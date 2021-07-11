Grade 5
Aiello, Tessa Mary
Andersen, Jaelyn Kelly
Andrade, Domenic Carlos
Austin, Carlie Jo
Barr, Zoey Ann
Basile, Angela Marie
Baxter, Luke Myron
Bedoya, Isabella Sofia
Bilotta, Silas Benjamin
Brown, Izaia Grace
Bruso, Landon Michael
Bryson, Maria Helen
Buckingham, Molly Elizabeth
Burbank-Tyrrell, Maizey Ruth
Calner, Colin Ryan
Carrigan, Catherine Elizabeth
Charette, Landon Christopher
Coggeshall, Cameron N.
Cook, Kasey Jean
Cook, Maija Elizabeth
Cook, Trinity Marie
Cotton, Sophia Rose
Cubina, Christopher J.
Cunha, Joseph David
Cunha, Juliana Diane
DaPonte, Lucas J.
Defedele, Luke Joseph
DeVoe, Brody Lawrence
Dilibero, Ethan Nathan
DiPaola, Haidan Thomas
DiSano, Leila Nicolina
Donnelly, Joseph Michael
Dorgan, Sean Thomas
Drake, Jenna M
Dugas, Aiden James
Emery, Josie Lee
Etchells, Abigail Grace
Etchells, Aiden Jacob
Fanning, Chloe Eliza
Floyd, Colin
Furlong, Garrett William
Furlong, Shane Michael
Gillis, Emily Grace
Gillis, Sarah Ellison
Giorno, Alexa Reese
Graham, Caden Parker
Grant, Aila Attwater Gordon
Guido, Angelo
Hall, Lillian Lauren
Haxton, Leo Francis
Jacobson, Bridget Lynn
Jaruta, Kohen Luke
Katter, Ada Grey
Kocab, Sophia Elizabeth
Kona, Elizabeth Paige
Korus, Jack Steele
Koseoglu, Buse Kayla
LaMunyon, Andrew Whitney
LaMunyon, Iain Robert
Lesh, Caroline Isabella
Lewis, Kaylee Marion
Marcantonio, Preston R.
McCabe, Alexia Jean
McCann, Reid Clifton
McGlinsey, Tucker William
McGovern, Emma Keane
Minick, Madelyn Ruth
Moffitt, Lily Catherine Grace
Monteforte, Lola Pearl
Morse, Gavin A.
Nickerson, Jackson Lynn
Noble, Reagan Winters
Nunn, Abigail Mae
Oliveras, Hailey Theresa
Olson, Riley Irene
Paliotta, Samantha Hope
Pogacar, Greta Mari
Posillo, Hunter Michael
Rice, Aaron Thomas
Rose, Keelyn Cecile
Sensenig, Ava Dawn
Sheldon, Nylah Lea
Simon, Abraham Mountain
Spinard, Lilly Marie
Stelik, Maura
Sumner, Sophia Anne
Swanson, Skylar Elizabeth
Tanner, Gavin Byron
Tarnowski, Skylar Fey
Taylor, Natalie Mae
Tefft, Lucas John
Tiernan, Abby Mae
Trudell, Madyson Leeanne
Tyler, Nataleigh H.
Valuk, Alana Marie Lorraine
Velander, Keelan David
Grade 6
Acton, Ezri Grace
Allenson, Elizabeth J.
Almeida, Juliana Aldina
Anderson, Landree Kate
Bartnick, Madison Claire
Bennett, Colby William
Bevilacqua, Jayonna Jo
Bowman, Mackenzie E.
Brodeur, Derek Albert
Browning, Samantha Leigh
Campbell, Aubrey Lynn
Caswell, Chase Gavin
Charette, Kaitlyn Rose
Clancy, Abigail Rose
Collet, Collin R.
Comella, Alexis Cassidy
Cordone, Santino Georgio
Creamer, Mitchell E.
Creegan, Aidan M.
DeVoe, Carlee Angelina
Dorgan, Madeline Hannah
Dove, Jacoby Makai Tapony
Doyle, Morgan Abigail
Edenbach, Dylan Robert
Ellis, Samuel Owen
Giusti, Charlotte Marie
Gleason, Brendan James
Greene, Dylan Wayne
Guglielmo, Nicholas J.
