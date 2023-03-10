standing Chariho Middle School

Grade 5

Algier, Kinsley Jayne

Allen, Bailey Lynn

Anderson, Poppy Althea

Anderton, Mya Joy

Ansay, Aubrey Claire

Baker, Alexis Lee

Balicki, Martin Neal

Bertrand, Nathan Scott

Bolinger, Beckett Mello

Burden, Joel Matteo

Burdon, Kieran Kingsley

Calner, Anna Marie

Cashman, Logan Michael

Castrataro, Titus Augustus

Clarke, Emily Elizabeth

Clarke, Leo Robert

Clarke, Liam George

Coggeshall, Briar Elizabeth

Cordone, Gabriella Karen

D'Amico, Paige Katherine

Davis, Preston S

DeLuca, Olivia

Devine, Autumn Charlotte

Diller, Owen Paul

DiMauro, Grace Lee

Doescher, Ross J.

Dropek, Sonia Irene

Dudley, Solei Marguerite

Durning, Caylee Mae

Dutton, Fern Aniya

Face, Lillyin Jay

Ferrari, Dessamay Rose

Filippini, Vitoria Angelita

Fontenault, Claire June

Girard, Rylie Marie

Goley, Cameron Sage

Gotovich, James Stephen

Gray, Parker Michael

Griffin, Samantha Charlotte

Guido, Alessandro

Harrison, Katrina Elaine

Haxton, James Thaddeus

Jacques, Brody Joshua

Jacques, Kolbi Lynn

Kelley, Aidan Reed

Komocar, Alexander Anthony

Kores, Mason Benjamin

LaFountain, Emily Michaela

Linacre, Olivia Mae

Lindsay, Lucas William

Ling, Franki Marie

Manfredo, Aurelia Lucia

Manfredo, Marlena Nicolena

Mason, Kapri Jane

McCabe, Skye Aria

Mckeen, Owen Jason

Meehan, Charlotte Eve

Meyer, Kaelyn Marie

Moffitt, Jack Ellis

Mykhaylyshyn, Maxym Tadey

Noble, Aubrey Rose

Nunn, Emily June

Olszewski, Madeleine Grace

O'Rourke, Madison Avery

Palmisciano, Owen Heelan

Petrichko, Natalie Marie

Pirnie, Payton Julia

Reid, Elena Caitlin

Rosenberg, Mason Kyle

Sebastian, George James

Sisson, Liam Thomas

Spakowski, Emma Elizabeth

St. Germain, Sophie

Stanlewicz, Jack David

Stelik, Sienna

Stracuzzi, Joseph James

Strickland, Lily Anne

Tracy, Quorra Rose

Tutko, Emma Lorraine

Tyler, Norah Kiana

Vendettuoli, Jed Robert

Weremay, Payton Christine

White, Maeve

Williams, Callan Kathryn

Woodmansee, Alivia Mae

Zannikos, Jake Anthony

Grade 6

Abbott, Caiden J.

Alge, Meriden Hadley

Allenson, Sadie Irene

Almeida, Cole Manuel

Aptt, Jameson Alexander

Bence, Camryn Paige

Bentley, Layla Louise

Bertrand, Ava Grace

Biurrun, Alaia Marie

Broughton, Addison Lee

Broughton, Teagan Marie

Brucker, Morgan Lacey

Buckley, Fiona Catherine

Burns, Lily Annabelle

Callaghan, Alexa Ellen

Campbell, Brynne Avery

Casavant, Mackenzie Lynn

Chapman, Anderson Joseph

Comella, Caitlin Ann

Comolli, Julia Christine

Conley, Chace Joseph

Costa, Ruby Catherine

Cousineau, Maya Rose

Cullion, Ryan Christopher

Cutting, Tynan Eugene

Day, Emily Elizabeth

DeCiutiis, Sophia Hayden

Downey, Lily Olean

Downing, Norah T

Drake, Kelley Carvell

Duchesneau, Braiden Michael

Edmunds, Hattie Christina

Edmunds, Mae Jacqueline

Ellis, Annie Claire

England, Anna Jacqueline

Francis, Cody James

Freel, John Matthew

Fritz, Samuel D.

