Standing Chariho Middle School.jpg
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Chariho Middle School and Richmond Elementary School are currently celebrating virtual spirit week. Organized by students, the events, a different one each day, are opportunities for students to interact with each other as they learn from home. Cynthia Drummond, The Westerly Sun

Grade 5

Algier, Kinsley Jayne

Allen, Bailey Lynn

Anderson, Poppy Althea

Anderton, Mya Joy

Ansay, Aubrey Claire

Baker, Alexis Lee

Balicki, Martin Neal

Bertrand, Nathan Scott

Burdon, Kieran Kingsley

Calner, Anna Marie

Caruso, Mason Rocky

Castrataro, Titus Augustus

Clarke, Emily Elizabeth

Clarke, Leo Robert

Coggeshall, Briar Elizabeth

Conroy, Cooper Joseph

Cordone, Gabriella Karen

Costa, Mason Collins

Creamer, Brett Richard

D'Amico, Paige Katherine

Davis, Preston S.

Devine, Autumn Charlotte

DiMauro, Grace Lee

Doescher, Ross J.

Dropek, Sonia Irene

Dudley, Solei Marguerite

Durning, Ava Lynn

Durning, Caylee Mae

Dutton, Fern Aniya

Ferrari, Dessamay Rose

Filippini, Vitoria Angelita

Fitzgerald, Kadian Blake

Foley, Ashton Cole

Fontenault, Claire June

Goley, Cameron Sage

Gotovich, James Stephen

Gray, Parker Michael

Greene, Emma Madison

Guido, Alessandro

Harrison, Katrina Elaine

Haxton, James Thaddeus

Jacques, Brody Joshua

Jacques, Kolbi Lynn

Komocar, Alexander Anthony

LaFazia, Daniel Ryan

LaFountain, Emily Michaela

Leighty, Jenna Elizabeth

Lescault, Brianna Lynn

Ling, Franki Marie

Litterio, Natalia Elizabeth

Manfredo, Aurelia Lucia

Manfredo, Marlena Nicolena

Mason, Kapri Jane

McCabe, Skye Aria

Mckeen, Owen Jason

Meehan, Charlotte Eve

Meyer, Kaelyn Marie

Moffitt, Jack Ellis

Mykhaylyshyn, Maxym Tadey

Noble, Aubrey Rose

Nunn, Emily June

O'Rourke, Madison Avery

Palmisciano, Owen Heelan

Petrichko, Natalie Marie

Pirnie, Payton Julia

Reid, Elena Caitlin

Rosenberg, Mason Kyle

Simone, Kalaeb Andrew

Sisson, Liam Thomas

Skipper Jr, Christopher Michael

Spakowski, Emma Elizabeth

St. Germain, Sophie

Stanlewicz, Jack David

Stelik, Sienna

Stracuzzi, Joseph James

Strickland, Lily Anne

Sykes, Grace Raylene

Tracy, Quorra Rose

Tutko, Emma Lorraine

Tyler, Norah Kiana

Voisine, Avery Diane

Weremay, Payton Christine

White, Maeve

Williams, Callan Kathryn

Woodard, Payton Lynn

Woodmansee, Alivia Mae

Zannikos, Jake Anthony

Grade 6

Alge, Meriden Hadley

Allenson, Sadie Irene

Aptt, Jameson Alexander

Archer, Desmond Brian

Barnatowicz, Samuel Chase

Bentley, Layla Louise

Bertrand, Ava Grace

Biurrun, Alaia Marie

Broughton, Addison Lee

Broughton, Teagan Marie

Browning, Maxwell H

Brucker, Morgan Lacey

Buckley, Fiona Catherine

Callaghan, Alexa Ellen

Campbell, Brynne Avery

Cann, Mackenzie Cathleen

Casavant, Mackenzie Lynn

Caulfield, Jailena Lynn

Chapman, Anderson Joseph

Comella, Caitlin Ann

Comolli, Julia Christine

Conley, Chace Joseph

Cook, Bentley Miles

Cousineau, Maya Rose

Cullion, Ryan Christopher

Cutting, Tynan Eugene

Day, Emily Elizabeth

DeCiutiis, Sophia Hayden

DeFedele, Cody Mark

Downey, Lily Olean

Drake, Kelley Carvell

Duchesneau, Braiden Michael

Edmunds, Hattie Christina

Ellis, Annie Claire

England, Anna Jacqueline

Freel, John Matthew

Fritz, Samuel D.

