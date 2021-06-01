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Chariho Middle School and Richmond Elementary School are currently celebrating virtual spirit week. Organized by students, the events, a different one each day, are opportunities for students to interact with each other as they learn from home. Cynthia Drummond, The Westerly Sun

Grade 5

Aiello, Tessa Mary

Allen, Noah Donald

Andersen, Jaelyn Kelly

Andrade, Domenic Carlos

Barr, Zoey Ann

Basile, Angela Marie

Baxter, Luke Myron

Bedoya, Isabella Sofia

Bentley, Samantha

Brown, Izaia Grace

Bruso, Landon Michael

Bryson, Maria Helen

Buckingham, Molly Elizabeth

Calner, Colin Ryan

Campbell, Finley Elizabeth

Carrigan, Catherine Elizabeth

Charette, Landon Christopher

Coggeshall, Cameron N.

Cook, Kasey Jean

Cook, Maija Elizabeth

Cook, Trinity Marie

Cotton, Sophia Rose

Cubina, Christopher J.

Cunha, Joseph David

Cunha, Juliana Diane

DaPonte, Lucas J.

Defedele, Luke Joseph

DeVoe, Brody Lawrence

Dilibero, Ethan Nathan

DiSano, Leila Nicolina

Dorgan, Sean Thomas

Drake, Jenna M.

Emery, Josie Lee

Etchells, Abigail Grace

Etchells, Aiden Jacob

Fanning, Chloe Eliza

Floyd, Colin

Furlong, Garrett William

Gerjes, Avianna Mary

Gillis, Emily Grace

Gillis, Sarah Ellison

Giorno, Alexa Reese

Graham, Caden Parker

Grant, Aila Attwater Gordon

Guido, Angelo

Haxton, Leo Francis

Jaruta, Kohen Luke

Katter, Ada Grey

Kocab, Sophia Elizabeth

Kona, Elizabeth Paige

Korus, Jack Steele

Koseoglu, Buse Kayla

LaMunyon, Andrew Whitney

LaMunyon, Iain Robert

Lesh, Caroline Isabella

Marcantonio, Preston R.

McCabe, Alexia Jean

McCann, Reid Clifton

McGlinsey, Tucker William

McGovern, Emma Keane

Minick, Madelyn Ruth

Moffitt, Lily Catherine Grace

Monteforte, Lola Pearl

Morrone, Harper Lee

Morse, Gavin A.

Nickerson, Jackson Lynn

Nilsson, Sophia Helen

Nunn, Abigail Mae

Olson, Riley Irene

Paliotta, Samantha Hope

Parmalee, Leyla E.

Pogacar, Greta Mari

Posillo, Hunter Michael

Primrose, Emily Marie

Redner, Tatiana

Ricci, Gabriella Reece

Rice, Aaron Thomas

Rose, Keelyn Cecile

Sensenig, Ava Dawn

Sheldon, Nylah Lea

Simon, Abraham Mountain

Spinard, Lilly Marie

Stelik, Maura

Sumner, Sophia Anne

Swanson, Skylar Elizabeth

Tanner, Gavin Byron

Tarnowski, Skylar Fey

Tiernan, Abby Mae

Trudell, Madyson Leeanne

Valuk, Alana Marie Lorraine

Velander, Keelan David

Weinand, Julius Vincent Taylor

Grade 6

Acton, Ezri Grace

Aiello, Jonathan Campbell

Almeida, Juliana Aldina

Alvarez, Dennis W.

Anderson, Landree Kate

Bartnick, Madison Claire

Bennett, Colby William

Bowman, Mackenzie E.

Brisson, Garrett Michael

Brodeur, Derek Albert

Browning, Samantha Leigh

Campbell, Aubrey Lynn

Cann, Madelyn Elizabeth

Caswell, Chase Gavin

Catalan, Rilynn Mae

Charette, Kaitlyn Rose

Clancy, Abigail Rose

Collet, Collin R.

Cordone, Santino Georgio

Craig, Brayden Carl

Creamer, Mitchell E.

Creegan, Aidan M.

DeMartino, Sulaiman Noah

DePietro, Rose Ellen

DeVoe, Carlee Angelina

Dorgan, Madeline Hannah

Dove, Jacoby Makai Tapony

Downing, Rohan Michel

Edenbach, Dylan Robert

Ellis, Samuel Owen

Fox, Caliah Hope

Giusti, Charlotte Marie

Gleason, Brendan James

Gormly, Nathan J.

