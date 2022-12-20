Standing Chariho Middle School.jpg
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Chariho Middle School and Richmond Elementary School are currently celebrating virtual spirit week. Organized by students, the events, a different one each day, are opportunities for students to interact with each other as they learn from home. Cynthia Drummond, The Westerly Sun

Grade 5

Algier, Kinsley Jayne

Allen, Bailey Lynn

Anderson, Poppy Althea

Anderton, Mya Joy

Balicki, Martin Neal

Bertrand, Nathan Scott

Burden, Joel Matteo

Burdon, Kieran Kingsley

Calner, Anna Marie

Caruso, Mason Rocky

Cashman, Logan Michael

Castrataro, Titus Augustus

Clarke, Emily Elizabeth

Clarke, Leo Robert

Coggeshall, Briar Elizabeth

Cordone, Gabriella Karen

Cordone, Valentina Giovanna

Creamer, Brett Richard

D'Amico, Paige Katherine

Dargan, Caroline Grace

Davis, Preston S

Devine, Autumn Charlotte

Doescher, Ross J

Dropek, Sonia Irene

Dudley, Solei Marguerite

Durning, Ava Lynn

Durning, Caylee Mae

Dutton, Fern Aniya

Eastman, Zachary Joseph

Elefante, Alijah C

Erdos, Samuel Arthur

Face, Lillyin Jay

Ferrari, Dessamay Rose

Filippini, Vitoria Angelita

Foley, Ashton

Foley, Ashton

Fontenault, Claire June

Gotovich, James Stephen

Gray, Parker Michael

Greene, Emma Madison

Guido, Alessandro

Hall, Adrina Carmella

Harrison, Katrina Elaine

Haxton, James Thaddeus

Hopkins, Elliot James

Jacques, Brody Joshua

Jacques, Kolbi Lynn

Komocar, Alexander Anthony

LaFazia, Daniel Ryan

LaFountain, Emily Michaela

Linacre, Olivia Mae

Lindsay, Lucas William

Ling, Franki Marie

Linke, Daniel Alexander

Manfredo, Aurelia Lucia

Manfredo, Marlena Nicolena

Mason, Kapri Jane

McCabe, Skye Aria

Mckeen, Owen Jason

Meehan, Charlotte Eve

Meyer, Kaelyn Marie

Moffitt, Jack Ellis

Mykhaylyshyn, Maxym Tadey

Noble, Aubrey Rose

Nunn, Emily June

O'Rourke, Madison Avery

Pagliarini, Fallon Grace

Palmisciano, Owen Heelan

Petrichko, Natalie Marie

Pirnie, Payton Julia

Reid, Elena Caitlin

Reynolds, Liam James

Schneider, Talia Lynn

Sisson, Liam Thomas

St. Germain, Sophie

Stanlewicz, Jack David

Stelik, Sienna

Stracuzzi, Joseph James

Strickland, Lily Anne

Sykes, Grace Raylene

Tutko, Emma Lorraine

Tyler, Norah Kiana

Vendettuoli, Jed Robert

Vigliotti, Mason Ian

Weremay, Payton Christine

White, Maeve

Williams, Callan Kathryn

Woodard, Payton Lynn

Woodmansee, Alivia Mae

Zannikos, Jake Anthony

Grade 6

Abbott, Caiden J

Alge, Meriden Hadley

Allenson, Sadie Irene

Almeida, Cole Manuel

Aptt, Jameson Alexander

Barnatowicz, Samuel Chase

Bentley, Layla Louise

Bertrand, Ava Grace

Biurrun, Alaia Marie

Broughton, Addison Lee

Broughton, Teagan Marie

Browning, Maxwell H

Brucker, Madison Lynn

Brucker, Morgan Lacey

Buckley, Fiona Catherine

Burns, Lily Annabelle

Callaghan, Alexa Ellen

Campbell, Brynne Avery

Cann, Mackenzie Cathleen

Casavant, Mackenzie Lynn

Chapman, Anderson Joseph

Chartier, Alison Reily

Comella, Caitlin Ann

Comolli, Julia Christine

Conley, Chace Joseph

Cook, Bentley Miles

Costa, Ruby Catherine

Cousineau, Maya Rose

Creegan, Liam Patrick

Cullion, Ryan Christopher

Cutting, Tynan Eugene

Day, Emily Elizabeth

DeCiutiis, Sophia Hayden

DeFedele, Cody Mark

Downey, Lily Olean

Downing, Norah T

Drake, Kelley Carvell

Edmunds, Hattie Christina

Edmunds, Mae Jacqueline

Ellis, Annie Claire

Eno, Lanah Rae

Flynn, Alyssa Mae

Freel, John Matthew

Garcia, Brianna Michelle

Gwaltney, Connor Michael

