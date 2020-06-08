CHR CHS graduation parade-WS-060920 20578.JPG
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Chariho High School held a drive by ceremony at the school to celebrate graduating seniors on Monday, June 8, 2020. Graduates in decorated vehicles drove a loop around the campus lined with staff, family and friends cheering. Harold Hanka, The Westerly Sun

Andrew Alan Ackroyd 

Nathan Derek Allamby

Paul Michael Allen

William Walker Allen

Brandon Andrea

Noel Patrick Bacon

Johanna Maria Bailey

Haley Frances Bannister

Carlie-Sue Reagan Bentley

Madison Olivia Berlam

Hyla Marie Betts

Hanna Olivia Bill

Brayden Robert Birrell

Cameron Paul Blanchard

Melanie Renae Boger

Colby Ethan John Boisclair

Dominic Joseph Bonanno

Marisa May Boss

Shea Connor Botham

Megan Nicole Bradley

Celine Marie Brodeur

Mason Lance Brown

Sarah Grace Bubar

Tanner Stephen Buck

Alexandra Clare Buckley

Daniel Bjarni Burdick

Victoria Mae Bushy

Timothy Young Butler

Gizelle Kiley Cabral

Jonathan Michael Camacho

Andrew Paul Campbell

Collin Layne Campo

Stephen Michael Cannon

Nicole Kate Carnevale

Montanna Belle Carrier

Sommer Grace Choiniere

Dreydan Christopher Cianci

Rachel Lise Clark

Sayde Michael Clidence

Kaylee Elisabeth Coon

Austin Raymond Crandall

Brian Matthew Cuddy

Riley James Culotta

Nathan Gary Dauray

Riley Nathan DeCourcey

Stacia Lyn DelBonis

Emma Charlotte Dinucci

Hannah Nicole Doyon

Jonathan Jamoke Drummond

Katherine Rose Dubay

Sarah Kate Dzwil

Shawn Fraser Eddy-Joost

Joshua Sean Macleod Ells

Autumn Emond

Mackenzie Christopher Feeney

Nathaniel Serafin Felicetti

Mae Elizabeth Felkner

Anthony Paul Ferri

Gina Rose Foley

Parker Jon Fortin

Catherine Theresa Fugere

Luke James Gillett

Anna Helena Golas

Madison Gonsalves

Brian Arthur Gouvin

Matthew Ronald Gouvin

Kennith Harold Greene

Alexavier James Grennell

Danior Grey

John Skyler Hammond

Jackson Brian Harrison

Layne Frances Hart

Reese Abigail Hathaway

Andrew Jin Lee Havens

John Joseph Haxton

Joseph Gabriel Heath

Keri Beth Hodgkinson

Anna Reed Holzinger

Olivia Sage Hood

Hunter Filomeo Humeston

Reilly Joseph Jarret

Dylan Joseph Jessop

Kyle Edward Johnson

Skylar Marie Johnson

Chloe Renee Joslin

Rohan Patrick Kelley

Sarah Michelle Kellogg

Levi Asa King

Alyissa Marie Kinney

Alison Shay Klein

Claire Marie Knez

Ryan Douglas Koons

Naiya Olivia Krom

Nolan Matthew Lajoie

Sky Rose Laurent-Kingsley

Jessica Rose LaValley

Riley Paige Lenihan

Jasmine Marie Lerner

Jacob William Linacre

Gabriella Reese Lindelow

Daniel Ryan Lloyd

Abigail Jean Longley

Chelsea Lynne Lopes

Robert Edward Lovewell

Mark Robert Lynch

Elle Jean Lyons

Simon Joseph Manlove

Nathan Xavier Marchione

Kyle Jeremy Mard

Morgan Brooke Martin

Dalmina Varela Martins DeMelo

Ryan Anthony Martira

Kayleigh Marie Maslyn

Matthew Hendrick Masse

Christian Thomas McCall

Amanda Cherie McCoy

Nicole Jane McKenna

Kyle Robert Merritt

Samuel James Miller

Connor Patrick Montague

Ian Edward Morgan

Jessica Marie Mumme

Sage Jillian Mylek

Jenna-Rose Nadolny

Ashley Catherine Nelson

Samuel Robert Nendze

Molly James Newman

Jarrett Joseph Niland

Daniel Ernest Nimiroski

Sara Rose Nunes

Isabelle Chloe O'Connell

Thomas Joseph O'Horo

Taryn Kate Opalka

Brendon Cole O'Rourke

Avery Michael Pagliuso

Everett R.I.J. Palmer

Malakai C.K. Palmer

Matthew Alan Palmer

Ethan Michael Patt

Ava Grace Pearsall

John Henry Pellegrino

Ahnya Mariah Pelletier

Corey James Pennington

Jillian Alexandra Pepler

Coleman Stephen Pepperd

Conner Andrew Pierce

Matthew Moulton Power

Kate Keran-Fay Powers

Lindsey Noel Pride

Jenna Kay Proulx

Meghan Marie Reilly

Adrian Carleton Reno

Madelyn Rose Renshaw

Bianca Stephanya Roiu

Megan Lee Romano

Jack Michael Ruffner

Perry Neal Sabourin

Sam Elias Saleem

Tianna Rose Sardelli

Talia Rose Sauro

Evan Ryan Savage

Mallory Anne Scherza

Alyssa Marie Scuncio

Isabela Patricia Segura

Chloe Lynne Shilale

Noelle Elizabeth Shilale

Preston Robert Simpkins

Jasmine Renee Skalin

Joshua Mark Smithey

Ryan Anderson Snow

Rose Angelica Spencer

Donald William St. Germaine

Lauren Joan Stanley

Samuel Kenneth Steere

Emily Grace Stevens

Erin Wynne Stolgitis

Dalton David Stone

Alexandria Leah Straight

Emma Catherine Sullivan

Rebekah Emily Sullivan

Sara Kelly Sweisford

Arlen Johan Taylor

Kathryn Anne Taylor

Gianna Lynn Tretton

Natalie Christine Trudell

Joshua B. Turner

Sarah Elizabeth Turrisi

Jillian Nicole Vales

Nicholas Edward Varhol

Kyle Craig Waterman

Bryar Scott Whelan

Grace Anne Wicklund

Mark David Wightman Jr.

Coval Kenneth Wild IV

Taylor Anne Wood

Nicole Angelica Wrzesien

Alexandro Jefferson Yaccord

Nevaeh Ray Young

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