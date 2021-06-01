Grade 5
Aiello, Tessa Mary
Allen, Noah Donald
Andersen, Jaelyn Kelly
Andrade, Domenic Carlos
Barr, Zoey Ann
Basile, Angela Marie
Baxter, Luke Myron
Bedoya, Isabella Sofia
Bentley, Samantha
Brown, Izaia Grace
Bruso, Landon Michael
Bryson, Maria Helen
Buckingham, Molly Elizabeth
Calner, Colin Ryan
Campbell, Finley Elizabeth
Carrigan, Catherine Elizabeth
Charette, Landon Christopher
Coggeshall, Cameron N.
Cook, Kasey Jean
Cook, Maija Elizabeth
Cook, Trinity Marie
Cotton, Sophia Rose
Cubina, Christopher J.
Cunha, Joseph David
Cunha, Juliana Diane
DaPonte, Lucas J.
Defedele, Luke Joseph
DeVoe, Brody Lawrence
Dilibero, Ethan Nathan
DiSano, Leila Nicolina
Dorgan, Sean Thomas
Drake, Jenna M.
Emery, Josie Lee
Etchells, Abigail Grace
Etchells, Aiden Jacob
Fanning, Chloe Eliza
Floyd, Colin
Furlong, Garrett William
Gerjes, Avianna Mary
Gillis, Emily Grace
Gillis, Sarah Ellison
Giorno, Alexa Reese
Graham, Caden Parker
Grant, Aila Attwater Gordon
Guido, Angelo
Haxton, Leo Francis
Jaruta, Kohen Luke
Katter, Ada Grey
Kocab, Sophia Elizabeth
Kona, Elizabeth Paige
Korus, Jack Steele
Koseoglu, Buse Kayla
LaMunyon, Andrew Whitney
LaMunyon, Iain Robert
Lesh, Caroline Isabella
Marcantonio, Preston R.
McCabe, Alexia Jean
McCann, Reid Clifton
McGlinsey, Tucker William
McGovern, Emma Keane
Minick, Madelyn Ruth
Moffitt, Lily Catherine Grace
Monteforte, Lola Pearl
Morrone, Harper Lee
Morse, Gavin A.
Nickerson, Jackson Lynn
Nilsson, Sophia Helen
Nunn, Abigail Mae
Olson, Riley Irene
Paliotta, Samantha Hope
Parmalee, Leyla E.
Pogacar, Greta Mari
Posillo, Hunter Michael
Primrose, Emily Marie
Redner, Tatiana
Ricci, Gabriella Reece
Rice, Aaron Thomas
Rose, Keelyn Cecile
Sensenig, Ava Dawn
Sheldon, Nylah Lea
Simon, Abraham Mountain
Spinard, Lilly Marie
Stelik, Maura
Sumner, Sophia Anne
Swanson, Skylar Elizabeth
Tanner, Gavin Byron
Tarnowski, Skylar Fey
Tiernan, Abby Mae
Trudell, Madyson Leeanne
Valuk, Alana Marie Lorraine
Velander, Keelan David
Weinand, Julius Vincent Taylor
Grade 6
Acton, Ezri Grace
Aiello, Jonathan Campbell
Almeida, Juliana Aldina
Alvarez, Dennis W.
Anderson, Landree Kate
Bartnick, Madison Claire
Bennett, Colby William
Bowman, Mackenzie E.
Brisson, Garrett Michael
Brodeur, Derek Albert
Browning, Samantha Leigh
Campbell, Aubrey Lynn
Cann, Madelyn Elizabeth
Caswell, Chase Gavin
Catalan, Rilynn Mae
Charette, Kaitlyn Rose
Clancy, Abigail Rose
Collet, Collin R.
Cordone, Santino Georgio
Craig, Brayden Carl
Creamer, Mitchell E.
Creegan, Aidan M.
DeMartino, Sulaiman Noah
DePietro, Rose Ellen
DeVoe, Carlee Angelina
Dorgan, Madeline Hannah
Dove, Jacoby Makai Tapony
Downing, Rohan Michel
Edenbach, Dylan Robert
Ellis, Samuel Owen
Fox, Caliah Hope
Giusti, Charlotte Marie
Gleason, Brendan James
Gormly, Nathan J.
Greene, Collin Todd
Greene, Dylan Wayne
Guglielmo, Nicholas J.
