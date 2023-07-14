Grade 12
High Honors
Allen, McKenzie Brooke
Beever, Jeannine M
Berry, Sara E
Brocato, Leah Elizabeth
Brouillard, Madeleine Adaire
Caswell, Sydney Marie
Cullinane, John Paul
D'Agostino, Jayson Michael
Datson, Maisie Louise
DeNoncour, Drew
Depot, Lauren Ann
Dolahan, Audrey Charlotte
Enos, Allison Marie
Fadgen, Abigayle C.
Gooding, Aurora E.
Grissom, John Hayden
Healy, Alanna Frances Anne
Johnson, Kathryn E.
Joubert, Andrea Marie
Kanaczet, Brooke Ashley
Kendall, Caroline Pauline
Knerr, Kendall Wilson
Lamson, Maeve Anne
Lerner, Zachary Newman
Mason, Meredith Jane
McAllister, Abigail Rose
McGovern, Kyle Joseph
Metko, Sam
Mills, Katelyn Alissa
Petrangelo, Cameron Scott
Richards, Olivia Lynne
Rousseau, Kaitlyn Leigh
Salaun, Noella Jolie
Shalloo, Jessica Lily
Simpkins, Braydon
So, Thatiana Leakena
Steere, William George
Thorp, Austin J.
Tierney, Jillian Lynne
Tremblay, Reagan Lee
Wilusz, Emma Lauryn
Honors
Adams, David Christopher
Antinucci, Christian Donald
Armitage, London Rose
Azzinaro, Tessa Margaret
Brown, Tyler J.
Burns, Kaitlyn E.
Cormier, Ryan Paul
Croteau, Brianna
DeRita, Emily Jean
Fitts, Collin A.
Frias, Alaina H.
Goldstein, Nolan
Herson, Alex L.M.
Jemal, Jakob Michael
Knipe, Cheyenne Marie
Lambert, Taylor Grace
LeBlanc, Kathryn Marie
Lennier, John Doyle
Lindelow, Andrew David
MacLeod, Jade
Nicolella, Matthew J.
Niland, Kaila Lynne
Normandie, Noah M.
Pont, Michaela Joann
Porter, Sean Michael
Soares, Jacob M.
St. Peter, Sofie Gail
Taylor, Shea Marshall
Tiernan, Matthew
Trager, Melanie Susan
Vomaska, Allison Elizabeth
Weathers, Maya Avery
Wojcik, Kaitlin Grace
Grade 11
High Honors
Abbott, Rachael Alexandra
Abby, Philip A.
Ainsworth, Skylar Marinda
Asci, Lillian Lovisa
Babcock, Chloe Grace
Babineau, Tori Lynn
Ballard, Emily Sage
Ballard, Nathan Sean
Bolek, Joshua Michael
Brunelle, Jesse James
Burdon, Maddox MacLean
Callahan, Finleigh Austin
Caracciolo, Gabriella Mary
Clark, Elle M.
Clarke, Darren Kenyon
Cole, Alexis A.
Collet, Arianna Meghan
Costa, Benjamin Thomas
Daniels, Kaitlyn Jeanne
Davis, Cynthia J.
DeAngelis, Elena Justine
Deniger, Jackson Robert
Dinucci, Noah A.
Fisher, Savanna Faith
Flynn, Emerson Riley
Gingerella, Anna D.
Grandchamp, Catalina Reese
Grim, Alida McCavery
Grissom, Sadie Grace
Heim, Abigail Grace
Hoffman, Kylie J.
Jackson, Lily Claire
Johnson, Sara Frances
Juenger, Hudson Johnson
Kelleter, Kelsey Mae
Kocab, Emma C.
Loring, Jack D.
Lynch, Sarah L.
Macaruso, Gabrielle Laura
Macaruso, Isabella Rose
MacLeod, Maicey J. S.
Mancyak, Alexa L.
