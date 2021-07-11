Standing Chariho Middle School.jpg
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Chariho Middle School and Richmond Elementary School are currently celebrating virtual spirit week. Organized by students, the events, a different one each day, are opportunities for students to interact with each other as they learn from home. Cynthia Drummond, The Westerly Sun

Grade 5

Aiello, Tessa Mary

Andersen, Jaelyn Kelly

Andrade, Domenic Carlos

Austin, Carlie Jo

Barr, Zoey Ann

Basile, Angela Marie

Baxter, Luke Myron

Bedoya, Isabella Sofia

Bilotta, Silas Benjamin

Brown, Izaia Grace

Bruso, Landon Michael

Bryson, Maria Helen

Buckingham, Molly Elizabeth

Burbank-Tyrrell, Maizey Ruth

Calner, Colin Ryan

Carrigan, Catherine Elizabeth

Charette, Landon Christopher

Coggeshall, Cameron N.

Cook, Kasey Jean

Cook, Maija Elizabeth

Cook, Trinity Marie

Cotton, Sophia Rose

Cubina, Christopher J.

Cunha, Joseph David

Cunha, Juliana Diane

DaPonte, Lucas J.

Defedele, Luke Joseph

DeVoe, Brody Lawrence

Dilibero, Ethan Nathan

DiPaola, Haidan Thomas

DiSano, Leila Nicolina

Donnelly, Joseph Michael

Dorgan, Sean Thomas

Drake, Jenna M

Dugas, Aiden James

Emery, Josie Lee

Etchells, Abigail Grace

Etchells, Aiden Jacob

Fanning, Chloe Eliza

Floyd, Colin

Furlong, Garrett William

Furlong, Shane Michael

Gillis, Emily Grace

Gillis, Sarah Ellison

Giorno, Alexa Reese

Graham, Caden Parker

Grant, Aila Attwater Gordon

Guido, Angelo

Hall, Lillian Lauren

Haxton, Leo Francis

Jacobson, Bridget Lynn

Jaruta, Kohen Luke

Katter, Ada Grey

Kocab, Sophia Elizabeth

Kona, Elizabeth Paige

Korus, Jack Steele

Koseoglu, Buse Kayla

LaMunyon, Andrew Whitney

LaMunyon, Iain Robert

Lesh, Caroline Isabella

Lewis, Kaylee Marion

Marcantonio, Preston R.

McCabe, Alexia Jean

McCann, Reid Clifton

McGlinsey, Tucker William

McGovern, Emma Keane

Minick, Madelyn Ruth

Moffitt, Lily Catherine Grace

Monteforte, Lola Pearl

Morse, Gavin A.

Nickerson, Jackson Lynn

Noble, Reagan Winters

Nunn, Abigail Mae

Oliveras, Hailey Theresa

Olson, Riley Irene

Paliotta, Samantha Hope

Pogacar, Greta Mari

Posillo, Hunter Michael

Rice, Aaron Thomas

Rose, Keelyn Cecile

Sensenig, Ava Dawn

Sheldon, Nylah Lea

Simon, Abraham Mountain

Spinard, Lilly Marie

Stelik, Maura

Sumner, Sophia Anne

Swanson, Skylar Elizabeth

Tanner, Gavin Byron

Tarnowski, Skylar Fey

Taylor, Natalie Mae

Tefft, Lucas John

Tiernan, Abby Mae

Trudell, Madyson Leeanne

Tyler, Nataleigh H.

Valuk, Alana Marie Lorraine

Velander, Keelan David

Grade 6

Acton, Ezri Grace

Allenson, Elizabeth J.

Almeida, Juliana Aldina

Anderson, Landree Kate

Bartnick, Madison Claire

Bennett, Colby William

Bevilacqua, Jayonna Jo

Bowman, Mackenzie E.

Brodeur, Derek Albert

Browning, Samantha Leigh

Campbell, Aubrey Lynn

Caswell, Chase Gavin

Charette, Kaitlyn Rose

Clancy, Abigail Rose

Collet, Collin R.

Comella, Alexis Cassidy

Cordone, Santino Georgio

Creamer, Mitchell E.

Creegan, Aidan M.

DeVoe, Carlee Angelina

Dorgan, Madeline Hannah

Dove, Jacoby Makai Tapony

Doyle, Morgan Abigail

Edenbach, Dylan Robert

Ellis, Samuel Owen

Giusti, Charlotte Marie

Gleason, Brendan James

Greene, Dylan Wayne

Guglielmo, Nicholas J.

