standing Chariho High School
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Chariho High School. Sun file photo

Grade 12

High Honors

Allen, McKenzie Brooke

Beever, Jeannine M

Berry, Sara E

Brocato, Leah Elizabeth

Brouillard, Madeleine Adaire

Caswell, Sydney Marie

Cullinane, John Paul

D'Agostino, Jayson Michael

Datson, Maisie Louise

DeNoncour, Drew

Depot, Lauren Ann

Dolahan, Audrey Charlotte

Enos, Allison Marie

Fadgen, Abigayle C.

Gooding, Aurora E.

Grissom, John Hayden

Healy, Alanna Frances Anne

Johnson, Kathryn E.

Joubert, Andrea Marie

Kanaczet, Brooke Ashley

Kendall, Caroline Pauline

Knerr, Kendall Wilson

Lamson, Maeve Anne

Lerner, Zachary Newman

Mason, Meredith Jane

McAllister, Abigail Rose

McGovern, Kyle Joseph

Metko, Sam

Mills, Katelyn Alissa

Petrangelo, Cameron Scott

Richards, Olivia Lynne

Rousseau, Kaitlyn Leigh

Salaun, Noella Jolie

Shalloo, Jessica Lily

Simpkins, Braydon

So, Thatiana Leakena

Steere, William George

Thorp, Austin J.

Tierney, Jillian Lynne

Tremblay, Reagan Lee

Wilusz, Emma Lauryn

Honors

Adams, David Christopher

Antinucci, Christian Donald

Armitage, London Rose

Azzinaro, Tessa Margaret

Brown, Tyler J.

Burns, Kaitlyn E.

Cormier, Ryan Paul

Croteau, Brianna

DeRita, Emily Jean

Fitts, Collin A.

Frias, Alaina H.

Goldstein, Nolan

Herson, Alex L.M.

Jemal, Jakob Michael

Knipe, Cheyenne Marie

Lambert, Taylor Grace

LeBlanc, Kathryn Marie

Lennier, John Doyle

Lindelow, Andrew David

MacLeod, Jade

Nicolella, Matthew J.

Niland, Kaila Lynne

Normandie, Noah M.

Pont, Michaela Joann

Porter, Sean Michael

Soares, Jacob M.

St. Peter, Sofie Gail

Taylor, Shea Marshall

Tiernan, Matthew

Trager, Melanie Susan

Vomaska, Allison Elizabeth

Weathers, Maya Avery

Wojcik, Kaitlin Grace

Grade 11

High Honors

Abbott, Rachael Alexandra

Abby, Philip A.

Ainsworth, Skylar Marinda

Asci, Lillian Lovisa

Babcock, Chloe Grace

Babineau, Tori Lynn

Ballard, Emily Sage

Ballard, Nathan Sean

Bolek, Joshua Michael

Brunelle, Jesse James

Burdon, Maddox MacLean

Callahan, Finleigh Austin

Caracciolo, Gabriella Mary

Clark, Elle M.

Clarke, Darren Kenyon

Cole, Alexis A.

Collet, Arianna Meghan

Costa, Benjamin Thomas

Daniels, Kaitlyn Jeanne

Davis, Cynthia J.

DeAngelis, Elena Justine

Deniger, Jackson Robert

Dinucci, Noah A.

Fisher, Savanna Faith

Flynn, Emerson Riley

Gingerella, Anna D.

Grandchamp, Catalina Reese

Grim, Alida McCavery

Grissom, Sadie Grace

Heim, Abigail Grace

Hoffman, Kylie J.

Jackson, Lily Claire

Johnson, Sara Frances

Juenger, Hudson Johnson

Kelleter, Kelsey Mae

Kocab, Emma C.

Loring, Jack D.

Lynch, Sarah L.

Macaruso, Gabrielle Laura

Macaruso, Isabella Rose

MacLeod, Maicey J. S.

Mancyak, Alexa L.

