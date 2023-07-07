Grade 5
Algier, Kinsley Jayne
Allen, Bailey Lynn
Anderson, Poppy Althea
Anderton, Mya Joy
Ansay, Aubrey Claire
Baker, Alexis Lee
Balicki, Martin Neal
Bertrand, Nathan Scott
Burdon, Kieran Kingsley
Calner, Anna Marie
Caruso, Mason Rocky
Castrataro, Titus Augustus
Clarke, Emily Elizabeth
Clarke, Leo Robert
Coggeshall, Briar Elizabeth
Conroy, Cooper Joseph
Cordone, Gabriella Karen
Costa, Mason Collins
Creamer, Brett Richard
D'Amico, Paige Katherine
Davis, Preston S.
Devine, Autumn Charlotte
DiMauro, Grace Lee
Doescher, Ross J.
Dropek, Sonia Irene
Dudley, Solei Marguerite
Durning, Ava Lynn
Durning, Caylee Mae
Dutton, Fern Aniya
Ferrari, Dessamay Rose
Filippini, Vitoria Angelita
Fitzgerald, Kadian Blake
Foley, Ashton Cole
Fontenault, Claire June
Goley, Cameron Sage
Gotovich, James Stephen
Gray, Parker Michael
Greene, Emma Madison
Guido, Alessandro
Harrison, Katrina Elaine
Haxton, James Thaddeus
Jacques, Brody Joshua
Jacques, Kolbi Lynn
Komocar, Alexander Anthony
LaFazia, Daniel Ryan
LaFountain, Emily Michaela
Leighty, Jenna Elizabeth
Lescault, Brianna Lynn
Ling, Franki Marie
Litterio, Natalia Elizabeth
Manfredo, Aurelia Lucia
Manfredo, Marlena Nicolena
Mason, Kapri Jane
McCabe, Skye Aria
Mckeen, Owen Jason
Meehan, Charlotte Eve
Meyer, Kaelyn Marie
Moffitt, Jack Ellis
Mykhaylyshyn, Maxym Tadey
Noble, Aubrey Rose
Nunn, Emily June
O'Rourke, Madison Avery
Palmisciano, Owen Heelan
Petrichko, Natalie Marie
Pirnie, Payton Julia
Reid, Elena Caitlin
Rosenberg, Mason Kyle
Simone, Kalaeb Andrew
Sisson, Liam Thomas
Skipper Jr, Christopher Michael
Spakowski, Emma Elizabeth
St. Germain, Sophie
Stanlewicz, Jack David
Stelik, Sienna
Stracuzzi, Joseph James
Strickland, Lily Anne
Sykes, Grace Raylene
Tracy, Quorra Rose
Tutko, Emma Lorraine
Tyler, Norah Kiana
Voisine, Avery Diane
Weremay, Payton Christine
White, Maeve
Williams, Callan Kathryn
Woodard, Payton Lynn
Woodmansee, Alivia Mae
Zannikos, Jake Anthony
Grade 6
Alge, Meriden Hadley
Allenson, Sadie Irene
Aptt, Jameson Alexander
Archer, Desmond Brian
Barnatowicz, Samuel Chase
Bentley, Layla Louise
Bertrand, Ava Grace
Biurrun, Alaia Marie
Broughton, Addison Lee
Broughton, Teagan Marie
Browning, Maxwell H
Brucker, Morgan Lacey
Buckley, Fiona Catherine
Callaghan, Alexa Ellen
Campbell, Brynne Avery
Cann, Mackenzie Cathleen
Casavant, Mackenzie Lynn
Caulfield, Jailena Lynn
Chapman, Anderson Joseph
Comella, Caitlin Ann
Comolli, Julia Christine
Conley, Chace Joseph
Cook, Bentley Miles
Cousineau, Maya Rose
Cullion, Ryan Christopher
Cutting, Tynan Eugene
Day, Emily Elizabeth
DeCiutiis, Sophia Hayden
DeFedele, Cody Mark
Downey, Lily Olean
Drake, Kelley Carvell
Duchesneau, Braiden Michael
Edmunds, Hattie Christina
Ellis, Annie Claire
England, Anna Jacqueline
Freel, John Matthew
Fritz, Samuel D.
Garcia, Brianna Michelle
Gwaltney, Connor Michael
Haberek, Lila Elizabeth
Hanks, Lawson Jeffrey
Hedderich, Zach
Henninger, Cloie Ann
Hutchison, Logan Alexander
James, Caroline Grace
Kelley, Luke Matthew
Kemble, Jack
Kimball, Brennen D.
