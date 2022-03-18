Standing Chariho Middle School.jpg
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Chariho Middle School and Richmond Elementary School are currently celebrating virtual spirit week. Organized by students, the events, a different one each day, are opportunities for students to interact with each other as they learn from home. Cynthia Drummond, The Westerly Sun

Grade 5

Alba, Grace Kelley

Alge, Meriden Hadley

Allenson, Sadie Irene

Almeida, Cole Manuel

Aptt, Jameson Alexander

Atkisson, Aditya Robert

Barnatowicz, Samuel Chase

Bentley, Layla Louise

Bertrand, Ava Grace

Biurrun, Alaia Marie

Brodeur, Gabrielle Eloise

Broughton, Addison Lee

Broughton, Teagan Marie

Browning, Maxwell H

Brucker, Madison Lynn

Buckley, Fiona Catherine

Callaghan, Alexa Ellen

Campbell, Brynne Avery

Cann, Mackenzie Cathleen

Casavant, Mackenzie Lynn

Chapman, Anderson Joseph

Comella, Caitlin Ann

Comolli, Julia Christine

Conley, Chace Joseph

Cullinane, William Arthur

Cullion, Ryan Christopher

Cutting, Tynan Eugene

Day, Emily Elizabeth

DeFedele, Cody Mark

Downey, Lily Olean

Downing, Norah T

Drake, Kelley Carvell

Ellis, Annie Claire

England, Anna Jacqueline

Evans, Luzviminda Starr

Freel, John Matthew

Garcia, Brianna Michelle

Gwaltney, Connor Michael

Haberek, Lila Elizabeth

Hanks, Lawson Jeffrey

Harris, Yoyatche M.N.M.

