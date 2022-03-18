Grade 5
Alba, Grace Kelley
Alge, Meriden Hadley
Allenson, Sadie Irene
Almeida, Cole Manuel
Aptt, Jameson Alexander
Atkisson, Aditya Robert
Barnatowicz, Samuel Chase
Bentley, Layla Louise
Bertrand, Ava Grace
Biurrun, Alaia Marie
Brodeur, Gabrielle Eloise
Broughton, Addison Lee
Broughton, Teagan Marie
Browning, Maxwell H
Brucker, Madison Lynn
Buckley, Fiona Catherine
Callaghan, Alexa Ellen
Campbell, Brynne Avery
Cann, Mackenzie Cathleen
Casavant, Mackenzie Lynn
Chapman, Anderson Joseph
Comella, Caitlin Ann
Comolli, Julia Christine
Conley, Chace Joseph
Cullinane, William Arthur
Cullion, Ryan Christopher
Cutting, Tynan Eugene
Day, Emily Elizabeth
DeFedele, Cody Mark
Downey, Lily Olean
Downing, Norah T
Drake, Kelley Carvell
Ellis, Annie Claire
England, Anna Jacqueline
Evans, Luzviminda Starr
Freel, John Matthew
Garcia, Brianna Michelle
Gwaltney, Connor Michael
Haberek, Lila Elizabeth
Hanks, Lawson Jeffrey
Harris, Yoyatche M.N.M.
Hedderich, Zach
Henley, Violet Noel
Hutchison, Logan Alexander
Kemble, Jack
Kimball, Brennen D
Kocab, Daniel Gregory
LaBounty, Madelaine Carmen
Lake, Charli Kathleen
MacCall, Harper Willow
MacInnis, Ian Robert Porter
MacLeod, Ahlya Rose
Martin, Landon Jay
May, Bruce Ronald
McCann, Lily Mae
McKnight, Zoe Virginia
Megrew, Samuel
Messier, Elyse May
Montecalvo, Alexandrea Grace
Myer, Landon Dewitt
Noka, Adrianna Lynne
O'Leary, Sean Michael
O'Rourke, Makenna Christine
Palen, Nora C
Parr, Aubrey Elizabeth
Perron, Willow Jean
Pirotte, Avery Marie
Pizzuti, Jozlynne Jean
Prescott, Julia Mae
Prescott, Kaia Elizabeth
Quigley, Aster Nicole
Rand, Madison L
Rapoza, Jack Simonson
Raymond, Lindsey Katherine
Readey, Ireland Mary
Reposa-Perry, Logan James
Shuler, Caira Elise
Silva, Haley Melay
Smith, Vivian Veronica
Spears, Rider G
Sylvia Jr., James Antone
Thorp, Mason William
Tracy, Makai Dalton
Van Hees, Jackson Xavier
Vandeveer, Noah Robert
Voccio, Madeleine Dorothy
Worsham, Ethan Joseph
Ziegenfuss, Camdyn Edward
Grade 6
Aiello, Tessa Mary
Andrade, Domenic Carlos
Austin, Carlie Jo
Basile, Angela Marie
Baxter, Luke Myron
Bedoya, Isabella Sofia
Boyd, Marion Amelia
Bruso, Landon Michael
Calner, Colin Ryan
Carrigan, Catherine Elizabeth
Charette, Landon Christopher
Coggeshall, Cameron N
Cook, Kasey Jean
Cook, Maija Elizabeth
Cotton, Sophia Rose
Cunha, Joseph David
Cunha, Juliana Diane
DaPonte, Lucas J
Davis, Ceilia Emma
DeFedele, Luke Joseph
DeVoe, Brody Lawrence
Dilibero, Ethan Nathan
DiSano, Leila Nicolina
Dorgan, Sean Thomas
Dugas, Aiden James
Dutra, Madeline Elizabeth
Emery, Josie Lee
Etchells, Abigail Grace
Etchells, Aiden Jacob
Falcone, Enzo Angelo
Flaherty, Connor Patrick