Garcia, Brianna Michelle

Gwaltney, Connor Michael

Haberek, Lila Elizabeth

Hanks, Lawson Jeffrey

Hedderich, Zach

Hutchison, Logan Alexander

James, Caroline Grace

Jeannenot, Ethan Paul

Kemble, Jack

Kocab, Daniel Gregory

LaBounty, Madelaine Carmen

Lathrop, Kyle David

Lee, Eric M.

MacCall, Harper Willow

Maggs, Wes Alexander

Martin, Landon Jay

McCann, Lily Mae

McKnight, Zoe Virginia

Messier, Elyse May

Mills, Isabella Paige

Mitchell, Finn Asher

Morse, Catherine Ann

Myer, Landon Dewitt

O'Leary, Sean Michael

Palen, Nora C.

Perron, Willow Jean

Pirotte, Avery Marie

Pizzuti, Jozlynne Jean

Prescott, Kaia Elizabeth

Rand, Madison L.

Rapoza, Jack Simonson

Raymond, Lindsey Katherine

Readey, Ireland Mary

Shuler, Caira Elise

Silva, Haley Melay

Smith, Vivian Veronica

Spears, Rider G.

Taylor, Grace Elizabeth

Tracy, Makai Dalton

Van Hees, Jackson Xavier

Vandeveer, Noah Robert

Vieira, Charles Joseph

Vieira, Mia Rose

Warner, Aiden William

Wilkinson, Bristol Olivia

Wilson, Julius James

Ziegenfuss, Camdyn Edward

Grade 7

Aiello, Tessa Mary

Andersen, Jaelyn Kelly

Andrade, Domenic Carlos

Austin, Carlie Jo

Basile, Angela Marie

Baxter, Luke Myron

Bedoya, Isabella Sofia

Bilotta, Silas Benjamin

Boeglin, Orion R.

Boyd, Marion Amelia

Brown, Izaia Grace

Bruso, Landon Michael

Bryson, Maria Helen

Buckingham, Molly Elizabeth

Burbank-Tyrrell, Maizey Ruth

Calner, Colin Ryan

Coggeshall, Cameron N.

Cook, Kasey Jean

Cook, Maija Elizabeth

Cook, Trinity Marie

Cotton, Sophia Rose

Cunha, Joseph David

Cunha, Juliana Diane

DaPonte, Lucas J.

Davis, Ceilia Emma

deMelo, Mason Humberto

deMelo, Owen Christopher

DeVoe, Brody Lawrence

DiSano, Leila Nicolina

Dorgan, Sean Thomas

Dugas, Aiden James

Dutra, Madeline Elizabeth

Emery, Josie Lee

Etchells, Abigail Grace

Etchells, Aiden Jacob

Freelove, Augustus Patrick

Furlong, Garrett William

Furlong, Shane Michael

Gearon, Riley Jane

Gillis, Emily Grace

Giorno, Alexa Reese

Grant, Aila Attwater Gordon

Guido, Angelo

Hall, Lillian Lauren

Haxton, Leo Francis

Jacobson, Bridget Lynn

Katter, Ada Grey

Kocab, Sophia Elizabeth

Kona, Elizabeth Paige

Korus, Jack Steele

Koseoglu, Buse Kayla

LaMunyon, Andrew Whitney

LaMunyon, Iain Robert

LeClaire, Zachary Alan

Lesh, Caroline Isabella

Marcantonio, Preston R.

Mathews, Ayahnalo Akissi Simani

McCabe, Alexia Jean

McCann, Reid Clifton

McGlinsey, Tucker William

McGovern, Emma Keane

Minick, Madelyn Ruth

Moffitt, Lily Catherine Grace

Monteforte, Lola Pearl

Morse, Gavin A.

Nickerson, Jackson Lynn

Noble, Reagan Winters

Nunn, Abigail Mae

Olson, Riley Irene

Paliotta, Samantha Hope

Parmalee, Leyla E.

Passerotti, Tyler Joseph

Pogacar, Greta Mari

Posillo, Hunter Michael

Primrose, Emily Marie

Riemer, Jarred P.