Marcille, Megan Catherine
Marcotte, Grace Elizabeth
Medenciy, Evan-Paul Benitez
Myers, Mackenzie Elizabeth
Petrichko, Jesse Shiloh
Resinger, Christian Matthew
Rodgers, Lennon John
Tedeschi, Jake Charles
Tracy, Dezmond Riley
Vanegas, Danielle J.
von Housen, Erin Nicole
White, Jules M.
Wood, Katherine Emma
Honors
Algieri, Lilly Grace
Alves, Massimo G.F.
Anderson, McKenna Rae
Antunes, Jenna Rose
Apice, Jordan Taylor
Ballard, Megan Sky
Beasley, Helena A.
Bridge, Ava Grace
Burns, Aidan Mathew
Cabral, Emalyse Ilana
Chacon, Grace Lynne
Cotton, Zachary James
Dunham, Ian Francis
Francis, Ava Gail
Francoeur, Elizabeth Christine
Gingerella, Philip B.
Gray, Andrew David
Haggerty, Wyatt Thomas
Hernandez, Jackson Ryan
Hutchins, Braden R.
Jones, Shelby Ann
Lambert, Amber Autumn
Marrone, Maxwell
May, Lucie Wanda
McCandless, Samantha A
McCue, Leah Grace
Milton, Bridget Elizabeth
O'Brien, Shea Parker
O'Horo, Daniel Patrick
Osella, Stephen Philip
Perlorca, Madison Victoria
Santospirito, Dominic A.
Sposato, Elias Vincent
Grade 10
High Honors
Allen, Morgan Patrick
Bennett, Jakob T.
Boyd, Matthew Clayton
Brodeur, Kyle Shepard
Bruso, Parker Adam
Bryson, William Joseph
Burdick, Trent Michael
Cook, Isabella Rose
Costa, Juliet Eve
Cunha, Alessandra Cathleen
Ellis, William John
Fitts, Gianna Marie
Fritz, William Riaan
Gladu, Josephine Laurette
Glennon, Dainan F.
Golden, Owen Michael
Goodman, Quinn Joseph
Grim, Daphne R.
Henley, Elijah Cole
Hernandez, Lola Grace
Hopkins, Jesse Lawrence
Iskander, Maya L.
Jaruta, Preston J.
Jennings, Lilah Victoria
Kona, Charlotte Grace
Lopes, Nolan
Maggs, Sierra Rose
Mancyak, Morgan T.
Manlove, Julianne Eileen
Meagher, Kendra Jade
Nicolas, Penelope
Pearce, Keira Meghan
Perrin, Kya J.
Pilkington, Catherine Elaine
Roebuck, Noah James
Simmons, Ashley Elaine
Smith, Fiona
Sposato, Quinn David
Stolt, Carter William
Sullivan, Jenna Skye
Taylor, Ruby Kate
Thorp, Brandon John
Tomlinson, Ella Mae
Trudell, Jaxson E.
Ullucci, Rachel Elizabeth
Vuono, Gracie Ann
Wiberg, Emmiline
Honors
Allenson, Charles David
Apice, Gavin Michael
Bacon, Benjamin David
Barrette, Rachael R.
Bennett, Brayden L.
Brown, Emily Ann
Carpenter, Adam Frank
Dachowski, Ella Marie
Dayon, David Augustus
DeGiacomo, Brianna Ashley
Denecour, Ryann Elizabeth
Derita, Lauren
Edmunds, Charlie Enid
Eldridge, Owen Andrew
Gagner, Sophia
Giordano, Zoey Anna-Rae
Golas, Thomas Lawrence
Guilbert, Roman Douglas
Gwiazdzinski, Ella Bea
Hammett, Elinor Frances
Kelly, Kaden Morgandy
Leeming, Molly Elizabeth
Lopez, Luis Fernando Joseph
MacLeod, Grace Faye
Maine, Lindsay Elizabeth
McCallig, Keira Elizabeth
McDermott, Camren Lee
McFarlane, Nadia Elise
McNiece, Mia Faith
Misto, Michael
Moyer, Cassidy Lynn
Nelson, Phoebe Akela
O'Leary, Erin Ann
Owren, Faith Ann
Palumbo, Bryan John
Parente, Luca C.
