek, Leah Anne

O'Brien, Hazel Jean

O'Leary, Erin Ann

Owren, Faith Ann

Paine, Nicholas

Palmer, Samantha Lissa Rose

Palmisciano, Molly Victoria

Pearce, Keira Meghan

Perrin, Kya J

Perrino, Alexis Marie

Pizzuti, Ethan J

Propatier, Nicholas Lloyd

Puglia, Hayden Annalise

Rice, Aidan M.

Rios, Jezelle June

Rocha, Fiona P

Rogers, Abigail Carolyn

Rogers, Andrew Michael

Seeley, Haiden Noah

Simmons, Ashley Elaine

Smith Champlain, Donovan Moses

Smith, Andrew J

Stratton, Zoe K

Sullivan, Jenna Skye

Swanson, Olivia Marie

Taylor, Ruby Kate

Thorp, Brandon John

Tomlinson, Ella Mae

Trudell, Jaxson E.

Ullucci, Rachel Elizabeth

Vachon, Jasey Marie

Valuk, Eleandy Robert

Vincent, Brooke Leah

Vuono, Gracie Ann

Washor, Julia Jean

Weathers, Cole Thomas

Whittier, Brysen W

Winthrop, Morgan A.

Grade 8

Abbott, Rachael Alexandra

Alexander, Divine Faith

Algieri, Lilly Grace

Apice, Jordan Taylor

Asci, Lillian Lovisa

Babineau, Tori Lynn

Ballard, Emily Sage

Ballard, Megan Sky

Ballard, Nathan Sean

Barrette, Madeleine M

Barrette, Victoria Grace

Blanchard, Noah S

Browning, Guy Jakob Damon

Burdon, Maddox MacLean

Burns, Aidan Mathew

Callahan, Finleigh Austin

Carrillo, Sera Nicole

Chacon, Grace Lynne

Clark, Elle M

Clarke, Darren Kenyon

Cole, Alexis A

Collet, Arianna Meghan

Cotton, Zachary James

Craig, Ruby Samantha

Currier, Ryan James

Daniels, Kaitlyn Jeanne

Davis, Cynthia J.

DeAngelis, Elena Justine

DelBonis, Bella Victoria

Dinucci, Noah A

Dionne, Sophia A

Edenbach, Ryan John

Elwell, Chaia Frances Lettera

Fisher, Savanna Faith

Francis, Ava Gail

Francoeur, Elizabeth Christine

Frias, Keira O

Gardiner, Lexi S

Gatti, Aubrey Jean

Gingerella, Anna D

Gingerella, Philip B

Goddard, Faith Marie

Grandchamp, Catalina Reese

Gray, Andrew David

Grim, Alida McCavery

Grissom, Sadie Grace

Haggerty, Wyatt Thomas

Harrington, Hailey E

Hernandez, Jackson Ryan

Hoffman, Kylie J

Holt, Wyatt Michael

Hughes, Eris M

Hutchins, Braden R.

Jackson, Lily Claire

Jaillet, Kylie M.

Johnson, Sara Frances

Juenger, Hudson Johnson

Julin, Elijah Joshua

Kahler, Megan Irene

Katechis, Alexia D

Knowles, Brandon Matthew

Kocab, Emma C

Lenihan, Ethan G

Lill, Sadie Wynter

Llaguno, Mateo M

Loring, Jack D

Lynch, Sarah L

Macaruso, Gabrielle Laura

Macaruso, Isabella Rose

MacLeod, Maicey J. S.

Maloney, Isabella Helen

Marcille, Megan Catherine

Marcotte, Nathan E

May, Lucie Wanda

McCallig, Jack R

McCandless, Samantha A

McCue, Leah Grace

McGlinsey, Lucy Rae

McKay, Hudson Robert

Medenciy, Evan-Paul Benitez

Murphy, Finn Cormac

Myers, Emily Kay

Myers, Mackenzie Elizabeth

Nelson, Katja Jade

Newett, Emily Elizabeth

O'Horo, Daniel Patrick

Osella, Stephen Philip

Paquette, George Alexander

Peltier, Jared B

Perlorca, Madison Victoria

Petrichko, Jesse Shiloh

Raboin, Lilian Rose

Resinger, Christian Matthew

Rheaume, Renee Jacqueline-Ninette

Rodgers, Lennon John

Rossi, Aaron Nolan

Russo, Grace E

Slaugenhaupt, Parker T

Snyder, Grayson

Sorrentino, Sierra Christina

Stubbs-Reynolds, Kylie Elizabeth

Tedeschi, Jake Charles

Tennant, Colin Ronald

Thomas, Emmit J

Thompson, Weeko Awepu

Vanegas, Danielle J.

Way, Amanda Ruth

White, Jules M

Wild, Kaiden Robert

Williams, Rachel

Wood, Katherine Emma

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