Rose, Keelyn Cecile

Rossi, Kylie Marie

Sanfilippo, Isabella Anne

Sheldon, Nylah Lea

Stelik, Maura

Sumner, Sophia Anne

Swanson, Skylar Elizabeth

Tanner, Gavin Byron

Tarnowski, Skylar Fey

Tiernan, Abby Mae

Trudell, Madyson Leeanne

Tyler, Nataleigh H.

Valuk, Alana Marie Lorraine

Velander, Keelan David

Waterman, Noah Michael

Grade 8

Acton, Ezri Grace

Allenson, Elizabeth J.

Almeida, Juliana Aldina

Alvarez, Dennis W.

Anderson, Landree Kate

Beck, Lydia Pearle

Bellnier, Nola Victoria

Bennett, Colby William

Berdos, Logan N.

Bevilacqua, Jayonna Jo

Bowman, Mackenzie E.

Bradley, Hayden Douglas

Brisson, Garrett Michael

Brodeur, Derek Albert

Campbell, Aubrey Lynn

Cann, Madelyn Elizabeth

Caswell, Chase Gavin

Catalan, Rilynn Mae

Charette, Kaitlyn Rose

Cheney, Trevor Robert

Clancy, Abigail Rose

Clarke, Milo John

Collet, Collin R

Comerford, Kaelyn Marie

Cordone, Santino Georgio

Creamer, Mitchell E.

Creegan, Aidan M.

DeMartino, Sulaiman Noah

DePietro, Rose Ellen

DeVoe, Carlee Angelina

Diogo, Jared Joseph

Dorgan, Madeline Hannah

Dove, Jacoby Makai Tapony

Downing, Rohan Michel

Doyle, Morgan Abigail

Edenbach, Dylan Robert

Ellis, Samuel Owen

Fox, Caliah Hope

Gardiner, Nathan Adam

Giusti, Charlotte Marie

Gleason, Brendan James

Gormly, Nathan J.

Grandchamp, Broden Hunter

Greene, Collin Todd

Greene, Dylan Wayne

Guglielmo, Nicholas J.

Hanks, Kesten Nadine

Harrington, Keira Willow

Harris, Menuhki Metah

Heim, Madilyn Hope

Holland, Lillian Mirari

Isaacs, Emma

Jeannenot, Adriana Lee

Johnson, Hailey James

Karsch, Delaney Grace

Kimball, Cadence Joyce

Knight, Jude Alphonse

Kudrick, Wyatt Joseph

Laird, Ava Ann

Lee, Dayton James

Lennon, Andrew Michael

Lepore, Genevieve Andrea

Lesh, Hunter Michael

Liguori-Bills, Zoe Rose

Locke, Caleb Andrew

MacLeod, Kyleigh Lynn

Maderia, Olivia Rae

Mason, Sawyer James

Mastin, Josie Laura

McCallig, Nolan Thomas

McCormick, Timothy Ryan

McGillivray-Snow, Brianna Marie

Medenciy, Dean Michael

Mills, Stephen Jacob

Moffitt, Greyson Michael

Myer, Riley Jane

Mykhaylyshyn, Halyna Sofia

Niewiecki, Madison Rae

Niewiecki, Payton Alexis

Ogren, Genevieve Marian

Olbres, Connor Brian

Orton, Ryleigh Madison

Owren, Molly Marie

Patnaude, Brooke Alice

Petrangelo, Cassidy Grace

Pierce, Kurtis M.

Popowich, Emily M.

Prentiss, Emma Royal

Prescott, Connor Blue

Price, Dasani Marie

Pucino, Kieley Marie

Raymond, Ella Nicole

Raymond, Nicole Christina

Rekowski, Elizabeth Ann

Resinger, Brandon John

Rousseau, Braedyn Kaleb

Sefranek, Cailin J.

Simas, Hunter Matthew

Simmons, Eiley Rose

Smith, Arthur John

Smith, Christopher Michael

Sousa, William Thomas

Swain, Riley Elizabeth

Sweeney, Nicolas Patrick

Tedeschi, Luke Ryan

Toro, Kiley Grace

Truax, Chase J.

Van Dale, Cooper R.

Vuono, Jacob Richard

Ward, Aideen Noelani-Cleo

Way, Nathan Joseph

Whitman, Dylan Fiona

Woodmansee, Izzabelle Patricia

Zaharie IV, David George

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