Kocab, Daniel Gregory
LaBounty, Madelaine Carmen
Lodge, Talia Quinn
MacCall, Harper Willow
MacInnis, Ian Robert Porter
Maggs, Wes Alexander
May, Bruce Ronald
McCann, Lily Mae
McKnight, Zoe Virginia
Megrew, Samuel
Messier, Elyse May
Mills, Isabella Paige
Mitchell, Finn Asher
Montecalvo, Alexandrea Grace
Morse, Catherine Ann
Myer, Landon Dewitt
Myllymaki, Adam Bradley
O'Leary, Sean Michael
Palen, Nora C
Parr, Aubrey Elizabeth
Perron, Willow Jean
Pirotte, Avery Marie
Pizzuti, Jozlynne Jean
Prescott, Kaia Elizabeth
Rand, Madison L.
Rapoza, Jack Simonson
Raymond, Lindsey Katherine
Readey, Ireland Mary
Reposa-Perry, Logan James
Spears, Rider G.
Sullivan, Ashley Ann
Taylor, Grace Elizabeth
Thorp, Mason William
Tracy, Makai Dalton
Van Hees, Jackson Xavier
Vandeveer, Noah Robert
Vieira, Charles Joseph
Vieira, Mia Rose
Wilkinson, Bristol Olivia
Wilson, Julius James
Ziegenfuss, Camdyn Edward
Grade 7
Aiello, Tessa Mary
Andersen, Jaelyn Kelly
Andrade, Domenic Carlos
Basile, Angela Marie
Baxter, Luke Myron
Bedoya, Isabella Sofia
Bilotta, Silas Benjamin
Boeglin, Orion R.
Boisvert, Jadin Michael
Boyd, Marion Amelia
Briody, Keagan Andrew
Brown, Izaia Grace
Bruso, Landon Michael
Bryson, Maria Helen
Burbank-Tyrrell, Maizey Ruth
Calner, Colin Ryan
Campbell, Finley Elizabeth
Carrigan, Catherine Elizabeth
Coggeshall, Cameron N.
Conroy, Riley John
Cook, Kasey Jean
Cook, Maija Elizabeth
Cotton, Sophia Rose
Cubina, Christopher J.
Cunha, Joseph David
Cunha, Juliana Diane
DaPonte, Lucas J.
Davis, Ceilia Emma
DebontFitzgerald, Savana Ruthann
deMelo, Mason Humberto
deMelo, Owen Christopher
DeVoe, Brody Lawrence
Dilibero, Ethan Nathan
Diogo, Julia Dora
DiPaola, Haidan Thomas
DiSano, Leila Nicolina
Donahue, Justin James
Dorgan, Sean Thomas
Dugas, Aiden James
Dutra, Madeline Elizabeth
Emery, Josie Lee
Etchells, Aiden Jacob
Falcone, Enzo Angelo
Freelove, Augustus Patrick
Fritz, Ben Arthur
Furlong, Garrett William
Furlong, Shane Michael
Gearon, Riley Jane
Gillis, Emily Grace
Giorno, Alexa Reese
Grant, Aila Attwater Gordon
Guido, Angelo
Hall, Lillian Lauren
Haxton, Leo Francis
Holland, Jacob Webster
Holt, Benjamin W.
Katter, Ada Grey
Kocab, Sophia Elizabeth
Kona, Elizabeth Paige
Korus, Jack Steele
Koseoglu, Buse Kayla
LaMunyon, Andrew Whitney
LaMunyon, Iain Robert
LeClaire, Zachary Alan
Lesh, Caroline Isabella
Lott, Kyler A.
Marcantonio, Preston R.
Marcotte, Liam John
Marland, Elijah Ellis
Mathews, Ayahnalo Akissi Simani
McCabe, Alexia Jean
McCann, Reid Clifton
McGlinsey, Tucker William
McGovern, Emma Keane
Minick, Madelyn Ruth
Moffitt, Lily Catherine Grace
Monteforte, Lola Pearl
Morrissey, Madeline
Morrone, Harper Lee
Nickerson, Jackson Lynn
Noble, Reagan Winters
Nunn, Abigail Mae
Paliotta, Samantha Hope
Parmalee, Leyla E.
Passerotti, Tyler Joseph
Pogacar, Greta Mari
Posillo, Hunter Michael
Prentiss, Samuel William
Primrose, Emily Marie
Rice, Aaron Thomas
Richardson, Olivia Grace
Riemer, Jarred P.
