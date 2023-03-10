Grade 5
Algier, Kinsley Jayne
Allen, Bailey Lynn
Anderson, Poppy Althea
Anderton, Mya Joy
Ansay, Aubrey Claire
Baker, Alexis Lee
Balicki, Martin Neal
Bertrand, Nathan Scott
Bolinger, Beckett Mello
Burden, Joel Matteo
Burdon, Kieran Kingsley
Calner, Anna Marie
Cashman, Logan Michael
Castrataro, Titus Augustus
Clarke, Emily Elizabeth
Clarke, Leo Robert
Clarke, Liam George
Coggeshall, Briar Elizabeth
Cordone, Gabriella Karen
D'Amico, Paige Katherine
Davis, Preston S
DeLuca, Olivia
Devine, Autumn Charlotte
Diller, Owen Paul
DiMauro, Grace Lee
Doescher, Ross J.
Dropek, Sonia Irene
Dudley, Solei Marguerite
Durning, Caylee Mae
Dutton, Fern Aniya
Face, Lillyin Jay
Ferrari, Dessamay Rose
Filippini, Vitoria Angelita
Fontenault, Claire June
Girard, Rylie Marie
Goley, Cameron Sage
Gotovich, James Stephen
Gray, Parker Michael
Griffin, Samantha Charlotte
Guido, Alessandro
Harrison, Katrina Elaine
Haxton, James Thaddeus
Jacques, Brody Joshua
Jacques, Kolbi Lynn
Kelley, Aidan Reed
Komocar, Alexander Anthony
Kores, Mason Benjamin
LaFountain, Emily Michaela
Linacre, Olivia Mae
Lindsay, Lucas William
Ling, Franki Marie
Manfredo, Aurelia Lucia
Manfredo, Marlena Nicolena
Mason, Kapri Jane
McCabe, Skye Aria
Mckeen, Owen Jason
Meehan, Charlotte Eve
Meyer, Kaelyn Marie
Moffitt, Jack Ellis
Mykhaylyshyn, Maxym Tadey
Noble, Aubrey Rose
Nunn, Emily June
Olszewski, Madeleine Grace
O'Rourke, Madison Avery
Palmisciano, Owen Heelan
Petrichko, Natalie Marie
Pirnie, Payton Julia
Reid, Elena Caitlin
Rosenberg, Mason Kyle
Sebastian, George James
Sisson, Liam Thomas
Spakowski, Emma Elizabeth
St. Germain, Sophie
Stanlewicz, Jack David
Stelik, Sienna
Stracuzzi, Joseph James
Strickland, Lily Anne
Tracy, Quorra Rose
Tutko, Emma Lorraine
Tyler, Norah Kiana
Vendettuoli, Jed Robert
Weremay, Payton Christine
White, Maeve
Williams, Callan Kathryn
Woodmansee, Alivia Mae
Zannikos, Jake Anthony
Grade 6
Abbott, Caiden J.
Alge, Meriden Hadley
Allenson, Sadie Irene
Almeida, Cole Manuel
Aptt, Jameson Alexander
Bence, Camryn Paige
Bentley, Layla Louise
Bertrand, Ava Grace
Biurrun, Alaia Marie
Broughton, Addison Lee
Broughton, Teagan Marie
Brucker, Morgan Lacey
Buckley, Fiona Catherine
Burns, Lily Annabelle
Callaghan, Alexa Ellen
Campbell, Brynne Avery
Casavant, Mackenzie Lynn
Chapman, Anderson Joseph
Comella, Caitlin Ann
Comolli, Julia Christine
Conley, Chace Joseph
Costa, Ruby Catherine
Cousineau, Maya Rose
Cullion, Ryan Christopher
Cutting, Tynan Eugene
Day, Emily Elizabeth
DeCiutiis, Sophia Hayden
Downey, Lily Olean
Downing, Norah T
Drake, Kelley Carvell
Duchesneau, Braiden Michael
Edmunds, Hattie Christina
Edmunds, Mae Jacqueline
Ellis, Annie Claire
England, Anna Jacqueline
Francis, Cody James
Freel, John Matthew
Fritz, Samuel D.
