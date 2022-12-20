Grade 5
Algier, Kinsley Jayne
Allen, Bailey Lynn
Anderson, Poppy Althea
Anderton, Mya Joy
Balicki, Martin Neal
Bertrand, Nathan Scott
Burden, Joel Matteo
Burdon, Kieran Kingsley
Calner, Anna Marie
Caruso, Mason Rocky
Cashman, Logan Michael
Castrataro, Titus Augustus
Clarke, Emily Elizabeth
Clarke, Leo Robert
Coggeshall, Briar Elizabeth
Cordone, Gabriella Karen
Cordone, Valentina Giovanna
Creamer, Brett Richard
D'Amico, Paige Katherine
Dargan, Caroline Grace
Davis, Preston S
Devine, Autumn Charlotte
Doescher, Ross J
Dropek, Sonia Irene
Dudley, Solei Marguerite
Durning, Ava Lynn
Durning, Caylee Mae
Dutton, Fern Aniya
Eastman, Zachary Joseph
Elefante, Alijah C
Erdos, Samuel Arthur
Face, Lillyin Jay
Ferrari, Dessamay Rose
Filippini, Vitoria Angelita
Foley, Ashton
Foley, Ashton
Fontenault, Claire June
Gotovich, James Stephen
Gray, Parker Michael
Greene, Emma Madison
Guido, Alessandro
Hall, Adrina Carmella
Harrison, Katrina Elaine
Haxton, James Thaddeus
Hopkins, Elliot James
Jacques, Brody Joshua
Jacques, Kolbi Lynn
Komocar, Alexander Anthony
LaFazia, Daniel Ryan
LaFountain, Emily Michaela
Linacre, Olivia Mae
Lindsay, Lucas William
Ling, Franki Marie
Linke, Daniel Alexander
Manfredo, Aurelia Lucia
Manfredo, Marlena Nicolena
Mason, Kapri Jane
McCabe, Skye Aria
Mckeen, Owen Jason
Meehan, Charlotte Eve
Meyer, Kaelyn Marie
Moffitt, Jack Ellis
Mykhaylyshyn, Maxym Tadey
Noble, Aubrey Rose
Nunn, Emily June
O'Rourke, Madison Avery
Pagliarini, Fallon Grace
Palmisciano, Owen Heelan
Petrichko, Natalie Marie
Pirnie, Payton Julia
Reid, Elena Caitlin
Reynolds, Liam James
Schneider, Talia Lynn
Sisson, Liam Thomas
St. Germain, Sophie
Stanlewicz, Jack David
Stelik, Sienna
Stracuzzi, Joseph James
Strickland, Lily Anne
Sykes, Grace Raylene
Tutko, Emma Lorraine
Tyler, Norah Kiana
Vendettuoli, Jed Robert
Vigliotti, Mason Ian
Weremay, Payton Christine
White, Maeve
Williams, Callan Kathryn
Woodard, Payton Lynn
Woodmansee, Alivia Mae
Zannikos, Jake Anthony
Grade 6
Abbott, Caiden J
Alge, Meriden Hadley
Allenson, Sadie Irene
Almeida, Cole Manuel
Aptt, Jameson Alexander
Barnatowicz, Samuel Chase
Bentley, Layla Louise
Bertrand, Ava Grace
Biurrun, Alaia Marie
Broughton, Addison Lee
Broughton, Teagan Marie
Browning, Maxwell H
Brucker, Madison Lynn
Brucker, Morgan Lacey
Buckley, Fiona Catherine
Burns, Lily Annabelle
Callaghan, Alexa Ellen
Campbell, Brynne Avery
Cann, Mackenzie Cathleen
Casavant, Mackenzie Lynn
Chapman, Anderson Joseph
Chartier, Alison Reily
Comella, Caitlin Ann
Comolli, Julia Christine
Conley, Chace Joseph
Cook, Bentley Miles
Costa, Ruby Catherine
Cousineau, Maya Rose
Creegan, Liam Patrick
Cullion, Ryan Christopher
Cutting, Tynan Eugene
Day, Emily Elizabeth
DeCiutiis, Sophia Hayden
DeFedele, Cody Mark
Downey, Lily Olean
Downing, Norah T
Drake, Kelley Carvell
Edmunds, Hattie Christina
Edmunds, Mae Jacqueline
Ellis, Annie Claire
Eno, Lanah Rae
Flynn, Alyssa Mae
Freel, John Matthew
Garcia, Brianna Michelle
Gwaltney, Connor Michael
Haberek, Lila Elizabeth
Hanks, Lawson Jeffrey
Hedderich, Zach
Heise IV, Frederick John
Henninger, Cloie Ann
Hutchison, Logan Alexander
James, Caroline Grace