Hedderich, Zach

Henley, Violet Noel

Hutchison, Logan Alexander

Kemble, Jack

Kimball, Brennen D

Kocab, Daniel Gregory

LaBounty, Madelaine Carmen

Lake, Charli Kathleen

MacCall, Harper Willow

MacInnis, Ian Robert Porter

MacLeod, Ahlya Rose

Martin, Landon Jay

May, Bruce Ronald

McCann, Lily Mae

McKnight, Zoe Virginia

Megrew, Samuel

Messier, Elyse May

Montecalvo, Alexandrea Grace

Myer, Landon Dewitt

Noka, Adrianna Lynne

O'Leary, Sean Michael

O'Rourke, Makenna Christine

Palen, Nora C

Parr, Aubrey Elizabeth

Perron, Willow Jean

Pirotte, Avery Marie

Pizzuti, Jozlynne Jean

Prescott, Julia Mae

Prescott, Kaia Elizabeth

Quigley, Aster Nicole

Rand, Madison L

Rapoza, Jack Simonson

Raymond, Lindsey Katherine

Readey, Ireland Mary

Reposa-Perry, Logan James

Shuler, Caira Elise

Silva, Haley Melay

Smith, Vivian Veronica

Spears, Rider G

Sylvia Jr., James Antone

Thorp, Mason William

Tracy, Makai Dalton

Van Hees, Jackson Xavier

Vandeveer, Noah Robert

Voccio, Madeleine Dorothy

Worsham, Ethan Joseph

Ziegenfuss, Camdyn Edward

Grade 6

Aiello, Tessa Mary

Andrade, Domenic Carlos

Austin, Carlie Jo

Basile, Angela Marie

Baxter, Luke Myron

Bedoya, Isabella Sofia

Boyd, Marion Amelia

Bruso, Landon Michael

Calner, Colin Ryan

Carrigan, Catherine Elizabeth

Charette, Landon Christopher

Coggeshall, Cameron N

Cook, Kasey Jean

Cook, Maija Elizabeth

Cotton, Sophia Rose

Cunha, Joseph David

Cunha, Juliana Diane

DaPonte, Lucas J

Davis, Ceilia Emma

DeFedele, Luke Joseph

DeVoe, Brody Lawrence

Dilibero, Ethan Nathan

DiSano, Leila Nicolina

Dorgan, Sean Thomas

Dugas, Aiden James

Dutra, Madeline Elizabeth

Emery, Josie Lee

Etchells, Abigail Grace

Etchells, Aiden Jacob

Falcone, Enzo Angelo

Flaherty, Connor Patrick

Furlong, Garrett William

Furlong, Shane Michael

Gearon, Riley Jane

Gerjes, Avianna Mary

Gillis, Emily Grace

Gillis, Sarah Ellison

Giorno, Alexa Reese

Graham, Caden Parker

Grant, Aila Attwater Gordon

Guido, Angelo

Hall, Lillian Lauren

Holland, Jacob Webster

Jaruta, Kohen Luke

Kocab, Sophia Elizabeth

Kona, Elizabeth Paige

Korus, Jack Steele

Koseoglu, Buse Kayla

LaMunyon, Andrew Whitney

LaMunyon, Iain Robert

Lott, Kyler A

McCabe, Alexia Jean

McCann, Reid Clifton

McGlinsey, Tucker William

McGovern, Emma Keane

Minick, Madelyn Ruth

Moffitt, Lily Catherine Grace

Monteforte, Lola Pearl

Morrone, Harper Lee

Morse, Gavin A

Nickerson, Jackson Lynn

Nunn, Abigail Mae

Paliotta, Samantha Hope

Parmalee, Leyla E

Passerotti, Tyler Joseph

Pogacar, Greta Mari

Primrose, Emily Marie

Redner, Tatiana

Rice, Aaron Thomas

Riemer, Jarred P

Rose, Keelyn Cecile

Schroeder, Jack Matthew

Sensenig, Ava Dawn

Sheldon, Nylah Lea

Simon, Abraham Mountain

Stelik, Maura

Sumner, Sophia Anne

Swanson, Skylar Elizabeth

Tanner, Gavin Byron

Tarnowski, Skylar Fey

Tefft, Lucas John

Tiernan, Abby Mae

Tracy, Harlow Layne

Trudell, Madyson Leeanne

Valuk, Alana Marie Lorraine

Velander, Keelan David

Grade 7

Acton, Ezri Grace

Aiello, Jonathan Campbell

Allenson, Elizabeth J

Almeida, Juliana Aldina

Anderson, Landree Kate

Bartnick, Madison Claire

Beauregard, Samantha J

Bellnier, Nola Victoria

Bennett, Colby William

Bevilacqua, Jayonna Jo

Bowman, Mackenzie E

Bradley, Hayden Douglas

Brodeur, Derek Albert

Browning, Samantha Leigh

Burdick, Madalyn Marie

Callen, Hannah Noel

Campbell, Aubrey Lynn

Cann, Madelyn Elizabeth

Caswell, Chase Gavin

Charette, Kaitlyn Rose

Clancy, Abigail Rose

Clarke, Milo John

Collet, Collin R

Comerford, Kaelyn Marie

Cordone, Santino Georgio

Craig, Brayden Carl

Creamer, Mitchell E

Creegan, Aidan M

DeMartino, Sulaiman Noah

DePietro, Rose Ellen

DeVoe, Carlee Angelina

Diogo, Jared Joseph