Greene, Collin Todd

Greene, Dylan Wayne

Guglielmo, Nicholas J.

Hanks, Kesten Nadine

Heim, Madilyn Hope

Jeannenot, Adriana Lee

Johnson, Hailey James

Kimball, Cadence Joyce

Knight, Jude Alphonse

Laird, Ava Ann

Lathrop, Connor John

Lawton, Georgia Margaret

Lechman-Satti, Mason Raymond

Lee, Dayton James

Lennon, Andrew Michael

Lesh, Hunter Michael

Liguori-Bills, Zoe Rose

Locke, Caleb Andrew

Lott, Caeden Avery

Mason, Sawyer James

Mastin, Josie Laura

McCallig, Nolan Thomas

McCormick, Timothy Ryan

Mills, Stephen Jacob

Moffitt, Greyson Michael

Myer, Riley Jane

Mykhaylyshyn, Halyna Sofia

Niewiecki, Madison Rae

Niewiecki, Payton Alexis

Ogren, Genevieve Marian

Olbres, Connor Brian

Orton, Ryleigh Madison

Owren, Molly Marie

Prescott, Connor Blue

Raymond, Nicole Christina

Resinger, Brandon John

Sefranek, Cailin J.

Simas, Hunter Matthew

Simmons, Eiley Rose

Smith, Arthur John

Sousa, William Thomas

Swain, Riley Elizabeth

Sweeney, Nicolas Patrick

Truax, Chase J

Way, Nathan Joseph

Weilburg, Lily Jade

Whitman, Dylan Fiona

Woodmansee, Izzabelle Patricia

Zaharie IV, David George

Grade 7

Abbott, Preston James

Abruzzese, Sophia Joy

Algier, Crysta Lynn

Alves, Amelia Fernanda

Alves, Ella Candace

Andrade, Mackenzie Anne

Baton, Adam Brady

Baxter, Lillian Grace

Boulmetis, Zoe Morgan

Brass, Persephanie Leah

Browning, Samuel Howard

Browning, Taylor Hope

Bryson, Margaret Maria

Bugbee-Cassara, Emma J.

Burdon, Liam Lochlain

Burlingham, Nathan A.

Butler, Brooke Ann

Callahan, Lucas Conan

Campbell, Evelyn Jane

Card, Gavin Marshall

Carrillo, Aila Ruth

Christensen, Rose Marie

Clavet, Nolan R.

Cole, Allison Marie

Constantine, Paige Ella

Cubina, Julian Eduardo

Currier, Aubrey Jennie

Daniels, Meaghan Rose

DaPonte, Ella Hope

Debigare, Candice M.

Denecour, Addyson Danielle

Dower, William Finley

Downey, Grace Olean

Dugas, Tyler Christopher

Emery, Leo Jackson

England, Harrison R.

Felkner, Luke William

Fortin, Abigayle J.

Freel, Kaitlyn Anne

Furmanick, Alyvia Grace

Gardiner, Jamie Lynn

Gordon, Ethan RB

Gormly, Connor Joseph

Grandolfi, Lillian Dwyer

Grissom, Chloe Kathryn

Guglielmo, Anthony D.

Harding, Jacen E.

Heil, Cyrus Alexander

Heise, Brooke Marie

Hoffman, Luke J.

Holzinger, Sean Robert

Hurtuk, Jack R.

Iskander, Leila Raine

Jaillet, Kayden Elle

Kanaczet, Ryan Phillip

Knerr, Everett R.

Kores, Kyla Ann

Korus, Alexis Stone

Koseoglu, Efe Konner

Linke, Kara Ashley

Longacre, Sara Luchia

Lowell, Kaylyn May

Lowell, Olivia Katherine

Lynch, Evan Michael

Major, Jeremiah Josiah

Malloney, Noah James

Marcille, Lainey Rae

Marinelli, Makayla R.

Matthews, Maya Elizabeth

McAllister, Emma Grace

McKnight, McKenzie Fallyn

Miguel, Allison Anne

Minick, Jared Paul

Mitkowski, Sadie Grace

Murphy, Ella Rose

Murphy, Emily Grace

Newett, Madison Ann

Nordon, Franklin Ellis

Peltier, Kyla Ann

Pepler, Gavyn Joseph

Quigley, Ella Marie

Reynolds, Grace Adele

Roberts, Seth Michael

Segar, Abigail Mae

Segar, Christopher Welcome

Sheldon, Ryan Myer

Shilale, Casimir Joseph Thomas

Shilale, Holly Helena Louise

Simoes, Lilah Arlene

Simon, Josephine Jane

Simone, Dacia A.