Garcia, Brianna Michelle

Gwaltney, Connor Michael

Haberek, Lila Elizabeth

Hanks, Lawson Jeffrey

Hedderich, Zach

Henninger, Cloie Ann

Hutchison, Logan Alexander

James, Caroline Grace

Kelley, Luke Matthew

Kemble, Jack

Kimball, Brennen D.

Kocab, Daniel Gregory

LaBounty, Madelaine Carmen

Lodge, Talia Quinn

MacCall, Harper Willow

MacInnis, Ian Robert Porter

Maggs, Wes Alexander

May, Bruce Ronald

McCann, Lily Mae

McKnight, Zoe Virginia

Megrew, Samuel

Messier, Elyse May

Mills, Isabella Paige

Mitchell, Finn Asher

Montecalvo, Alexandrea Grace

Morse, Catherine Ann

Myer, Landon Dewitt

Myllymaki, Adam Bradley

O'Leary, Sean Michael

Palen, Nora C

Parr, Aubrey Elizabeth

Perron, Willow Jean

Pirotte, Avery Marie

Pizzuti, Jozlynne Jean

Prescott, Kaia Elizabeth

Rand, Madison L.

Rapoza, Jack Simonson

Raymond, Lindsey Katherine

Readey, Ireland Mary

Reposa-Perry, Logan James

Spears, Rider G.

Sullivan, Ashley Ann

Taylor, Grace Elizabeth

Thorp, Mason William

Tracy, Makai Dalton

Van Hees, Jackson Xavier

Vandeveer, Noah Robert

Vieira, Charles Joseph

Vieira, Mia Rose

Wilkinson, Bristol Olivia

Wilson, Julius James

Ziegenfuss, Camdyn Edward

Grade 7

Aiello, Tessa Mary

Andersen, Jaelyn Kelly

Andrade, Domenic Carlos

Basile, Angela Marie

Baxter, Luke Myron

Bedoya, Isabella Sofia

Bilotta, Silas Benjamin

Boeglin, Orion R.

Boisvert, Jadin Michael

Boyd, Marion Amelia

Briody, Keagan Andrew

Brown, Izaia Grace

Bruso, Landon Michael

Bryson, Maria Helen

Burbank-Tyrrell, Maizey Ruth

Calner, Colin Ryan

Campbell, Finley Elizabeth

Carrigan, Catherine Elizabeth

Coggeshall, Cameron N.

Conroy, Riley John

Cook, Kasey Jean

Cook, Maija Elizabeth

Cotton, Sophia Rose

Cubina, Christopher J.

Cunha, Joseph David

Cunha, Juliana Diane

DaPonte, Lucas J.

Davis, Ceilia Emma

DebontFitzgerald, Savana Ruthann

deMelo, Mason Humberto

deMelo, Owen Christopher

DeVoe, Brody Lawrence

Dilibero, Ethan Nathan

Diogo, Julia Dora

DiPaola, Haidan Thomas

DiSano, Leila Nicolina

Donahue, Justin James

Dorgan, Sean Thomas

Dugas, Aiden James

Dutra, Madeline Elizabeth

Emery, Josie Lee

Etchells, Aiden Jacob

Falcone, Enzo Angelo

Freelove, Augustus Patrick

Fritz, Ben Arthur

Furlong, Garrett William

Furlong, Shane Michael

Gearon, Riley Jane

Gillis, Emily Grace

Giorno, Alexa Reese

Grant, Aila Attwater Gordon

Guido, Angelo

Hall, Lillian Lauren

Haxton, Leo Francis

Holland, Jacob Webster

Holt, Benjamin W.

Katter, Ada Grey

Kocab, Sophia Elizabeth

Kona, Elizabeth Paige

Korus, Jack Steele

Koseoglu, Buse Kayla

LaMunyon, Andrew Whitney

LaMunyon, Iain Robert

LeClaire, Zachary Alan

Lesh, Caroline Isabella

Lott, Kyler A.

Marcantonio, Preston R.

Marcotte, Liam John

Marland, Elijah Ellis

Mathews, Ayahnalo Akissi Simani

McCabe, Alexia Jean

McCann, Reid Clifton

McGlinsey, Tucker William

McGovern, Emma Keane

Minick, Madelyn Ruth

Moffitt, Lily Catherine Grace

Monteforte, Lola Pearl

Morrissey, Madeline

Morrone, Harper Lee

Nickerson, Jackson Lynn

Noble, Reagan Winters

Nunn, Abigail Mae

Paliotta, Samantha Hope

Parmalee, Leyla E.

Passerotti, Tyler Joseph

Pogacar, Greta Mari

Posillo, Hunter Michael

Prentiss, Samuel William

Primrose, Emily Marie

Rice, Aaron Thomas

Richardson, Olivia Grace

Riemer, Jarred P.