Garcia, Brianna Michelle
Gwaltney, Connor Michael
Haberek, Lila Elizabeth
Hanks, Lawson Jeffrey
Hedderich, Zach
Hutchison, Logan Alexander
James, Caroline Grace
Jeannenot, Ethan Paul
Kemble, Jack
Kocab, Daniel Gregory
LaBounty, Madelaine Carmen
Lathrop, Kyle David
Lee, Eric M.
MacCall, Harper Willow
Maggs, Wes Alexander
Martin, Landon Jay
McCann, Lily Mae
McKnight, Zoe Virginia
Messier, Elyse May
Mills, Isabella Paige
Mitchell, Finn Asher
Morse, Catherine Ann
Myer, Landon Dewitt
O'Leary, Sean Michael
Palen, Nora C.
Perron, Willow Jean
Pirotte, Avery Marie
Pizzuti, Jozlynne Jean
Prescott, Kaia Elizabeth
Rand, Madison L.
Rapoza, Jack Simonson
Raymond, Lindsey Katherine
Readey, Ireland Mary
Shuler, Caira Elise
Silva, Haley Melay
Smith, Vivian Veronica
Spears, Rider G.
Taylor, Grace Elizabeth
Tracy, Makai Dalton
Van Hees, Jackson Xavier
Vandeveer, Noah Robert
Vieira, Charles Joseph
Vieira, Mia Rose
Warner, Aiden William
Wilkinson, Bristol Olivia
Wilson, Julius James
Ziegenfuss, Camdyn Edward
Grade 7
Aiello, Tessa Mary
Andersen, Jaelyn Kelly
Andrade, Domenic Carlos
Austin, Carlie Jo
Basile, Angela Marie
Baxter, Luke Myron
Bedoya, Isabella Sofia
Bilotta, Silas Benjamin
Boeglin, Orion R.
Boyd, Marion Amelia
Brown, Izaia Grace
Bruso, Landon Michael
Bryson, Maria Helen
Buckingham, Molly Elizabeth
Burbank-Tyrrell, Maizey Ruth
Calner, Colin Ryan
Coggeshall, Cameron N.
Cook, Kasey Jean
Cook, Maija Elizabeth
Cook, Trinity Marie
Cotton, Sophia Rose
Cunha, Joseph David
Cunha, Juliana Diane
DaPonte, Lucas J.
Davis, Ceilia Emma
deMelo, Mason Humberto
deMelo, Owen Christopher
DeVoe, Brody Lawrence
DiSano, Leila Nicolina
Dorgan, Sean Thomas
Dugas, Aiden James
Dutra, Madeline Elizabeth
Emery, Josie Lee
Etchells, Abigail Grace
Etchells, Aiden Jacob
Freelove, Augustus Patrick
Furlong, Garrett William
Furlong, Shane Michael
Gearon, Riley Jane
Gillis, Emily Grace
Giorno, Alexa Reese
Grant, Aila Attwater Gordon
Guido, Angelo
Hall, Lillian Lauren
Haxton, Leo Francis
Jacobson, Bridget Lynn
Katter, Ada Grey
Kocab, Sophia Elizabeth
Kona, Elizabeth Paige
Korus, Jack Steele
Koseoglu, Buse Kayla
LaMunyon, Andrew Whitney
LaMunyon, Iain Robert
LeClaire, Zachary Alan
Lesh, Caroline Isabella
Marcantonio, Preston R.
Mathews, Ayahnalo Akissi Simani
McCabe, Alexia Jean
McCann, Reid Clifton
McGlinsey, Tucker William
McGovern, Emma Keane
Minick, Madelyn Ruth
Moffitt, Lily Catherine Grace
Monteforte, Lola Pearl
Morse, Gavin A.
Nickerson, Jackson Lynn
Noble, Reagan Winters
Nunn, Abigail Mae
Olson, Riley Irene
Paliotta, Samantha Hope
Parmalee, Leyla E.
Passerotti, Tyler Joseph
Pogacar, Greta Mari
Posillo, Hunter Michael
Primrose, Emily Marie
Riemer, Jarred P.