Smith, Makayla Rose

Smith, Zane Alexander

Steere, Benjamin Paul

Steere, Grace Elizabeth

Sumner, Landon Thomas

Taber, Lidia Gail

Tedrow, Aiden

Tretton, Anna Rose Lynn

Urbec, Ramsey John

Ure, Austin John

Weber, Sienna Lee

Wilusz, Nicholas Alexander

Wood, Allison Grace

Wood, Haylee C.

Yakes, Dante

Grade 8

Allen, Morgan Patrick

Allenson, Charles David

Apice, Gavin Michael

Bacon, Benjamin David

Barrette, Rachael R.

Bennett, Jakob T.

Bentley, Jocelyn Ruby

Bentley, Raymond E.

Brodeur, Kyle Shepard

Brown, Emily Ann

Bruso, Parker Adam

Bryson, William Joseph

Burdick, Trent Michael

Callahan, Katelyn Elizabeth

Carpenter, Adam Frank

Clarke, Avery Isabella

Cleary, Mia Elizabeth

Colomb, Jason John

Conklin, Hayleigh M.

Cook, Isabella Rose

Costa, Juliet Eve

Critcher, Brianna Catherine

Cunha, Alessandra Cathleen

Dayon, David Augustus

DeGiacomo, Brianna Ashley

Denecour, Ryann Elizabeth

Derita, Lauren

Desarro, Jesse Luke

Dietrich, Olivia Therese

Edmunds, Charlie Enid

Eidam, Camron Joshua

Elderkin, Ethan Michael

Eldridge, Owen Andrew

England, Selene Kathryn

Fitts, Gianna Marie

Fritz, William Riaan

Fusco, Kaydence Lee

Gagner, Sophia

Golden, Owen Michael

Goodman, Quinn Joseph

Grim, Daphne R.

Hammett, Elinor Frances

Henley, Elijah Cole

Iskander, Maya L.

Jaruta, Preston J.

Jennings, Lilah Victoria

Jessop, Grace

Kelly, Kaden Morgandy

Kenyon, Geena Louise

King, Matthew James

Kona, Charlotte Grace

Lajoie, Isaac Timothy

Leeming, Molly Elizabeth

Liese, Travis Kyle

Lopes, Malia Marie

Luzzi, Lacey Assunta

Mack, Destiny Lyn

MacLeod, Grace Faye

Maggs, Sierra Rose

Malenfant, Tucker Jacab

Mancyak, Morgan T.

Manlove, Julianne Eileen

Manni, Brogan Jane

Marino, Madilyn Paige

Marley, Danica Jeanne

McCallig, Keira Elizabeth

McDermott, Camren Lee

McIntosh, Liam James

McIntosh, Reese Avery

Meagher, Kendra Jade

Meehan, Jacob Tyler

Monteforte, Marina Grace

Moyer, Cassidy Lynn

Mulligan, Fiona Nieve

Mulvey, Madeleine Grace

Nicolella, Christopher Michael

Niziolek, Leah Anne

O'Brien, Hazel Jean

O'Leary, Erin Ann

Oliveras, Chloe M

Owren, Faith Ann

Paine, Nicholas

Palmisciano, Molly Victoria

Pearce, Keira Meghan

Perreault, Christopher

Perrin, Kya J.

Pizzuti, Ethan J.

Propatier, Nicholas Lloyd

Puglia, Hayden Annalise

Reilly, Jackson Thomas

Rice, Aidan M.

Richards, Ryan

Richardson, Madison Grace

Rios, Jezelle June

Rogers, Abigail Carolyn

Rogers, Andrew Michael

Seeley, Haiden Noah

Simmons, Ashley Elaine

Sisson, Brianna Noel

Smith Champlain, Donovan Moses

Smith, Andrew J.

Stratton, Zoe K.

Sullivan, Jenna Skye

Swanson, Olivia Marie

Taylor, Ruby Kate

Thorp, Brandon John

Trudell, Jaxson E.

Ullucci, Rachel Elizabeth

Vachon, Jasey Marie

Valuk, Eleandy Robert

Viveiros, Sarah Elizabeth-Lee

Vuono, Gracie Ann

Weathers, Cole Thomas

Weinand, Juliana Diamond Taylor

Whittier, Brysen W.

Winthrop, Morgan A.

Yeles, Devon

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