Rose, Keelyn Cecile

Sheldon, Nylah Lea

Spears, Ahanu Weematog

Stelik, Maura

Sumner, Sophia Anne

Swanson, Skylar Elizabeth

Tanner, Gavin Byron

Tarnowski, Skylar Fey

Taylor, Natalie Mae

Tiernan, Abby Mae

Trudell, Madyson Leeanne

Valuk, Alana Marie Lorraine

Velander, Keelan David

Grade 8

Acton, Ezri Grace

Allenson, Elizabeth J.

Almeida, Juliana Aldina

Alvarez, Dennis W.

Anderson, Landree Kate

Banks, Jillian R.

Beck, Lydia Pearle

Bellnier, Nola Victoria

Bennett, Colby William

Bevilacqua, Jayonna Jo

Boisvert, Jason D.

Bowman, Mackenzie E.

Bradley, Hayden Douglas

Brodeur, Derek Albert

Burdick, Madalyn Marie

Callen, Hannah Noel

Campbell, Aubrey Lynn

Cann, Madelyn Elizabeth

Caswell, Chase Gavin

Catalan, Rilynn Mae

Charette, Kaitlyn Rose

Cheney, Trevor Robert

Clancy, Abigail Rose

Clarke, Milo John

Collet, Collin R.

Comerford, Kaelyn Marie

Cordone, Santino Georgio

Craig, Brayden Carl

Creamer, Mitchell E.

Creegan, Aidan M.

Crossen, Iris Novella

DeAngelis, Noah Patrick

DeMartino, Sulaiman Noah

DePietro, Rose Ellen

DeVoe, Carlee Angelina

Diogo, Jared Joseph

Dorgan, Madeline Hannah

Dove, Jacoby Makai Tapony

Doyle, Morgan Abigail

Edenbach, Dylan Robert

Ellis, Samuel Owen

Ells, Emma Rose MacLeod

Fox, Caliah Hope

Gardiner, Nathan Adam

Giusti, Charlotte Marie

Gleason, Brendan James

Gormly, Nathan J.

Grandchamp, Broden Hunter

Greene, Collin Todd

Greene, Dylan Wayne

Guglielmo, Nicholas J

Hanks, Kesten Nadine

Harrington, Keira Willow

Heim, Madilyn Hope

Holland, Lillian Mirari

Jeannenot, Adriana Lee

Johnson, Hailey James

Karsch, Delaney Grace

Kenyon, Hunter J.

Kimball, Cadence Joyce

Kipp, Alouchis A.

Knight, Jude Alphonse

Kudrick, Wyatt Joseph

Laird, Ava Ann

Lathrop, Connor John

Leclerc, Aidan Kole

Lee, Dayton James

Lennon, Andrew Michael

Lepore, Genevieve Andrea

Lesh, Hunter Michael

Locke, Caleb Andrew

Lott, Caeden Avery

Macleod, Braylen Lindsay

Maderia, Olivia Rae

Mason, Sawyer James

Mastin, Josie Laura

McCallig, Nolan Thomas

McCormick, Timothy Ryan

McGillivray-Snow, Brianna Marie

McKeen III, Terry Arthur

Medenciy, Dean Michael

Mills, Stephen Jacob

Moffitt, Greyson Michael

Myer, Riley Jane

Mykhaylyshyn, Halyna Sofia

Niewiecki, Madison Rae

Niewiecki, Payton Alexis

Ogren, Genevieve Marian

Olbres, Connor Brian

Orton, Ryleigh Madison

Owren, Molly Marie

Patnaude, Brooke Alice

Petrangelo, Cassidy Grace

Pierce, Kurtis M.

Popowich, Emily M.

Prentiss, Emma Royal

Prescott, Connor Blue

Price, Dasani Marie

Pucino, Kieley Marie

Raymond, Ella Nicole

Raymond, Nicole Christina

Rekowski, Elizabeth Ann

Resinger, Brandon John

Rousseau, Braedyn Kaleb

Simmons, Eiley Rose

Simoes, Samuel Richard

Smith, Arthur John

Smith, Christopher Michael

Smith, Henry Woolhouse

Sousa, William Thomas

Swain, Riley Elizabeth

Sweeney, Nicolas Patrick

Tedeschi, Luke Ryan

Toro, Kiley Grace

Truax, Chase J

Van Dale, Cooper R.

Vuono, Jacob Richard

Ward, Aideen Noelani-Cleo

Way, Nathan Joseph

Weilburg, Lily Jade

Whitman, Dylan Fiona

Woodmansee, Izzabelle Patricia

Zaharie IV, David George

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