Dorgan, Madeline Hannah

Dove, Jacoby Makai Tapony

Downing, Rohan Michel

Doyle, Morgan Abigail

Edenbach, Dylan Robert

Ellis, Samuel Owen

Ells, Emma Rose MacLeod

Fox, Caliah Hope

Fredette, Dylan R

Giusti, Charlotte Marie

Gleason, Brendan James

Gormly, Nathan J

Greene, Collin Todd

Greene, Dylan Wayne

Guglielmo, Nicholas J

Hanks, Kesten Nadine

Heim, Madilyn Hope

Jeannenot, Adriana Lee

Johnson, Hailey James

Kimball, Cadence Joyce

Knight, Jude Alphonse

Laird, Ava Ann

Lee, Dayton James

Lennon, Andrew Michael

Lesh, Hunter Michael

Liguori-Bills, Zoe Rose

Locke, Caleb Andrew

MacLeod, Braylen

Maderia, Olivia Rae

Mason, Sawyer James

Mastin, Josie Laura

McCallig, Nolan Thomas

McCormick, Timothy Ryan

McKeen III, Terry Arthur

Medenciy, Dean Michael

Mills, Stephen Jacob

Moffitt, Greyson Michael

Myer, Riley Jane

Mykhaylyshyn, Halyna Sofia

Niewiecki, Madison Rae

Niewiecki, Payton Alexis

Ogren, Genevieve Marian

Orton, Ryleigh Madison

Owren, Molly Marie

Patnaude, Brooke Alice

Petrangelo, Cassidy Grace

Prentiss, Emma Royal

Prescott, Connor Blue

Price, Dasani Marie

Raymond, Nicole Christina

Resinger, Brandon John

Rodrigues, Madalyn Dawnmarie

Sefranek, Cailin J

Simmons, Eiley Rose

Smith, Arthur John

Sousa, William Thomas

Swain, Riley Elizabeth

Sweeney, Nicolas Patrick

Tedeschi, Luke Ryan

Thomas, N Summer

Toro, Kiley Grace

Way, Nathan Joseph

Whitman, Dylan Fiona

Woodmansee, Izzabelle Patricia

Grade 8

Abbott, Preston James

Abruzzese, Sophia Joy

Algier, Crysta Lynn

Alves, Amelia Fernanda

Alves, Ella Candace

Andrade, Mackenzie Anne

Baton, Adam Brady

Baxter, Lillian Grace

Bishop, Emma Elisabeth

Brass, Persephanie Leah

Browning, Samuel Howard

Browning, Taylor Hope

Bryson, Margaret Maria

Bugbee-Cassara, Ezra J

Burdon, Liam Lochlain

Butler, Brooke Ann

Callahan, Lucas Conan

Campbell, Evelyn Jane

Cannon, Elizabeth Eileen

Carpenter, Kamren

Carrillo, Aila Ruth

Cole, Allison Marie

Comolli, Richard David

Cubina, Julian Eduardo

Currier, Aubrey Jennie

Daniels, Meaghan Rose

DaPonte, Ella Hope

Debigare, Candice M

Denecour, Addyson Danielle

Dower, William Finley

Downey, Grace Olean

Dropek, Nathaniel Paul

Dugas, Dylan Carter

Emery, Leo Jackson

England, Harrison R

Felkner, Luke William

Fizzano, Madilyn Chloe

Freel, Kaitlyn Anne

Furmanick, Adam

Garcia, Ashley Lynn

George, Maya Loren

Gormly, Connor Joseph

Grandolfi, Lillian Dwyer

Grissom, Chloe Kathryn

Guglielmo, Anthony D

Harding, Jacen E

Heil, Cyrus Alexander

Heise, Brooke Marie

Hoffman, Luke J

Holzinger, Sean Robert

Iskander, Leila Raine

Jaillet, Kayden Elle

Kanaczet, Ryan Phillip

Knerr, Everett R

Kores, Kyla Ann

Korus, Alexis Stone

Koseoglu, Efe Konner

Linke, Kara Ashley

Longacre, Sara Luchia

Lowell, Kaylyn May

Lowell, Olivia Katherine

Major, Jeremiah Josiah

Malloney, Noah James

Marcille, Lainey Rae

Marland, Landon James

Martin, Joshua

Martin, Kyra Ann

Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine

Matthews, Maya Elizabeth

May, Albert J.

McKnight, McKenzie Fallyn

Miguel, Allison Anne

Mitkowski, Sadie Grace

Moyer, Amanda Jean

Murphy, Ella Rose

Newett, Madison Ann

Peltier, Kyla Ann

Quigley, Ella Marie

Roberts, Seth Michael

Segar, Abigail Mae

Sheldon, Ryan Myer

Shilale, Casimir Joseph Thomas

Shilale, Holly Helena Louise

Simoes, Lilah Arlene

Simon, Josephine Jane

Simonelli, Connor Francis

Smith, Makayla Rose

Steere, Benjamin Paul

Steere, Grace Elizabeth

Sumner, Landon Thomas

Taber, Lidia Gail

Tretton, Anna Rose Lynn

Urbec, Ramsey John

Weber, Sienna Lee

White, Quinn

Wilusz, Nicholas Alexander

Wood, Allison Grace

Wood, Haylee C.

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