Jeannenot, Ethan Paul
Kemble, Jack
Kocab, Daniel Gregory
LaBounty, Madelaine Carmen
Lake, Charli Kathleen
Lee, Colton Bennett
Lodge, Talia Quinn
MacInnis, Ian Robert Porter
MacLeod, Ahlya Rose
Maggs, Wes Alexander
Martin, Landon Jay
May, Bruce Ronald
McCann, Lily Mae
McKnight, Zoe Virginia
Messier, Elyse May
Mills, Isabella Paige
Montecalvo, Alexandrea Grace
Morse, Catherine Ann
Myer, Landon Dewitt
Myllymaki, Adam Bradley
Oatley, Zachary Vernon
O'Leary, Sean Michael
Palen, Nora C
Parr, Aubrey Elizabeth
Parrillo, Lilliana Rose
Perron, Willow Jean
Pirotte, Avery Marie
Pizzuti, Jozlynne Jean
Place, Waylon
Prescott, Kaia Elizabeth
Rand, Madison L
Rapoza, Jack Simonson
Raymond, Lindsey Katherine
Readey, Ireland Mary
Sherzer, Gideon Andrew Justice
Shogren, Alyson Grace
Spears, Rider G
Van Hees, Jackson Xavier
Vandeveer, Noah Robert
Vieira, Charles Joseph
Vieira, Mia Rose
Vigue, Abigail L
Weiczorek, Bryan
Wilkinson, Bristol Olivia
Wilson, Julius James
Ziegenfuss, Camdyn Edward
Grade 7
Aiello, Tessa Mary
Allen, Noah Donald
Andersen, Jaelyn Kelly
Arnold, Reece Baxter
Austin, Carlie Jo
Barros, Qadir
Basile, Angela Marie
Baxter, Luke Myron
Bedoya, Isabella Sofia
Bilotta, Silas Benjamin
Boyd, Marion Amelia
Brown, Izaia Grace
Bruso, Landon Michael
Bryson, Maria Helen
Buckingham, Molly Elizabeth
Burbank-Tyrrell, Maizey Ruth
Calner, Colin Ryan
Carrigan, Catherine Elizabeth
Charette, Landon Christopher
Coggeshall, Cameron N
Conroy, Riley John
Cook, Kasey Jean
Cook, Maija Elizabeth
Cook, Trinity Marie
Cotton, Sophia Rose
Cubina, Christopher J
Cunha, Joseph David
Cunha, Juliana Diane
DaPonte, Lucas J
Davis, Ceilia Emma
deMelo, Mason Humberto
deMelo, Owen Christopher
DeVoe, Brody Lawrence
Dilibero, Ethan Nathan
Diogo, Julia Dora
DiSano, Leila Nicolina
Dorgan, Sean Thomas
Dugas, Aiden James
Dutra, Madeline Elizabeth
Emery, Josie Lee
Etchells, Abigail Grace
Etchells, Aiden Jacob
Falcone, Enzo Angelo
Fanning, Chloe Eliza
Fritz, Ben Arthur
Furlong, Garrett William
Furlong, Shane Michael
Gearon, Riley Jane
Gerjes, Avianna Mary
Gillis, Emily Grace
Giorno, Alexa Reese
Grant, Aila Attwater Gordon
Guido, Angelo
Hall, Lillian Lauren
Jacobson, Bridget Lynn
Katter, Ada Grey
Kocab, Sophia Elizabeth
Kona, Elizabeth Paige
Kores, Seth J
Korus, Jack Steele
Koseoglu, Buse Kayla
LaMunyon, Andrew Whitney
LaMunyon, Iain Robert
LeClaire, Zachary Alan
Lesh, Caroline Isabella
MacLeod, Braylen
Marcantonio, Preston R
Marland, Elijah Ellis
Mathews, Ayahnalo Akissi Simani
McCabe, Alexia Jean
McCann, Reid Clifton
McGlinsey, Tucker William
McGovern, Emma Keane
Minick, Madelyn Ruth
Moffitt, Lily Catherine Grace
Monteforte, Lola Pearl
Morrissey, Madeline
Morrone, Harper Lee
Morse, Gavin A
Mossman, Eva Patience
Nickerson, Jackson Lynn
Noble, Reagan Winters
Nunn, Abigail Mae
Olson, Riley Irene
Paliotta, Samantha Hope
Parmalee, Leyla E
Passerotti, Tyler Joseph
Pogacar, Greta Mari
Posillo, Hunter Michael
Primrose, Emily Marie
Rice, Aaron Thomas
Riemer, Jarred P
Rose, Keelyn Cecile
Sanfilippo, Isabella Anne
Santospirito, Giovanni
Sheldon, Nylah Lea
Spragg, Sophie Moon
Stelik, Maura
Sumner, Sophia Anne
Swanson, Skylar Elizabeth
Tanner, Gavin Byron
Tefft, Lucas John
Tiernan, Abby Mae
Trudell, Madyson Leeanne
Tyler, Nataleigh H.