Pizzuti, Ethan J.
Propatier, Nicholas Lloyd
Puglia, Hayden Annalise
Rekowski, Logan Thomas
Rios, Jezelle June
Rocha, Fiona P.
Rogers, Abigail Carolyn
Rogers, Andrew Michael
Rousseau, Rylee Faith
Smith Champlain, Donovan Moses
Turano, Libbie Michelle
Wilmar, Hannah Emily
Winthrop, Morgan A.
Grade 9
High Honors
Abbott, Preston James
Abruzzese, Sophia Joy
Alves, Amelia Fernanda
Alves, Ella Candace
Andrade, Mackenzie Anne
Baxter, Lillian Grace
Bishop, Emma Elisabeth
Brass, Persephanie Leah
Bryson, Margaret Maria
Butler, Brooke Ann
Callahan, Lucas Conan
Callen, Simon Thomas
Campbell, Evelyn Jane
Cannon, Elizabeth Eileen
Cole, Allison Marie
Cubina, Julian Eduardo
Daniels, Meaghan Rose
Dropek, Nathaniel Paul
Face, Kyra Jade
Freel, Kaitlyn Anne
Furmanick, Adam
Garcia, Ashley Lynn
George, Maya Loren
Grandolfi, Lillian Dwyer
Grissom, Chloe Kathryn
Holzinger, Sean Robert
Iskander, Leila Raine
Kores, Kyla Ann
Koseoglu, Efe Konner
Leary, Cassidy Marie
Linke, Kara Ashley
Longacre, Sara Luchia
Lowell, Olivia Katherine
Lyons, Ariana Simone
Major, Jeremiah Josiah
Marcille, Lainey Rae
Marland, Landon James
Martin, Kyra Ann
Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine
Matthews, Maya Elizabeth
McCann, Ethan Gregory
McKnight, McKenzie Fallyn
Miguel, Allison Anne
Mire, Ethan
Mitkowski, Sadie Grace
Morrissey, Jackson
Murphy, Ella Rose
Murray, Matthew Christopher
Newett, Madison Ann
Peltier, Kyla Ann
Quigley, Ella Marie
Roberts, Seth Michael
Segar, Abigail Mae
Sheldon, Ryan Myer
Shilale, Casimir Joseph Thomas
Shilale, Holly Helena Louise
Simoes, Lilah Arlene
Steere, Benjamin Paul
Steere, Grace Elizabeth
Taber, Lidia Gail
Tretton, Anna Rose Lynn
Wilusz, Nicholas Alexander
Wood, Allison Grace
Honors
Algier, Crysta Lynn
Arnold, Cierra Jade
Burdon, Liam Lochlain
Burgo, Noelle Liberty
Burlingham, Nathan A.
Burns, Chloe Elizabeth
Card, Gavin Marshall
Carpenter, Kam'ren
Davis, Jaxon Joshua
Debigare, Candice M.
Denecour, Addyson Danielle
Dower, William Finley
Downey, Grace Olean
Dugas, Dylan Carter
Emery, Leo Jackson
England, Harrison R.
Felkner, Luke William
Fortin, Abigayle J.
Gardiner, Jamie Lynn
Gonnello, Annabella
Gormly, Connor Joseph
Guglielmo, Anthony D.
Heil, Cyrus Alexander
Heise, Brooke Marie
Hoffman, Luke J.
Hopkins, Ethan Ives
Jaillet, Kayden Elle
Jillett, Kaila Lynne
Knerr, Everett R.
Korus, Alexis Stone
Lynch, Evan Michael
Martin, Brady Ryan
Martin, Joshua
May, Albert J.
Mello, Aeva Lynn
Minick, Jared Paul
Naylor, Aden Kai
Nordon, Franklin Ellis
Pagliarini, Harlow Raine
Quaratella, Nathaniel Thomas
Quaratella, Nicholas Daniel
Senecal, Cooper
Smallridge, Kaitlyn Marie
Smith, Zane Alexander
Sumner, Landon Thomas
Ure, Austin John
Watson, Sophia
Wood, Haylee C.
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