Hanks, Kesten Nadine
Heim, Madilyn Hope
Jeannenot, Adriana Lee
Johnson, Hailey James
Kimball, Cadence Joyce
Knight, Jude Alphonse
Laird, Ava Ann
Lathrop, Connor John
Lawton, Georgia Margaret
Lechman-Satti, Mason Raymond
Lee, Dayton James
Lennon, Andrew Michael
Lesh, Hunter Michael
Liguori-Bills, Zoe Rose
Locke, Caleb Andrew
Lott, Caeden Avery
Mason, Sawyer James
Mastin, Josie Laura
McCallig, Nolan Thomas
McCormick, Timothy Ryan
Mills, Stephen Jacob
Moffitt, Greyson Michael
Myer, Riley Jane
Mykhaylyshyn, Halyna Sofia
Niewiecki, Madison Rae
Niewiecki, Payton Alexis
Ogren, Genevieve Marian
Olbres, Connor Brian
Orton, Ryleigh Madison
Owren, Molly Marie
Prescott, Connor Blue
Raymond, Nicole Christina
Resinger, Brandon John
Sefranek, Cailin J.
Simas, Hunter Matthew
Simmons, Eiley Rose
Smith, Arthur John
Sousa, William Thomas
Swain, Riley Elizabeth
Sweeney, Nicolas Patrick
Truax, Chase J
Way, Nathan Joseph
Weilburg, Lily Jade
Whitman, Dylan Fiona
Woodmansee, Izzabelle Patricia
Zaharie IV, David George
Grade 7
Abbott, Preston James
Abruzzese, Sophia Joy
Algier, Crysta Lynn
Alves, Amelia Fernanda
Alves, Ella Candace
Andrade, Mackenzie Anne
Baton, Adam Brady
Baxter, Lillian Grace
Boulmetis, Zoe Morgan
Brass, Persephanie Leah
Browning, Samuel Howard
Browning, Taylor Hope
Bryson, Margaret Maria
Bugbee-Cassara, Emma J.
Burdon, Liam Lochlain
Burlingham, Nathan A.
Butler, Brooke Ann
Callahan, Lucas Conan
Campbell, Evelyn Jane
Card, Gavin Marshall
Carrillo, Aila Ruth
Christensen, Rose Marie
Clavet, Nolan R.
Cole, Allison Marie
Constantine, Paige Ella
Cubina, Julian Eduardo
Currier, Aubrey Jennie
Daniels, Meaghan Rose
DaPonte, Ella Hope
Debigare, Candice M.
Denecour, Addyson Danielle
Dower, William Finley
Downey, Grace Olean
Dugas, Tyler Christopher
Emery, Leo Jackson
England, Harrison R.
Felkner, Luke William
Fortin, Abigayle J.
Freel, Kaitlyn Anne
Furmanick, Alyvia Grace
Gardiner, Jamie Lynn
Gordon, Ethan RB
Gormly, Connor Joseph
Grandolfi, Lillian Dwyer
Grissom, Chloe Kathryn
Guglielmo, Anthony D.
Harding, Jacen E.
Heil, Cyrus Alexander
Heise, Brooke Marie
Hoffman, Luke J.
Holzinger, Sean Robert
Hurtuk, Jack R.
Iskander, Leila Raine
Jaillet, Kayden Elle
Kanaczet, Ryan Phillip
Knerr, Everett R.
Kores, Kyla Ann
Korus, Alexis Stone
Koseoglu, Efe Konner
Linke, Kara Ashley
Longacre, Sara Luchia
Lowell, Kaylyn May
Lowell, Olivia Katherine
Lynch, Evan Michael
Major, Jeremiah Josiah
Malloney, Noah James
Marcille, Lainey Rae
Marinelli, Makayla R.
Matthews, Maya Elizabeth
McAllister, Emma Grace
McKnight, McKenzie Fallyn
Miguel, Allison Anne
Minick, Jared Paul
Mitkowski, Sadie Grace
Murphy, Ella Rose
Murphy, Emily Grace
Newett, Madison Ann
Nordon, Franklin Ellis
Peltier, Kyla Ann
Pepler, Gavyn Joseph
Quigley, Ella Marie
Reynolds, Grace Adele
Roberts, Seth Michael
Segar, Abigail Mae
Segar, Christopher Welcome
Sheldon, Ryan Myer
Shilale, Casimir Joseph Thomas
Shilale, Holly Helena Louise
Simoes, Lilah Arlene
Simon, Josephine Jane
Simone, Dacia A.