Marcille, Megan Catherine

Marcotte, Grace Elizabeth

Medenciy, Evan-Paul Benitez

Myers, Mackenzie Elizabeth

Petrichko, Jesse Shiloh

Resinger, Christian Matthew

Rodgers, Lennon John

Tedeschi, Jake Charles

Tracy, Dezmond Riley

Vanegas, Danielle J.

von Housen, Erin Nicole

White, Jules M.

Wood, Katherine Emma

Honors

Algieri, Lilly Grace

Alves, Massimo G.F.

Anderson, McKenna Rae

Antunes, Jenna Rose

Apice, Jordan Taylor

Ballard, Megan Sky

Beasley, Helena A.

Bridge, Ava Grace

Burns, Aidan Mathew

Cabral, Emalyse Ilana

Chacon, Grace Lynne

Cotton, Zachary James

Dunham, Ian Francis

Francis, Ava Gail

Francoeur, Elizabeth Christine

Gingerella, Philip B.

Gray, Andrew David

Haggerty, Wyatt Thomas

Hernandez, Jackson Ryan

Hutchins, Braden R.

Jones, Shelby Ann

Lambert, Amber Autumn

Marrone, Maxwell

May, Lucie Wanda

McCandless, Samantha A

McCue, Leah Grace

Milton, Bridget Elizabeth

O'Brien, Shea Parker

O'Horo, Daniel Patrick

Osella, Stephen Philip

Perlorca, Madison Victoria

Santospirito, Dominic A.

Sposato, Elias Vincent

Grade 10

High Honors

Allen, Morgan Patrick

Bennett, Jakob T.

Boyd, Matthew Clayton

Brodeur, Kyle Shepard

Bruso, Parker Adam

Bryson, William Joseph

Burdick, Trent Michael

Cook, Isabella Rose

Costa, Juliet Eve

Cunha, Alessandra Cathleen

Ellis, William John

Fitts, Gianna Marie

Fritz, William Riaan

Gladu, Josephine Laurette

Glennon, Dainan F.

Golden, Owen Michael

Goodman, Quinn Joseph

Grim, Daphne R.

Henley, Elijah Cole

Hernandez, Lola Grace

Hopkins, Jesse Lawrence

Iskander, Maya L.

Jaruta, Preston J.

Jennings, Lilah Victoria

Kona, Charlotte Grace

Lopes, Nolan

Maggs, Sierra Rose

Mancyak, Morgan T.

Manlove, Julianne Eileen

Meagher, Kendra Jade

Nicolas, Penelope

Pearce, Keira Meghan

Perrin, Kya J.

Pilkington, Catherine Elaine

Roebuck, Noah James

Simmons, Ashley Elaine

Smith, Fiona

Sposato, Quinn David

Stolt, Carter William

Sullivan, Jenna Skye

Taylor, Ruby Kate

Thorp, Brandon John

Tomlinson, Ella Mae

Trudell, Jaxson E.

Ullucci, Rachel Elizabeth

Vuono, Gracie Ann

Wiberg, Emmiline

Honors

Allenson, Charles David

Apice, Gavin Michael

Bacon, Benjamin David

Barrette, Rachael R.

Bennett, Brayden L.

Brown, Emily Ann

Carpenter, Adam Frank

Dachowski, Ella Marie

Dayon, David Augustus

DeGiacomo, Brianna Ashley

Denecour, Ryann Elizabeth

Derita, Lauren

Edmunds, Charlie Enid

Eldridge, Owen Andrew

Gagner, Sophia

Giordano, Zoey Anna-Rae

Golas, Thomas Lawrence

Guilbert, Roman Douglas

Gwiazdzinski, Ella Bea

Hammett, Elinor Frances

Kelly, Kaden Morgandy

Leeming, Molly Elizabeth

Lopez, Luis Fernando Joseph

MacLeod, Grace Faye

Maine, Lindsay Elizabeth

McCallig, Keira Elizabeth

McDermott, Camren Lee

McFarlane, Nadia Elise

McNiece, Mia Faith

Misto, Michael

Moyer, Cassidy Lynn

Nelson, Phoebe Akela

O'Leary, Erin Ann

Owren, Faith Ann

Palumbo, Bryan John

Parente, Luca C.

