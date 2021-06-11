standing Chariho High School
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Chariho High School. Sun file photo

Halley Claire Adams

Cooper Michael Aiello

Gabriela Faith Almeida

Kimberly Alvarez-Alor

Devin Jason Anderson

Michaela Rilee Anderson

Ayla Rose Angrisani

Shayne Thomas Ayers

Michaela Catherine Azzinaro

Jasmine Renee Babbitt

Autumn Elizabeth Baker

Nittaunis Anoquese Baker

Nathan William Barrette

Jonah Nathaniel Beasley

Jackson Russell Beaudreau

Hannah Lyn Benavides

Mason Patrick Bentley

Ian Gregory Bento

Nathan Edward Berry

Cameron Joseph Blanchard

Christopher Edward Bliven

Jarrett Thomas Boisclair

Lia-Mee Bouchard

Michaela Marie Brady

Libby May Braun

Jackson Kane Bridge

Lorcan Gabriel Briggs

London Alexander Bromell

Olivia Grace Brown

Alliyah Grace Bunnell

Allyson Michelle Bunnell

Stephen Michael Burr

Meagan Anne Butler

Natalie Victoria Byers

Molly Amanda Calabro

Cordelia Eleanor Calberson

Emma Quinn Calhoun

Caroline Brigida Castillo

Madison Anne Chalifoux

Delia Gee Champagne

Morgan Page Chatell

Sarina Francesca Ciciriello

Ryann Elery Clarke

Kaitlynn Patricia Clavet

Rachel Ingrid Jean Clements

Lilly Anne Clifford

Abigail Josephine Cole

Ethan Michael Cole

Caleb Lee Collins

Holly Constable

Kiley Elizabeth Cook

Nicholas Albert Corrente

Hannah Jayne Costa

Emmett Dillon Cummins

Sullivan James Cummins

Dennis James D'Ambra

Jessica Marie Daniels

Austin Donald DeAngelis

Jack Cash DeAngelis

Paul Raymond DeCataldo

Lance Tomas DelBonis

Sydney Lydia DeNoncour

Jason William Desrosiers

Hanna Faith Dias

Ava Sephora DiBiasio

Daria Loren DiBiasio

Megan Grace Dickerman

Isaiah James DiIorio

Jack Joseph Domingoes

James Patrick Dougherty

Elinor Grace Douglas

Matthew Redinger Dowling

Lyddia Champagne-Kenyon Drake

Taylor Marie Keenan Drake

Leo Walter Duffin

Jada Alexis Dumas

Jason Robert Edwards

Faith Elizabeth MacLeod Ells

Colby James Lettera Elwell

Sean Carlton Enes

Paul Jacob Erdos

Nathan Christopher Evans

Dominic Michael Fabbricatore

Amanda Elizabeth Fadgen

Ryan Philip Falardeau

Harlow Lee Farmer

Emily Rose Feisthamel

Sarah Yvonne Felicetti

Grace Lorena Felkner

Jonthan JS Fernberg

Brynn Nicole Ferraro

Emily Ann Fish

Kassandra Elizabeth Fisher

Cassandra Isabella Fitts

Christian Clayton Fortune

Sarah Lynn Frost

Samantha Lynn Fugere

Megan Alyssa Furcolo

Kyle Edward Gardiner

Jilian Tesa Geer

Justin Briggs Giles

Dwight A Gillis

Andrew Domenic Giusti

Aidan Joseph Golden

Liam Matthew Goldstein

Sean Paul Goulet

Kelly E. Greene

Paige Elizabeth Grissom

Alexis Nicole Haggerty

Logan Riley Hall

Jessica Ann Harney

Andrew Kennedy Haynes

Maia Grace Healy

Stephanie Marie Hewins

Patrick Henry Holder

Christa Shawna Holland

Emma Diane Hughes

Daniel Scott Huskey Jr.

Elizabeth Marie Johnson

Samuel Louis Johnston

Victoria Jones

Nicholas William Joss

Aidan Nicholas Kelly

Alexa Jordan Kieltyka

Julia Ann Kissinger

Lianna Xiao Jiao Kissinger

Sophia Grace Klaboe

Ella Marilyn Krause

Emma Josephine Helen Lacas

Brayden Robert Lajoie

Emma Rae LaValley

Madison Paige Lawing

Abigail Elizabeth Levcowich

Abby Amanda Lewis

Jack Thomas Loiselle

William Scott Lovewell

Nadia Marie Luis

Sara N Maine

Melanie Catherine Malloney

Madalyn Rose Mania

Liam Matthew Manni

Jamie Elizabeth Marchetti

Michaela Jean Maroney

Aria Quinn Martin

Zachary Stark Martinez

Casey Rae Mastin

Brynn Michaela McCarthy

Nicholas James McCarthy

Keely Rose McCue

Logan Patrick McCue

Michael Meinhold

Cameron Bryce Messier

Lily Anne Moreau

Sian M Morgan

Taylor Kathleen Morgan

Isabella Skyler Murphy

Thomas John Murray

Zachary Thomas Nadeau

Makayla Marie Newhouse

Emily Paige Norberg

Lynsie Dawn O'Leary

Rachel Dawn O'Leary

Camryn Grace Olf

Damon Anthony O'Rourke

Mason James Paine

Joshua Alexander Pater

Alexis Kate Paul

Bryanna Renea Payne

Orla Josephine Peck

James Robert Penhallow

Sean Irving Perrin

Laurel Ann Pilkington

Jaiden Michelle Plouffe

Andrew Bertrand Poirier

Faith Pratt

Madelyn Anne Preston

Jarrod Ansell Pride

Izik Xzavier Prucha

Tyler Joseph Puglia

Kevin James Quinn

Kristen Lynn Rekowski

Jaden Issac Rios

Sophia Lindsay Roman

Jillian Elizabeth Roode

Shelby Elizabeth Roode

Olivia Marie Rosa

Tucker Hill Ross

Sabrina Marie Rubenstein

Connor Kalervo Saila

Cosette Joy Salaun

Ethan James Sargent

Cyrus Elijah Seeley

Leah Veronica Seeram

Madison Olivia Segar

Adam Andrew Sherman

Spencer Elizabeth Shiels

Joseph Richard Silva

Aaliyah Grace Jean Simas

Aniena Maria Simone

Cassandra Jane Simpson

Breck Mackenzie Smith

Victoria Cathleen Smith

Samantha Elisabeth Snyder

Bethany Ann Sousa

Kathryn Elizabeth Spiconardi

Caidence Jean Spurley

Emily Sarah St. Lawrence

Madeline Elizabeth St. Peter

Lexia Taylor Stall

Abigail Rose Standeven

Frederick Arthur Stanley

Alexia Lynn Stedman

Paige Rebecca Swenson

Adam Fred Tarasuk

Giovanni Domenico Tashjian

Kamron Walter Tefft

Catherine Elizabeth Rose Thayer

Evan Avery Tourjee

Lexi Rae Trenn

John Piero Tripodi

Haley Mae Tucker

Ryan Joseph Tweddle

Nathan Edward Ure

Tyler Jackson Wallace

Thomas John Ward

Finn Raymond Weeden

Alexis Hannah Weisensee

Jennifer Elizabeth Whan

Lucie Rose Willett

Jesse Ann Williams

Rhiannon Elizabeth Wills

Caden Davis Wilson

Kaylyn Marie Wood

Julianne Elizabeth Wood

Rogan Lee Wotherspoon

Cole Joseph Young

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