Rose, Keelyn Cecile
Rossi, Kylie Marie
Sanfilippo, Isabella Anne
Sheldon, Nylah Lea
Stelik, Maura
Sumner, Sophia Anne
Swanson, Skylar Elizabeth
Tanner, Gavin Byron
Tarnowski, Skylar Fey
Tiernan, Abby Mae
Trudell, Madyson Leeanne
Tyler, Nataleigh H.
Valuk, Alana Marie Lorraine
Velander, Keelan David
Waterman, Noah Michael
Grade 8
Acton, Ezri Grace
Allenson, Elizabeth J.
Almeida, Juliana Aldina
Alvarez, Dennis W.
Anderson, Landree Kate
Beck, Lydia Pearle
Bellnier, Nola Victoria
Bennett, Colby William
Berdos, Logan N.
Bevilacqua, Jayonna Jo
Bowman, Mackenzie E.
Bradley, Hayden Douglas
Brisson, Garrett Michael
Brodeur, Derek Albert
Campbell, Aubrey Lynn
Cann, Madelyn Elizabeth
Caswell, Chase Gavin
Catalan, Rilynn Mae
Charette, Kaitlyn Rose
Cheney, Trevor Robert
Clancy, Abigail Rose
Clarke, Milo John
Collet, Collin R
Comerford, Kaelyn Marie
Cordone, Santino Georgio
Creamer, Mitchell E.
Creegan, Aidan M.
DeMartino, Sulaiman Noah
DePietro, Rose Ellen
DeVoe, Carlee Angelina
Diogo, Jared Joseph
Dorgan, Madeline Hannah
Dove, Jacoby Makai Tapony
Downing, Rohan Michel
Doyle, Morgan Abigail
Edenbach, Dylan Robert
Ellis, Samuel Owen
Fox, Caliah Hope
Gardiner, Nathan Adam
Giusti, Charlotte Marie
Gleason, Brendan James
Gormly, Nathan J.
Grandchamp, Broden Hunter
Greene, Collin Todd
Greene, Dylan Wayne
Guglielmo, Nicholas J.
Hanks, Kesten Nadine
Harrington, Keira Willow
Harris, Menuhki Metah
Heim, Madilyn Hope
Holland, Lillian Mirari
Isaacs, Emma
Jeannenot, Adriana Lee
Johnson, Hailey James
Karsch, Delaney Grace
Kimball, Cadence Joyce
Knight, Jude Alphonse
Kudrick, Wyatt Joseph
Laird, Ava Ann
Lee, Dayton James
Lennon, Andrew Michael
Lepore, Genevieve Andrea
Lesh, Hunter Michael
Liguori-Bills, Zoe Rose
Locke, Caleb Andrew
MacLeod, Kyleigh Lynn
Maderia, Olivia Rae
Mason, Sawyer James
Mastin, Josie Laura
McCallig, Nolan Thomas
McCormick, Timothy Ryan
McGillivray-Snow, Brianna Marie
Medenciy, Dean Michael
Mills, Stephen Jacob
Moffitt, Greyson Michael
Myer, Riley Jane
Mykhaylyshyn, Halyna Sofia
Niewiecki, Madison Rae
Niewiecki, Payton Alexis
Ogren, Genevieve Marian
Olbres, Connor Brian
Orton, Ryleigh Madison
Owren, Molly Marie
Patnaude, Brooke Alice
Petrangelo, Cassidy Grace
Pierce, Kurtis M.
Popowich, Emily M.
Prentiss, Emma Royal
Prescott, Connor Blue
Price, Dasani Marie
Pucino, Kieley Marie
Raymond, Ella Nicole
Raymond, Nicole Christina
Rekowski, Elizabeth Ann
Resinger, Brandon John
Rousseau, Braedyn Kaleb
Sefranek, Cailin J.
Simas, Hunter Matthew
Simmons, Eiley Rose
Smith, Arthur John
Smith, Christopher Michael
Sousa, William Thomas
Swain, Riley Elizabeth
Sweeney, Nicolas Patrick
Tedeschi, Luke Ryan
Toro, Kiley Grace
Truax, Chase J.
Van Dale, Cooper R.
Vuono, Jacob Richard
Ward, Aideen Noelani-Cleo
Way, Nathan Joseph
Whitman, Dylan Fiona
Woodmansee, Izzabelle Patricia
Zaharie IV, David George
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