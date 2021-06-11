Halley Claire Adams
Cooper Michael Aiello
Gabriela Faith Almeida
Kimberly Alvarez-Alor
Devin Jason Anderson
Michaela Rilee Anderson
Ayla Rose Angrisani
Shayne Thomas Ayers
Michaela Catherine Azzinaro
Jasmine Renee Babbitt
Autumn Elizabeth Baker
Nittaunis Anoquese Baker
Nathan William Barrette
Jonah Nathaniel Beasley
Jackson Russell Beaudreau
Hannah Lyn Benavides
Mason Patrick Bentley
Ian Gregory Bento
Nathan Edward Berry
Cameron Joseph Blanchard
Christopher Edward Bliven
Jarrett Thomas Boisclair
Lia-Mee Bouchard
Michaela Marie Brady
Libby May Braun
Jackson Kane Bridge
Lorcan Gabriel Briggs
London Alexander Bromell
Olivia Grace Brown
Alliyah Grace Bunnell
Allyson Michelle Bunnell
Stephen Michael Burr
Meagan Anne Butler
Natalie Victoria Byers
Molly Amanda Calabro
Cordelia Eleanor Calberson
Emma Quinn Calhoun
Caroline Brigida Castillo
Madison Anne Chalifoux
Delia Gee Champagne
Morgan Page Chatell
Sarina Francesca Ciciriello
Ryann Elery Clarke
Kaitlynn Patricia Clavet
Rachel Ingrid Jean Clements
Lilly Anne Clifford
Abigail Josephine Cole
Ethan Michael Cole
Caleb Lee Collins
Holly Constable
Kiley Elizabeth Cook
Nicholas Albert Corrente
Hannah Jayne Costa
Emmett Dillon Cummins
Sullivan James Cummins
Dennis James D'Ambra
Jessica Marie Daniels
Austin Donald DeAngelis
Jack Cash DeAngelis
Paul Raymond DeCataldo
Lance Tomas DelBonis
Sydney Lydia DeNoncour
Jason William Desrosiers
Hanna Faith Dias
Ava Sephora DiBiasio
Daria Loren DiBiasio
Megan Grace Dickerman
Isaiah James DiIorio
Jack Joseph Domingoes
James Patrick Dougherty
Elinor Grace Douglas
Matthew Redinger Dowling
Lyddia Champagne-Kenyon Drake
Taylor Marie Keenan Drake
Leo Walter Duffin
Jada Alexis Dumas
Jason Robert Edwards
Faith Elizabeth MacLeod Ells
Colby James Lettera Elwell
Sean Carlton Enes
Paul Jacob Erdos
Nathan Christopher Evans
Dominic Michael Fabbricatore
Amanda Elizabeth Fadgen
Ryan Philip Falardeau
Harlow Lee Farmer
Emily Rose Feisthamel
Sarah Yvonne Felicetti
Grace Lorena Felkner
Jonthan JS Fernberg
Brynn Nicole Ferraro
Emily Ann Fish
Kassandra Elizabeth Fisher
Cassandra Isabella Fitts
Christian Clayton Fortune
Sarah Lynn Frost
Samantha Lynn Fugere
Megan Alyssa Furcolo
Kyle Edward Gardiner
Jilian Tesa Geer
Justin Briggs Giles
Dwight A Gillis
Andrew Domenic Giusti
Aidan Joseph Golden
Liam Matthew Goldstein
Sean Paul Goulet
Kelly E. Greene
Paige Elizabeth Grissom
Alexis Nicole Haggerty
Logan Riley Hall
Jessica Ann Harney
Andrew Kennedy Haynes
Maia Grace Healy
Stephanie Marie Hewins
Patrick Henry Holder
Christa Shawna Holland
Emma Diane Hughes
Daniel Scott Huskey Jr.
Elizabeth Marie Johnson
Samuel Louis Johnston
Victoria Jones
Nicholas William Joss
Aidan Nicholas Kelly
Alexa Jordan Kieltyka
Julia Ann Kissinger
Lianna Xiao Jiao Kissinger
Sophia Grace Klaboe
Ella Marilyn Krause
Emma Josephine Helen Lacas
Brayden Robert Lajoie
Emma Rae LaValley
Madison Paige Lawing
Abigail Elizabeth Levcowich
Abby Amanda Lewis
Jack Thomas Loiselle
William Scott Lovewell
Nadia Marie Luis
Sara N Maine
Melanie Catherine Malloney
Madalyn Rose Mania
Liam Matthew Manni
Jamie Elizabeth Marchetti
Michaela Jean Maroney
Aria Quinn Martin
Zachary Stark Martinez
Casey Rae Mastin
Brynn Michaela McCarthy
Nicholas James McCarthy
Keely Rose McCue
Logan Patrick McCue
Michael Meinhold
Cameron Bryce Messier
Lily Anne Moreau
Sian M Morgan
Taylor Kathleen Morgan
Isabella Skyler Murphy
Thomas John Murray
Zachary Thomas Nadeau
Makayla Marie Newhouse
Emily Paige Norberg
Lynsie Dawn O'Leary
Rachel Dawn O'Leary
Camryn Grace Olf
Damon Anthony O'Rourke
Mason James Paine
Joshua Alexander Pater
Alexis Kate Paul
Bryanna Renea Payne
Orla Josephine Peck
James Robert Penhallow
Sean Irving Perrin
Laurel Ann Pilkington
Jaiden Michelle Plouffe
Andrew Bertrand Poirier
Faith Pratt
Madelyn Anne Preston
Jarrod Ansell Pride
Izik Xzavier Prucha
Tyler Joseph Puglia
Kevin James Quinn
Kristen Lynn Rekowski
Jaden Issac Rios
Sophia Lindsay Roman
Jillian Elizabeth Roode
Shelby Elizabeth Roode
Olivia Marie Rosa
Tucker Hill Ross
Sabrina Marie Rubenstein
Connor Kalervo Saila
Cosette Joy Salaun
Ethan James Sargent
Cyrus Elijah Seeley
Leah Veronica Seeram
Madison Olivia Segar
Adam Andrew Sherman
Spencer Elizabeth Shiels
Joseph Richard Silva
Aaliyah Grace Jean Simas
Aniena Maria Simone
Cassandra Jane Simpson
Breck Mackenzie Smith
Victoria Cathleen Smith
Samantha Elisabeth Snyder
Bethany Ann Sousa
Kathryn Elizabeth Spiconardi
Caidence Jean Spurley
Emily Sarah St. Lawrence
Madeline Elizabeth St. Peter
Lexia Taylor Stall
Abigail Rose Standeven
Frederick Arthur Stanley
Alexia Lynn Stedman
Paige Rebecca Swenson
Adam Fred Tarasuk
Giovanni Domenico Tashjian
Kamron Walter Tefft
Catherine Elizabeth Rose Thayer
Evan Avery Tourjee
Lexi Rae Trenn
John Piero Tripodi
Haley Mae Tucker
Ryan Joseph Tweddle
Nathan Edward Ure
Tyler Jackson Wallace
Thomas John Ward
Finn Raymond Weeden
Alexis Hannah Weisensee
Jennifer Elizabeth Whan
Lucie Rose Willett
Jesse Ann Williams
Rhiannon Elizabeth Wills
Caden Davis Wilson
Kaylyn Marie Wood
Julianne Elizabeth Wood
Rogan Lee Wotherspoon
Cole Joseph Young
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.