Valuk, Alana Marie Lorraine
Velander, Keelan David
Waterman, Noah Michael
Grade 8
Acton, Ezri Grace
Allenson, Elizabeth J
Almeida, Juliana Aldina
Alvarez, Dennis W
Anderson, Landree Kate
Beck, Lydia Pearle
Bellnier, Nola Victoria
Bennett, Colby William
Berdos, Logan N
Bevilacqua, Jayonna Jo
Bowman, Mackenzie E
Bradley, Hayden Douglas
Brisson, Garrett Michael
Brodeur, Derek Albert
Browning, Samantha Leigh
Burdick, Madalyn Marie
Byers, Brianna Rae
Campbell, Aubrey Lynn
Cann, Madelyn Elizabeth
Caswell, Chase Gavin
Catalan, Rilynn Mae
Charette, Kaitlyn Rose
Cheney, Trevor Robert
Clancy, Abigail Rose
Clarke, Milo John
Collet, Collin R
Comerford, Kaelyn Marie
Cordone, Santino Georgio
Craig, Brayden Carl
Creamer, Mitchell E
Creegan, Aidan M
DeAngelis, Noah Patrick
DeMartino, Sulaiman Noah
DePietro, Rose Ellen
DeVoe, Carlee Angelina
Diogo, Jared Joseph
Dorgan, Madeline Hannah
Dove, Jacoby Makai Tapony
Doyle, Morgan Abigail
Edenbach, Dylan Robert
Ellis, Samuel Owen
Ells, Emma Rose MacLeod
Fahlman, Aidan Riley
Fox, Caliah Hope
Gardiner, Nathan Adam
Giusti, Charlotte Marie
Gleason, Brendan James
Gormly, Nathan J
Grandchamp, Broden Hunter
Greene, Collin Todd
Greene, Dylan Wayne
Guglielmo, Nicholas J
Hanks, Kesten Nadine
Harrington, Keira Willow
Heim, Madilyn Hope
Holland, Lillian Mirari
Isaacs, Emma
Jeannenot, Adriana Lee
Johnson, Hailey James
Kimball, Cadence Joyce
Knight, Jude Alphonse
Kudrick, Wyatt Joseph
Laird, Ava Ann
Lathrop, Connor John
Leclerc, Aidan Kole
Lee, Dayton James
Lennon, Andrew Michael
Lepore, Genevieve Andrea
Lesh, Hunter Michael
Liguori-Bills, Zoe Rose
Locke, Caleb Andrew
Mason, Sawyer James
Mastin, Josie Laura
McCallig, Nolan Thomas
McCormick, Timothy Ryan
McGillivray-Snow, Brianna Marie
Medenciy, Dean Michael
Mills, Stephen Jacob
Moffitt, Greyson Michael
Myer, Riley Jane
Mykhaylyshyn, Halyna Sofia
Niewiecki, Madison Rae
Niewiecki, Payton Alexis
Ogren, Genevieve Marian
Olbres, Connor Brian
Orton, Ryleigh Madison
Owren, Molly Marie
Patnaude, Brooke Alice
Petrangelo, Cassidy Grace
Pierce, Kurtis M
Popowich, Emily M
Prentiss, Emma Royal
Prescott, Connor Blue
Price, Dasani Marie
Pucino, Kieley Marie
Raymond, Ella Nicole
Raymond, Nicole Christina
Rekowski, Elizabeth Ann
Resinger, Brandon John
Rousseau, Braedyn Kaleb
Simas, Hunter Matthew
Simmons, Eiley Rose
Smith, Arthur John
Smith, Christopher Michael
Sousa, William Thomas
Swain, Riley Elizabeth
Sweeney, Nicolas Patrick
Toro, Kiley Grace
Truax, Chase J
Van Dale, Cooper R
Vomaska, Sandra Lilly
Vuono, Jacob Richard
Way, Nathan Joseph
Weilburg, Lily Jade
Whitman, Dylan Fiona
Woodmansee, Izzabelle Patrica
Zaharie IV, David George
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