Hanks, Kesten Nadine

Heim, Madilyn Hope

Johnson, Hailey James

Kimball, Cadence Joyce

Knight, Jude Alphonse

Laird, Ava Ann

Lechman-Satti, Mason Raymond

Lee, Dayton James

Lementowicz, Lily Anne

Lennon, Andrew Michael

Lesh, Hunter Michael

Liguori-Bills, Zoe Rose

Locke, Caleb Andrew

Mason, Sawyer James

Mastin, Josie Laura

McCallig, Nolan Thomas

McCormick, Timothy Ryan

Mills, Stephen Jacob

Moffitt, Greyson Michael

Myer, Riley Jane

Mykhaylyshyn, Halyna Sofia

Niewiecki, Madison Rae

Niewiecki, Payton Alexis

Ogren, Genevieve Marian

Olbres, Connor Brian

Orton, Ryleigh Madison

Owren, Molly Marie

Patnaude, Brooke Alice

Prentiss, Emma Royal

Prescott, Connor Blue

Price, Dasani Marie

Raymond, Nicole Christina

Sefranek, Cailin J.

Senna, Daimon R.

Simmons, Eiley Rose

Smith, Arthur John

Sousa, William Thomas

Swain, Riley Elizabeth

Sweeney, Nicolas Patrick

Tedeschi, Luke Ryan

Truax, Chase J.

Ward, Aideen Noelani-Cleo

Way, Nathan Joseph

Woodmansee, Izzabelle Patricia

Grade 7

Abbott, Preston James

Abruzzese, Sophia Joy

Alves, Amelia Fernanda

Alves, Ella Candace

Andrade, Mackenzie Anne

Baxter, Lillian Grace

Boulmetis, Zoe Morgan

Brass, Persephanie Leah

Browning, Samuel Howard

Browning, Taylor Hope

Bryson, Margaret Maria

Bugbee-Cassara, Emma J.

Burdon, Liam Lochlain

Butler, Brooke Ann

Callahan, Lucas Conan

Campbell, Evelyn Jane

Carpenter, Kam'ren

Carrillo, Aila Ruth

Christensen, Rose Marie

Cole, Allison Marie

Comolli, Richard David

Constantine, Paige Ella

Cubina, Julian Eduardo

Currier, Aubrey Jennie

Daniels, Meaghan Rose

DaPonte, Ella Hope

Debigare, Candice M.

Denecour, Addyson Danielle

Dower, William Finley

Downey, Grace Olean

Emery, Leo Jackson

Felkner, Luke William

Fizzano, Madilyn Chloe

Freel, Kaitlyn Anne

Furmanick, Alyvia Grace

Gardiner, Jamie Lynn

George, Maya Loren

Gordon, Ethan RB

Gormly, Connor Joseph

Grandolfi, Lillian Dwyer

Grissom, Chloe Kathryn

Guglielmo, Anthony D.

Harding, Jacen E.

Harte, Aidan James

Heil, Cyrus Alexander

Heise, Brooke Marie

Hoffman, Luke J.

Holzinger, Sean Robert

Hurtuk, Jack R.

Iskander, Leila Raine

Jaillet, Kayden Elle

Kanaczet, Ryan Phillip

Knerr, Everett R.

Kores, Kyla Ann

Korus, Alexis Stone

Koseoglu, Efe Konner

Lenihan, Adam Carter

Linke, Kara Ashley

Loftus, Shea Elizabeth

Longacre, Sara Luchia

Lowell, Kaylyn May

Lowell, Olivia Katherine

Lynch, Evan Michael

Major, Jeremiah Josiah

Malloney, Noah James

Marcille, Lainey Rae

Marinelli, Makayla R.

Marland, Landon James

Matthews, Maya Elizabeth

McAllister, Emma Grace

McCann, Ethan Gregory

Miguel, Allison Anne

Minick, Jared Paul

Mitkowski, Sadie Grace

Murphy, Ella Rose

Murray, Matthew Christopher

Newett, Madison Ann

Peltier, Kyla Ann

Quigley, Ella Marie

Roberts, Seth Michael

Segar, Abigail Mae

Segar, Christopher Welcome

Sheldon, Ryan Myer

Shilale, Casimir Joseph Thomas

Shilale, Holly Helena Louise

Simoes, Lilah Arlene

Simon, Josephine Jane

Simone, Dacia A.