Hanks, Kesten Nadine
Heim, Madilyn Hope
Johnson, Hailey James
Kimball, Cadence Joyce
Knight, Jude Alphonse
Laird, Ava Ann
Lechman-Satti, Mason Raymond
Lee, Dayton James
Lementowicz, Lily Anne
Lennon, Andrew Michael
Lesh, Hunter Michael
Liguori-Bills, Zoe Rose
Locke, Caleb Andrew
Mason, Sawyer James
Mastin, Josie Laura
McCallig, Nolan Thomas
McCormick, Timothy Ryan
Mills, Stephen Jacob
Moffitt, Greyson Michael
Myer, Riley Jane
Mykhaylyshyn, Halyna Sofia
Niewiecki, Madison Rae
Niewiecki, Payton Alexis
Ogren, Genevieve Marian
Olbres, Connor Brian
Orton, Ryleigh Madison
Owren, Molly Marie
Patnaude, Brooke Alice
Prentiss, Emma Royal
Prescott, Connor Blue
Price, Dasani Marie
Raymond, Nicole Christina
Sefranek, Cailin J.
Senna, Daimon R.
Simmons, Eiley Rose
Smith, Arthur John
Sousa, William Thomas
Swain, Riley Elizabeth
Sweeney, Nicolas Patrick
Tedeschi, Luke Ryan
Truax, Chase J.
Ward, Aideen Noelani-Cleo
Way, Nathan Joseph
Woodmansee, Izzabelle Patricia
Grade 7
Abbott, Preston James
Abruzzese, Sophia Joy
Alves, Amelia Fernanda
Alves, Ella Candace
Andrade, Mackenzie Anne
Baxter, Lillian Grace
Boulmetis, Zoe Morgan
Brass, Persephanie Leah
Browning, Samuel Howard
Browning, Taylor Hope
Bryson, Margaret Maria
Bugbee-Cassara, Emma J.
Burdon, Liam Lochlain
Butler, Brooke Ann
Callahan, Lucas Conan
Campbell, Evelyn Jane
Carpenter, Kam'ren
Carrillo, Aila Ruth
Christensen, Rose Marie
Cole, Allison Marie
Comolli, Richard David
Constantine, Paige Ella
Cubina, Julian Eduardo
Currier, Aubrey Jennie
Daniels, Meaghan Rose
DaPonte, Ella Hope
Debigare, Candice M.
Denecour, Addyson Danielle
Dower, William Finley
Downey, Grace Olean
Emery, Leo Jackson
Felkner, Luke William
Fizzano, Madilyn Chloe
Freel, Kaitlyn Anne
Furmanick, Alyvia Grace
Gardiner, Jamie Lynn
George, Maya Loren
Gordon, Ethan RB
Gormly, Connor Joseph
Grandolfi, Lillian Dwyer
Grissom, Chloe Kathryn
Guglielmo, Anthony D.
Harding, Jacen E.
Harte, Aidan James
Heil, Cyrus Alexander
Heise, Brooke Marie
Hoffman, Luke J.
Holzinger, Sean Robert
Hurtuk, Jack R.
Iskander, Leila Raine
Jaillet, Kayden Elle
Kanaczet, Ryan Phillip
Knerr, Everett R.
Kores, Kyla Ann
Korus, Alexis Stone
Koseoglu, Efe Konner
Lenihan, Adam Carter
Linke, Kara Ashley
Loftus, Shea Elizabeth
Longacre, Sara Luchia
Lowell, Kaylyn May
Lowell, Olivia Katherine
Lynch, Evan Michael
Major, Jeremiah Josiah
Malloney, Noah James
Marcille, Lainey Rae
Marinelli, Makayla R.
Marland, Landon James
Matthews, Maya Elizabeth
McAllister, Emma Grace
McCann, Ethan Gregory
Miguel, Allison Anne
Minick, Jared Paul
Mitkowski, Sadie Grace
Murphy, Ella Rose
Murray, Matthew Christopher
Newett, Madison Ann
Peltier, Kyla Ann
Quigley, Ella Marie
Roberts, Seth Michael
Segar, Abigail Mae
Segar, Christopher Welcome
Sheldon, Ryan Myer
Shilale, Casimir Joseph Thomas
Shilale, Holly Helena Louise
Simoes, Lilah Arlene
Simon, Josephine Jane
Simone, Dacia A.