Furlong, Garrett William
Furlong, Shane Michael
Gearon, Riley Jane
Gerjes, Avianna Mary
Gillis, Emily Grace
Gillis, Sarah Ellison
Giorno, Alexa Reese
Graham, Caden Parker
Grant, Aila Attwater Gordon
Guido, Angelo
Hall, Lillian Lauren
Holland, Jacob Webster
Jaruta, Kohen Luke
Kocab, Sophia Elizabeth
Kona, Elizabeth Paige
Korus, Jack Steele
Koseoglu, Buse Kayla
LaMunyon, Andrew Whitney
LaMunyon, Iain Robert
Lott, Kyler A
McCabe, Alexia Jean
McCann, Reid Clifton
McGlinsey, Tucker William
McGovern, Emma Keane
Minick, Madelyn Ruth
Moffitt, Lily Catherine Grace
Monteforte, Lola Pearl
Morrone, Harper Lee
Morse, Gavin A
Nickerson, Jackson Lynn
Nunn, Abigail Mae
Paliotta, Samantha Hope
Parmalee, Leyla E
Passerotti, Tyler Joseph
Pogacar, Greta Mari
Primrose, Emily Marie
Redner, Tatiana
Rice, Aaron Thomas
Riemer, Jarred P
Rose, Keelyn Cecile
Schroeder, Jack Matthew
Sensenig, Ava Dawn
Sheldon, Nylah Lea
Simon, Abraham Mountain
Stelik, Maura
Sumner, Sophia Anne
Swanson, Skylar Elizabeth
Tanner, Gavin Byron
Tarnowski, Skylar Fey
Tefft, Lucas John
Tiernan, Abby Mae
Tracy, Harlow Layne
Trudell, Madyson Leeanne
Valuk, Alana Marie Lorraine
Velander, Keelan David
Grade 7
Acton, Ezri Grace
Aiello, Jonathan Campbell
Allenson, Elizabeth J
Almeida, Juliana Aldina
Anderson, Landree Kate
Bartnick, Madison Claire
Beauregard, Samantha J
Bellnier, Nola Victoria
Bennett, Colby William
Bevilacqua, Jayonna Jo
Bowman, Mackenzie E
Bradley, Hayden Douglas
Brodeur, Derek Albert
Browning, Samantha Leigh
Burdick, Madalyn Marie
Callen, Hannah Noel
Campbell, Aubrey Lynn
Cann, Madelyn Elizabeth
Caswell, Chase Gavin
Charette, Kaitlyn Rose
Clancy, Abigail Rose
Clarke, Milo John
Collet, Collin R
Comerford, Kaelyn Marie
Cordone, Santino Georgio
Craig, Brayden Carl
Creamer, Mitchell E
Creegan, Aidan M
DeMartino, Sulaiman Noah
DePietro, Rose Ellen
DeVoe, Carlee Angelina
Diogo, Jared Joseph
Dorgan, Madeline Hannah
Dove, Jacoby Makai Tapony
Downing, Rohan Michel
Doyle, Morgan Abigail
Edenbach, Dylan Robert
Ellis, Samuel Owen
Ells, Emma Rose MacLeod
Fox, Caliah Hope
Fredette, Dylan R
Giusti, Charlotte Marie
Gleason, Brendan James
Gormly, Nathan J
Greene, Collin Todd
Greene, Dylan Wayne
Guglielmo, Nicholas J
Hanks, Kesten Nadine
Heim, Madilyn Hope
Jeannenot, Adriana Lee
Johnson, Hailey James
Kimball, Cadence Joyce
Knight, Jude Alphonse
Laird, Ava Ann
Lee, Dayton James
Lennon, Andrew Michael
Lesh, Hunter Michael
Liguori-Bills, Zoe Rose
Locke, Caleb Andrew
MacLeod, Braylen
Maderia, Olivia Rae
Mason, Sawyer James
Mastin, Josie Laura
McCallig, Nolan Thomas
McCormick, Timothy Ryan
McKeen III, Terry Arthur
Medenciy, Dean Michael
Mills, Stephen Jacob
Moffitt, Greyson Michael
Myer, Riley Jane
Mykhaylyshyn, Halyna Sofia