Smith, Makayla Rose

Smith, Zane Alexander

Spilios, Kaylen Lee

Steere, Benjamin Paul

Steere, Grace Elizabeth

Sumner, Landon Thomas

Taber, Lidia Gail

Tedrow, Aiden

Tretton, Anna Rose Lynn

Urbec, Ramsey John

Weber, Sienna Lee

Wilusz, Nicholas Alexander

Wood, Allison Grace

Wood, Haylee C.

Yakes, Dante

Grade 8

Allen, Morgan Patrick

Allenson, Charles David

Anderson, Kara B.

Apice, Gavin Michael

Bacon, Benjamin David

Barrette, Rachael R.

Basile, Julia V.

Bennett, Brayden L.

Bennett, Jakob T.

Bentley, Raymond E.

Boisclair, Gavin Raymond

Brodeur, Kyle Shepard

Brown, Emily Ann

Bruso, Parker Adam

Bryson, William Joseph

Burdick, Trent Michael

Callahan, Katelyn Elizabeth

Carpenter, Adam Frank

Christensen, Erika Lynn

Clarke, Avery Isabella

Conklin, Hayleigh M.

Costa, Juliet Eve

Critcher, Brianna Catherine

Cunha, Alessandra Cathleen

D'Alfonso, Mia Carina

Dayon, David Augustus

DeGiacomo, Brianna Ashley

Denecour, Ryann Elizabeth

DeRita, Lauren

Desarro, Jesse Luke

Edmunds, Charlie Enid

Eidam, Camron Joshua

Elderkin, Ethan Michael

Fitts, Gianna Marie

Fritz, William Riaan

Fusco, Kaydence Lee

Gagner, Sophia

Golden, Owen Michael

Goodman, Quinn Joseph

Grim, Daphne R.

Henley, Elijah Cole

Iskander, Maya L.

Jaruta, Preston J.

Jennings, Lilah Victoria

Joubert, Brooke Ann Marie

Kelly, Kaden Morgandy

Kenyon, Geena Louise

King, Matthew James

Kona, Charlotte Grace

Leeming, Molly Elizabeth

Liese, Travis Kyle

Luzzi, Lacey Assunta

Mack, Destiny Lyn

MacLeod, Grace Faye

Maggs, Sierra Rose

Malenfant, Tucker Jacab

Mancyak, Morgan T.

Manlove, Julianne Eileen

Marchetti, Kyle Thomas

Marino, Madilyn Paige

Marley, Danica Jeanne

Marshall, Maxwell Kairnes

McCallig, Keira Elizabeth

McDermott, Camren Lee

McIntosh, Liam James

McIntosh, Reese Avery

Meagher, Kendra Jade

Meehan, Jacob Tyler

Moyer, Cassidy Lynn

Mulligan, Fiona Nieve

Mulvey, Madeleine Grace

Mulvey, Michael Holden

Nicolella, Christopher Michael

Niziolek, Leah Anne

O'Brien, Hazel Jean

O'Leary, Erin Ann

Oliveras, Chloe M.

Owren, Faith Ann

Paine, Nicholas

Palmer, Samantha Lissa Rose

Palmisciano, Molly Victoria

Pearce, Keira Meghan

Perrin, Kya J.

Pizzuti, Ethan J.

Propatier, Nicholas Lloyd

Puglia, Hayden Annalise

Rice, Aidan M.

Richardson, Madison Grace

Richards, Ryan

Rios, Jezelle June

Rivera, Elinuel

Rogers, Abigail Carolyn

Simmons, Ashley Elaine

Sisson, Brianna Noel

Smith Champlain, Donovan Moses

Smith, Andrew J.

Spence, Lily Margaret

Stratton, Zoe K.

Sullivan, Jenna Skye

Swanson, Olivia Marie

Tarsagian, Ethan Warren

Thorp, Brandon John

Trudell, Jaxson E.

Ullucci, Rachel Elizabeth

Vachon, Jasey Marie

Valuk, Eleandy Robert

Vincent, Brooke Leah

Viveiros, Sarah Elizabeth-Lee

Vuono, Gracie Ann

Weathers, Cole Thomas

Whittier, Brysen W.

Winthrop, Morgan A.

Yeles, Devon

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