Smith, Makayla Rose
Smith, Zane Alexander
Steere, Benjamin Paul
Steere, Grace Elizabeth
Sumner, Landon Thomas
Taber, Lidia Gail
Tedrow, Aiden
Tretton, Anna Rose Lynn
Urbec, Ramsey John
Ure, Austin John
Weber, Sienna Lee
Wilusz, Nicholas Alexander
Wood, Allison Grace
Wood, Haylee C.
Yakes, Dante
Grade 8
Allen, Morgan Patrick
Allenson, Charles David
Apice, Gavin Michael
Bacon, Benjamin David
Barrette, Rachael R.
Bennett, Jakob T.
Bentley, Jocelyn Ruby
Bentley, Raymond E.
Brodeur, Kyle Shepard
Brown, Emily Ann
Bruso, Parker Adam
Bryson, William Joseph
Burdick, Trent Michael
Callahan, Katelyn Elizabeth
Carpenter, Adam Frank
Clarke, Avery Isabella
Cleary, Mia Elizabeth
Colomb, Jason John
Conklin, Hayleigh M.
Cook, Isabella Rose
Costa, Juliet Eve
Critcher, Brianna Catherine
Cunha, Alessandra Cathleen
Dayon, David Augustus
DeGiacomo, Brianna Ashley
Denecour, Ryann Elizabeth
Derita, Lauren
Desarro, Jesse Luke
Dietrich, Olivia Therese
Edmunds, Charlie Enid
Eidam, Camron Joshua
Elderkin, Ethan Michael
Eldridge, Owen Andrew
England, Selene Kathryn
Fitts, Gianna Marie
Fritz, William Riaan
Fusco, Kaydence Lee
Gagner, Sophia
Golden, Owen Michael
Goodman, Quinn Joseph
Grim, Daphne R.
Hammett, Elinor Frances
Henley, Elijah Cole
Iskander, Maya L.
Jaruta, Preston J.
Jennings, Lilah Victoria
Jessop, Grace
Kelly, Kaden Morgandy
Kenyon, Geena Louise
King, Matthew James
Kona, Charlotte Grace
Lajoie, Isaac Timothy
Leeming, Molly Elizabeth
Liese, Travis Kyle
Lopes, Malia Marie
Luzzi, Lacey Assunta
Mack, Destiny Lyn
MacLeod, Grace Faye
Maggs, Sierra Rose
Malenfant, Tucker Jacab
Mancyak, Morgan T.
Manlove, Julianne Eileen
Manni, Brogan Jane
Marino, Madilyn Paige
Marley, Danica Jeanne
McCallig, Keira Elizabeth
McDermott, Camren Lee
McIntosh, Liam James
McIntosh, Reese Avery
Meagher, Kendra Jade
Meehan, Jacob Tyler
Monteforte, Marina Grace
Moyer, Cassidy Lynn
Mulligan, Fiona Nieve
Mulvey, Madeleine Grace
Nicolella, Christopher Michael
Niziolek, Leah Anne
O'Brien, Hazel Jean
O'Leary, Erin Ann
Oliveras, Chloe M
Owren, Faith Ann
Paine, Nicholas
Palmisciano, Molly Victoria
Pearce, Keira Meghan
Perreault, Christopher
Perrin, Kya J.
Pizzuti, Ethan J.
Propatier, Nicholas Lloyd
Puglia, Hayden Annalise
Reilly, Jackson Thomas
Rice, Aidan M.
Richards, Ryan
Richardson, Madison Grace
Rios, Jezelle June
Rogers, Abigail Carolyn
Rogers, Andrew Michael
Seeley, Haiden Noah
Simmons, Ashley Elaine
Sisson, Brianna Noel
Smith Champlain, Donovan Moses
Smith, Andrew J.
Stratton, Zoe K.
Sullivan, Jenna Skye
Swanson, Olivia Marie
Taylor, Ruby Kate
Thorp, Brandon John
Trudell, Jaxson E.
Ullucci, Rachel Elizabeth
Vachon, Jasey Marie
Valuk, Eleandy Robert
Viveiros, Sarah Elizabeth-Lee
Vuono, Gracie Ann
Weathers, Cole Thomas
Weinand, Juliana Diamond Taylor
Whittier, Brysen W.
Winthrop, Morgan A.
Yeles, Devon
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