Haberek, Lila Elizabeth

Hanks, Lawson Jeffrey

Hedderich, Zach

Heise IV, Frederick John

Henninger, Cloie Ann

Hutchison, Logan Alexander

James, Caroline Grace

Jeannenot, Ethan Paul

Kemble, Jack

Kocab, Daniel Gregory

LaBounty, Madelaine Carmen

Lake, Charli Kathleen

Lee, Colton Bennett

Lodge, Talia Quinn

MacInnis, Ian Robert Porter

MacLeod, Ahlya Rose

Maggs, Wes Alexander

Martin, Landon Jay

May, Bruce Ronald

McCann, Lily Mae

McKnight, Zoe Virginia

Messier, Elyse May

Mills, Isabella Paige

Montecalvo, Alexandrea Grace

Morse, Catherine Ann

Myer, Landon Dewitt

Myllymaki, Adam Bradley

Oatley, Zachary Vernon

O'Leary, Sean Michael

Palen, Nora C

Parr, Aubrey Elizabeth

Parrillo, Lilliana Rose

Perron, Willow Jean

Pirotte, Avery Marie

Pizzuti, Jozlynne Jean

Place, Waylon

Prescott, Kaia Elizabeth

Rand, Madison L

Rapoza, Jack Simonson

Raymond, Lindsey Katherine

Readey, Ireland Mary

Sherzer, Gideon Andrew Justice

Shogren, Alyson Grace

Spears, Rider G

Van Hees, Jackson Xavier

Vandeveer, Noah Robert

Vieira, Charles Joseph

Vieira, Mia Rose

Vigue, Abigail L

Weiczorek, Bryan

Wilkinson, Bristol Olivia

Wilson, Julius James

Ziegenfuss, Camdyn Edward

Grade 7

Aiello, Tessa Mary

Allen, Noah Donald

Andersen, Jaelyn Kelly

Arnold, Reece Baxter

Austin, Carlie Jo

Barros, Qadir

Basile, Angela Marie

Baxter, Luke Myron

Bedoya, Isabella Sofia

Bilotta, Silas Benjamin

Boyd, Marion Amelia

Brown, Izaia Grace

Bruso, Landon Michael

Bryson, Maria Helen

Buckingham, Molly Elizabeth

Burbank-Tyrrell, Maizey Ruth

Calner, Colin Ryan

Carrigan, Catherine Elizabeth

Charette, Landon Christopher

Coggeshall, Cameron N

Conroy, Riley John

Cook, Kasey Jean

Cook, Maija Elizabeth

Cook, Trinity Marie

Cotton, Sophia Rose

Cubina, Christopher J

Cunha, Joseph David

Cunha, Juliana Diane

DaPonte, Lucas J

Davis, Ceilia Emma

deMelo, Mason Humberto

deMelo, Owen Christopher

DeVoe, Brody Lawrence

Dilibero, Ethan Nathan

Diogo, Julia Dora

DiSano, Leila Nicolina

Dorgan, Sean Thomas

Dugas, Aiden James

Dutra, Madeline Elizabeth

Emery, Josie Lee

Etchells, Abigail Grace

Etchells, Aiden Jacob

Falcone, Enzo Angelo

Fanning, Chloe Eliza

Fritz, Ben Arthur

Furlong, Garrett William

Furlong, Shane Michael

Gearon, Riley Jane

Gerjes, Avianna Mary

Gillis, Emily Grace

Giorno, Alexa Reese

Grant, Aila Attwater Gordon

Guido, Angelo

Hall, Lillian Lauren

Jacobson, Bridget Lynn

Katter, Ada Grey

Kocab, Sophia Elizabeth

Kona, Elizabeth Paige

Kores, Seth J

Korus, Jack Steele

Koseoglu, Buse Kayla

LaMunyon, Andrew Whitney

LaMunyon, Iain Robert

LeClaire, Zachary Alan

Lesh, Caroline Isabella

MacLeod, Braylen

Marcantonio, Preston R

Marland, Elijah Ellis

Mathews, Ayahnalo Akissi Simani

McCabe, Alexia Jean

McCann, Reid Clifton

McGlinsey, Tucker William

McGovern, Emma Keane

Minick, Madelyn Ruth

Moffitt, Lily Catherine Grace

Monteforte, Lola Pearl

Morrissey, Madeline

Morrone, Harper Lee

Morse, Gavin A

Mossman, Eva Patience

Nickerson, Jackson Lynn

Noble, Reagan Winters

Nunn, Abigail Mae

Olson, Riley Irene

Paliotta, Samantha Hope

Parmalee, Leyla E

Passerotti, Tyler Joseph

Pogacar, Greta Mari

Posillo, Hunter Michael

Primrose, Emily Marie

Rice, Aaron Thomas

Riemer, Jarred P

Rose, Keelyn Cecile

Sanfilippo, Isabella Anne

Santospirito, Giovanni

Sheldon, Nylah Lea

Spragg, Sophie Moon

Stelik, Maura

Sumner, Sophia Anne

Swanson, Skylar Elizabeth

Tanner, Gavin Byron

Tefft, Lucas John

Tiernan, Abby Mae

Trudell, Madyson Leeanne

Tyler, Nataleigh H.