Rose, Keelyn Cecile
Sheldon, Nylah Lea
Spears, Ahanu Weematog
Stelik, Maura
Sumner, Sophia Anne
Swanson, Skylar Elizabeth
Tanner, Gavin Byron
Tarnowski, Skylar Fey
Taylor, Natalie Mae
Tiernan, Abby Mae
Trudell, Madyson Leeanne
Valuk, Alana Marie Lorraine
Velander, Keelan David
Grade 8
Acton, Ezri Grace
Allenson, Elizabeth J.
Almeida, Juliana Aldina
Alvarez, Dennis W.
Anderson, Landree Kate
Banks, Jillian R.
Beck, Lydia Pearle
Bellnier, Nola Victoria
Bennett, Colby William
Bevilacqua, Jayonna Jo
Boisvert, Jason D.
Bowman, Mackenzie E.
Bradley, Hayden Douglas
Brodeur, Derek Albert
Burdick, Madalyn Marie
Callen, Hannah Noel
Campbell, Aubrey Lynn
Cann, Madelyn Elizabeth
Caswell, Chase Gavin
Catalan, Rilynn Mae
Charette, Kaitlyn Rose
Cheney, Trevor Robert
Clancy, Abigail Rose
Clarke, Milo John
Collet, Collin R.
Comerford, Kaelyn Marie
Cordone, Santino Georgio
Craig, Brayden Carl
Creamer, Mitchell E.
Creegan, Aidan M.
Crossen, Iris Novella
DeAngelis, Noah Patrick
DeMartino, Sulaiman Noah
DePietro, Rose Ellen
DeVoe, Carlee Angelina
Diogo, Jared Joseph
Dorgan, Madeline Hannah
Dove, Jacoby Makai Tapony
Doyle, Morgan Abigail
Edenbach, Dylan Robert
Ellis, Samuel Owen
Ells, Emma Rose MacLeod
Fox, Caliah Hope
Gardiner, Nathan Adam
Giusti, Charlotte Marie
Gleason, Brendan James
Gormly, Nathan J.
Grandchamp, Broden Hunter
Greene, Collin Todd
Greene, Dylan Wayne
Guglielmo, Nicholas J
Hanks, Kesten Nadine
Harrington, Keira Willow
Heim, Madilyn Hope
Holland, Lillian Mirari
Jeannenot, Adriana Lee
Johnson, Hailey James
Karsch, Delaney Grace
Kenyon, Hunter J.
Kimball, Cadence Joyce
Kipp, Alouchis A.
Knight, Jude Alphonse
Kudrick, Wyatt Joseph
Laird, Ava Ann
Lathrop, Connor John
Leclerc, Aidan Kole
Lee, Dayton James
Lennon, Andrew Michael
Lepore, Genevieve Andrea
Lesh, Hunter Michael
Locke, Caleb Andrew
Lott, Caeden Avery
Macleod, Braylen Lindsay
Maderia, Olivia Rae
Mason, Sawyer James
Mastin, Josie Laura
McCallig, Nolan Thomas
McCormick, Timothy Ryan
McGillivray-Snow, Brianna Marie
McKeen III, Terry Arthur
Medenciy, Dean Michael
Mills, Stephen Jacob
Moffitt, Greyson Michael
Myer, Riley Jane
Mykhaylyshyn, Halyna Sofia
Niewiecki, Madison Rae
Niewiecki, Payton Alexis
Ogren, Genevieve Marian
Olbres, Connor Brian
Orton, Ryleigh Madison
Owren, Molly Marie
Patnaude, Brooke Alice
Petrangelo, Cassidy Grace
Pierce, Kurtis M.
Popowich, Emily M.
Prentiss, Emma Royal
Prescott, Connor Blue
Price, Dasani Marie
Pucino, Kieley Marie
Raymond, Ella Nicole
Raymond, Nicole Christina
Rekowski, Elizabeth Ann
Resinger, Brandon John
Rousseau, Braedyn Kaleb
Simmons, Eiley Rose
Simoes, Samuel Richard
Smith, Arthur John
Smith, Christopher Michael
Smith, Henry Woolhouse
Sousa, William Thomas
Swain, Riley Elizabeth
Sweeney, Nicolas Patrick
Tedeschi, Luke Ryan
Toro, Kiley Grace
Truax, Chase J
Van Dale, Cooper R.
Vuono, Jacob Richard
Ward, Aideen Noelani-Cleo
Way, Nathan Joseph
Weilburg, Lily Jade
Whitman, Dylan Fiona
Woodmansee, Izzabelle Patricia
Zaharie IV, David George
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