Smith, Makayla Rose
Smith, Zane Alexander
Spilios, Kaylen Lee
Steere, Benjamin Paul
Steere, Grace Elizabeth
Sumner, Landon Thomas
Taber, Lidia Gail
Tedrow, Aiden
Tretton, Anna Rose Lynn
Urbec, Ramsey John
Weber, Sienna Lee
Wilusz, Nicholas Alexander
Wood, Allison Grace
Wood, Haylee C.
Yakes, Dante
Grade 8
Allen, Morgan Patrick
Allenson, Charles David
Anderson, Kara B.
Apice, Gavin Michael
Bacon, Benjamin David
Barrette, Rachael R.
Basile, Julia V.
Bennett, Brayden L.
Bennett, Jakob T.
Bentley, Raymond E.
Boisclair, Gavin Raymond
Brodeur, Kyle Shepard
Brown, Emily Ann
Bruso, Parker Adam
Bryson, William Joseph
Burdick, Trent Michael
Callahan, Katelyn Elizabeth
Carpenter, Adam Frank
Christensen, Erika Lynn
Clarke, Avery Isabella
Conklin, Hayleigh M.
Costa, Juliet Eve
Critcher, Brianna Catherine
Cunha, Alessandra Cathleen
D'Alfonso, Mia Carina
Dayon, David Augustus
DeGiacomo, Brianna Ashley
Denecour, Ryann Elizabeth
DeRita, Lauren
Desarro, Jesse Luke
Edmunds, Charlie Enid
Eidam, Camron Joshua
Elderkin, Ethan Michael
Fitts, Gianna Marie
Fritz, William Riaan
Fusco, Kaydence Lee
Gagner, Sophia
Golden, Owen Michael
Goodman, Quinn Joseph
Grim, Daphne R.
Henley, Elijah Cole
Iskander, Maya L.
Jaruta, Preston J.
Jennings, Lilah Victoria
Joubert, Brooke Ann Marie
Kelly, Kaden Morgandy
Kenyon, Geena Louise
King, Matthew James
Kona, Charlotte Grace
Leeming, Molly Elizabeth
Liese, Travis Kyle
Luzzi, Lacey Assunta
Mack, Destiny Lyn
MacLeod, Grace Faye
Maggs, Sierra Rose
Malenfant, Tucker Jacab
Mancyak, Morgan T.
Manlove, Julianne Eileen
Marchetti, Kyle Thomas
Marino, Madilyn Paige
Marley, Danica Jeanne
Marshall, Maxwell Kairnes
McCallig, Keira Elizabeth
McDermott, Camren Lee
McIntosh, Liam James
McIntosh, Reese Avery
Meagher, Kendra Jade
Meehan, Jacob Tyler
Moyer, Cassidy Lynn
Mulligan, Fiona Nieve
Mulvey, Madeleine Grace
Mulvey, Michael Holden
Nicolella, Christopher Michael
Niziolek, Leah Anne
O'Brien, Hazel Jean
O'Leary, Erin Ann
Oliveras, Chloe M.
Owren, Faith Ann
Paine, Nicholas
Palmer, Samantha Lissa Rose
Palmisciano, Molly Victoria
Pearce, Keira Meghan
Perrin, Kya J.
Pizzuti, Ethan J.
Propatier, Nicholas Lloyd
Puglia, Hayden Annalise
Rice, Aidan M.
Richardson, Madison Grace
Richards, Ryan
Rios, Jezelle June
Rivera, Elinuel
Rogers, Abigail Carolyn
Simmons, Ashley Elaine
Sisson, Brianna Noel
Smith Champlain, Donovan Moses
Smith, Andrew J.
Spence, Lily Margaret
Stratton, Zoe K.
Sullivan, Jenna Skye
Swanson, Olivia Marie
Tarsagian, Ethan Warren
Thorp, Brandon John
Trudell, Jaxson E.
Ullucci, Rachel Elizabeth
Vachon, Jasey Marie
Valuk, Eleandy Robert
Vincent, Brooke Leah
Viveiros, Sarah Elizabeth-Lee
Vuono, Gracie Ann
Weathers, Cole Thomas
Whittier, Brysen W.
Winthrop, Morgan A.
Yeles, Devon
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.