Niewiecki, Madison Rae
Niewiecki, Payton Alexis
Ogren, Genevieve Marian
Orton, Ryleigh Madison
Owren, Molly Marie
Patnaude, Brooke Alice
Petrangelo, Cassidy Grace
Prentiss, Emma Royal
Prescott, Connor Blue
Price, Dasani Marie
Raymond, Nicole Christina
Resinger, Brandon John
Rodrigues, Madalyn Dawnmarie
Sefranek, Cailin J
Simmons, Eiley Rose
Smith, Arthur John
Sousa, William Thomas
Swain, Riley Elizabeth
Sweeney, Nicolas Patrick
Tedeschi, Luke Ryan
Thomas, N Summer
Toro, Kiley Grace
Way, Nathan Joseph
Whitman, Dylan Fiona
Woodmansee, Izzabelle Patricia
Grade 8
Abbott, Preston James
Abruzzese, Sophia Joy
Algier, Crysta Lynn
Alves, Amelia Fernanda
Alves, Ella Candace
Andrade, Mackenzie Anne
Baton, Adam Brady
Baxter, Lillian Grace
Bishop, Emma Elisabeth
Brass, Persephanie Leah
Browning, Samuel Howard
Browning, Taylor Hope
Bryson, Margaret Maria
Bugbee-Cassara, Ezra J
Burdon, Liam Lochlain
Butler, Brooke Ann
Callahan, Lucas Conan
Campbell, Evelyn Jane
Cannon, Elizabeth Eileen
Carpenter, Kamren
Carrillo, Aila Ruth
Cole, Allison Marie
Comolli, Richard David
Cubina, Julian Eduardo
Currier, Aubrey Jennie
Daniels, Meaghan Rose
DaPonte, Ella Hope
Debigare, Candice M
Denecour, Addyson Danielle
Dower, William Finley
Downey, Grace Olean
Dropek, Nathaniel Paul
Dugas, Dylan Carter
Emery, Leo Jackson
England, Harrison R
Felkner, Luke William
Fizzano, Madilyn Chloe
Freel, Kaitlyn Anne
Furmanick, Adam
Garcia, Ashley Lynn
George, Maya Loren
Gormly, Connor Joseph
Grandolfi, Lillian Dwyer
Grissom, Chloe Kathryn
Guglielmo, Anthony D
Harding, Jacen E
Heil, Cyrus Alexander
Heise, Brooke Marie
Hoffman, Luke J
Holzinger, Sean Robert
Iskander, Leila Raine
Jaillet, Kayden Elle
Kanaczet, Ryan Phillip
Knerr, Everett R
Kores, Kyla Ann
Korus, Alexis Stone
Koseoglu, Efe Konner
Linke, Kara Ashley
Longacre, Sara Luchia
Lowell, Kaylyn May
Lowell, Olivia Katherine
Major, Jeremiah Josiah
Malloney, Noah James
Marcille, Lainey Rae
Marland, Landon James
Martin, Joshua
Martin, Kyra Ann
Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine
Matthews, Maya Elizabeth
May, Albert J.
McKnight, McKenzie Fallyn
Miguel, Allison Anne
Mitkowski, Sadie Grace
Moyer, Amanda Jean
Murphy, Ella Rose
Newett, Madison Ann
Peltier, Kyla Ann
Quigley, Ella Marie
Roberts, Seth Michael
Segar, Abigail Mae
Sheldon, Ryan Myer
Shilale, Casimir Joseph Thomas
Shilale, Holly Helena Louise
Simoes, Lilah Arlene
Simon, Josephine Jane
Simonelli, Connor Francis
Smith, Makayla Rose
Steere, Benjamin Paul
Steere, Grace Elizabeth
Sumner, Landon Thomas
Taber, Lidia Gail
Tretton, Anna Rose Lynn
Urbec, Ramsey John
Weber, Sienna Lee
White, Quinn
Wilusz, Nicholas Alexander
Wood, Allison Grace
Wood, Haylee C.
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