Pizzuti, Ethan J.

Propatier, Nicholas Lloyd

Puglia, Hayden Annalise

Rekowski, Logan Thomas

Rios, Jezelle June

Rocha, Fiona P.

Rogers, Abigail Carolyn

Rogers, Andrew Michael

Rousseau, Rylee Faith

Smith Champlain, Donovan Moses

Turano, Libbie Michelle

Wilmar, Hannah Emily

Winthrop, Morgan A.

Grade 9

High Honors

Abbott, Preston James

Abruzzese, Sophia Joy

Alves, Amelia Fernanda

Alves, Ella Candace

Andrade, Mackenzie Anne

Baxter, Lillian Grace

Bishop, Emma Elisabeth

Brass, Persephanie Leah

Bryson, Margaret Maria

Butler, Brooke Ann

Callahan, Lucas Conan

Callen, Simon Thomas

Campbell, Evelyn Jane

Cannon, Elizabeth Eileen

Cole, Allison Marie

Cubina, Julian Eduardo

Daniels, Meaghan Rose

Dropek, Nathaniel Paul

Face, Kyra Jade

Freel, Kaitlyn Anne

Furmanick, Adam

Garcia, Ashley Lynn

George, Maya Loren

Grandolfi, Lillian Dwyer

Grissom, Chloe Kathryn

Holzinger, Sean Robert

Iskander, Leila Raine

Kores, Kyla Ann

Koseoglu, Efe Konner

Leary, Cassidy Marie

Linke, Kara Ashley

Longacre, Sara Luchia

Lowell, Olivia Katherine

Lyons, Ariana Simone

Major, Jeremiah Josiah

Marcille, Lainey Rae

Marland, Landon James

Martin, Kyra Ann

Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine

Matthews, Maya Elizabeth

McCann, Ethan Gregory

McKnight, McKenzie Fallyn

Miguel, Allison Anne

Mire, Ethan

Mitkowski, Sadie Grace

Morrissey, Jackson

Murphy, Ella Rose

Murray, Matthew Christopher

Newett, Madison Ann

Peltier, Kyla Ann

Quigley, Ella Marie

Roberts, Seth Michael

Segar, Abigail Mae

Sheldon, Ryan Myer

Shilale, Casimir Joseph Thomas

Shilale, Holly Helena Louise

Simoes, Lilah Arlene

Steere, Benjamin Paul

Steere, Grace Elizabeth

Taber, Lidia Gail

Tretton, Anna Rose Lynn

Wilusz, Nicholas Alexander

Wood, Allison Grace

Honors

Algier, Crysta Lynn

Arnold, Cierra Jade

Burdon, Liam Lochlain

Burgo, Noelle Liberty

Burlingham, Nathan A.

Burns, Chloe Elizabeth

Card, Gavin Marshall

Carpenter, Kam'ren

Davis, Jaxon Joshua

Debigare, Candice M.

Denecour, Addyson Danielle

Dower, William Finley

Downey, Grace Olean

Dugas, Dylan Carter

Emery, Leo Jackson

England, Harrison R.

Felkner, Luke William

Fortin, Abigayle J.

Gardiner, Jamie Lynn

Gonnello, Annabella

Gormly, Connor Joseph

Guglielmo, Anthony D.

Heil, Cyrus Alexander

Heise, Brooke Marie

Hoffman, Luke J.

Hopkins, Ethan Ives

Jaillet, Kayden Elle

Jillett, Kaila Lynne

Knerr, Everett R.

Korus, Alexis Stone

Lynch, Evan Michael

Martin, Brady Ryan

Martin, Joshua

May, Albert J.

Mello, Aeva Lynn

Minick, Jared Paul

Naylor, Aden Kai

Nordon, Franklin Ellis

Pagliarini, Harlow Raine

Quaratella, Nathaniel Thomas

Quaratella, Nicholas Daniel

Senecal, Cooper

Smallridge, Kaitlyn Marie

Smith, Zane Alexander

Sumner, Landon Thomas

Ure, Austin John

Watson, Sophia

Wood, Haylee C.

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