Valuk, Alana Marie Lorraine

Velander, Keelan David

Waterman, Noah Michael

Grade 8

Acton, Ezri Grace

Allenson, Elizabeth J

Almeida, Juliana Aldina

Alvarez, Dennis W

Anderson, Landree Kate

Beck, Lydia Pearle

Bellnier, Nola Victoria

Bennett, Colby William

Berdos, Logan N

Bevilacqua, Jayonna Jo

Bowman, Mackenzie E

Bradley, Hayden Douglas

Brisson, Garrett Michael

Brodeur, Derek Albert

Browning, Samantha Leigh

Burdick, Madalyn Marie

Byers, Brianna Rae

Campbell, Aubrey Lynn

Cann, Madelyn Elizabeth

Caswell, Chase Gavin

Catalan, Rilynn Mae

Charette, Kaitlyn Rose

Cheney, Trevor Robert

Clancy, Abigail Rose

Clarke, Milo John

Collet, Collin R

Comerford, Kaelyn Marie

Cordone, Santino Georgio

Craig, Brayden Carl

Creamer, Mitchell E

Creegan, Aidan M

DeAngelis, Noah Patrick

DeMartino, Sulaiman Noah

DePietro, Rose Ellen

DeVoe, Carlee Angelina

Diogo, Jared Joseph

Dorgan, Madeline Hannah

Dove, Jacoby Makai Tapony

Doyle, Morgan Abigail

Edenbach, Dylan Robert

Ellis, Samuel Owen

Ells, Emma Rose MacLeod

Fahlman, Aidan Riley

Fox, Caliah Hope

Gardiner, Nathan Adam

Giusti, Charlotte Marie

Gleason, Brendan James

Gormly, Nathan J

Grandchamp, Broden Hunter

Greene, Collin Todd

Greene, Dylan Wayne

Guglielmo, Nicholas J

Hanks, Kesten Nadine

Harrington, Keira Willow

Heim, Madilyn Hope

Holland, Lillian Mirari

Isaacs, Emma

Jeannenot, Adriana Lee

Johnson, Hailey James

Kimball, Cadence Joyce

Knight, Jude Alphonse

Kudrick, Wyatt Joseph

Laird, Ava Ann

Lathrop, Connor John

Leclerc, Aidan Kole

Lee, Dayton James

Lennon, Andrew Michael

Lepore, Genevieve Andrea

Lesh, Hunter Michael

Liguori-Bills, Zoe Rose

Locke, Caleb Andrew

Mason, Sawyer James

Mastin, Josie Laura

McCallig, Nolan Thomas

McCormick, Timothy Ryan

McGillivray-Snow, Brianna Marie

Medenciy, Dean Michael

Mills, Stephen Jacob

Moffitt, Greyson Michael

Myer, Riley Jane

Mykhaylyshyn, Halyna Sofia

Niewiecki, Madison Rae

Niewiecki, Payton Alexis

Ogren, Genevieve Marian

Olbres, Connor Brian

Orton, Ryleigh Madison

Owren, Molly Marie

Patnaude, Brooke Alice

Petrangelo, Cassidy Grace

Pierce, Kurtis M

Popowich, Emily M

Prentiss, Emma Royal

Prescott, Connor Blue

Price, Dasani Marie

Pucino, Kieley Marie

Raymond, Ella Nicole

Raymond, Nicole Christina

Rekowski, Elizabeth Ann

Resinger, Brandon John

Rousseau, Braedyn Kaleb

Simas, Hunter Matthew

Simmons, Eiley Rose

Smith, Arthur John

Smith, Christopher Michael

Sousa, William Thomas

Swain, Riley Elizabeth

Sweeney, Nicolas Patrick

Toro, Kiley Grace

Truax, Chase J

Van Dale, Cooper R

Vomaska, Sandra Lilly

Vuono, Jacob Richard

Way, Nathan Joseph

Weilburg, Lily Jade

Whitman, Dylan Fiona

Woodmansee, Izzabelle Patrica

Zaharie IV, David George

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