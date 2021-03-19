Grade 5
Aiello, Tessa Mary
Allen, Noah Donald
Andrade, Domenic Carlos
Austin, Carlie Jo
Barr, Zoey Ann
Basile, Angela Marie
Bedoya, Isabella Sofia
Bentley, Samantha
Bilotta, Silas Benjamin
Brown, Izaia Grace
Bruso, Landon Michael
Bryson, Maria Helen
Buckingham, Molly Elizabeth
Burbank-Tyrrell, Maizey Ruth
Calner, Colin Ryan
Carrigan, Catherine Elizabeth
Charette, Landon Christopher
Coggeshall, Cameron N
Cook, Kasey Jean
Cook, Maija Elizabeth
Cook, Trinity Marie
Cotton, Sophia Rose
Cubina, Christopher J
Cunha, Joseph David
Cunha, Juliana Diane
DaPonte, Lucas J
Defedele, Luke Joseph
DeVoe, Brody Lawrence
Dilibero, Ethan Nathan
DiPaola, Haidan Thomas
DiSano, Leila Nicolina
Donahue, Justin James
Donnelly, Joseph Michael
Dorgan, Sean Thomas
Dugas, Aiden James
Dutra, Madeline Elizabeth
Emery, Josie Lee
Fanning, Chloe Eliza
Freelove, Augustus Patrick
Furlong, Garrett William
Furlong, Shane Michael
Gerjes, Avianna Mary
Gillis, Emily Grace
Gillis, Sarah Ellison
Giorno, Alexa Reese
Guido, Angelo
Hall, Lillian Lauren
Haxton, Leo Francis
Holland, Jacob Webster
Johnston, Anna Marie
Katter, Ada Grey
Kocab, Sophia Elizabeth
Kona, Elizabeth Paige
Koseoglu, Buse Kayla
LaMunyon, Andrew Whitney
LaMunyon, Iain Robert
Lesh, Caroline Isabella
Lewis, Kaylee Marion
Maher-Goodell, Haidyn Mychael
Marcantonio, Preston R
McCabe, Alexia Jean
McCann, Reid Clifton
McGlinsey, Tucker William
McGovern, Emma Keane
Minick, Madelyn Ruth
Moffitt, Lily Catherine Grace
Monteforte, Lola Pearl
Morse, Gavin A
Navakauskas, Emma Lynn
Nickerson, Jackson Lynn
Nunn, Abigail Mae
Paliotta, Samantha Hope
Pogacar, Greta Mari
Posillo, Hunter Michael
Primrose, Emily Marie
Rice, Aaron Thomas
Rose, Keelyn Cecile
Sensenig, Ava Dawn
Sheldon, Nylah Lea
Simon, Abraham Mountain
Spinard, Lilly Marie
Stelik, Maura
Sumner, Sophia Anne
Tanner, Gavin Byron
Tarnowski, Skylar Fey
Taylor, Natalie Mae
Tefft, Lucas John
Tiernan, Abby Mae
Valuk, Alana Marie Lorraine
Velander, Keelan David
Weinand, Julius Vincent Taylor
Grade 6
Acton, Ezri Grace
Aiello, Jonathan Campbell
Almeida, Juliana Aldina
Alvarez, Dennis W
Anderson, Landree Kate
Bartnick, Madison Claire
Bennett, Colby William
Bevilacqua, Jayonna Jo
Boger, William David
Bowman, Mackenzie E
Brodeur, Derek Albert
Browning, Samantha Leigh
Campbell, Aubrey Lynn
Cann, Madelyn Elizabeth
Card, Amelia Nicole
Catalan, Rilynn Mae
Charette, Kaitlyn Rose
Cheney, Trevor Robert
Clancy, Abigail Rose
Collet, Collin R
Cordone, Santino Georgio
Craig, Brayden Carl
Creamer, Mitchell E
Creegan, Aidan M
DeMartino, Sulaiman Noah
DeVoe, Carlee Angelina
Dorgan, Madeline Hannah
Dove, Jacoby Makai Tapony
Doyle, Morgan Abigail
Ellis, Samuel Owen
Fredette, Dylan R
Giusti, Charlotte Marie
Gleason, Brendan James
Greene, Dylan Wayne
Hanks, Kesten Nadine
Heim, Madilyn Hope
Jeannenot, Adriana Lee
Johnson, Hailey James
King, Amber Lynn
Knight, Jude Alphonse
Laird, Ava Ann
Lechman-Satti, Mason Raymond
Lee, Dayton James
Lementowicz, Lily Anne
Lennon, Andrew Michael
Lesh, Hunter Michael
Liguori-Bills, Zoe Rose
Locke, Caleb Andrew
Maderia, Olivia Rae
Mason, Sawyer James
Mastin, Josie Laura
McCallig, Nolan Thomas
McKeen III, Terry Arthur
Mills, Stephen Jacob
Moffitt, Greyson Michael
Myer, Riley Jane
Mykhaylyshyn, Halyna Sofia
Niewiecki, Madison Rae
Niewiecki, Payton Alexis
Orton, Ryleigh Madison
Owren, Molly Marie
Petrangelo, Cassidy Grace
Prentiss, Emma Royal
Prescott, Connor Blue
Raymond, Nicole Christina
Resinger, Brandon John
Sefranek, Cailin J
Simmons, Eiley Rose
Smith, Arthur John
Sousa, William Thomas
Swain, Riley Elizabeth
Sweeney, Nicolas Patrick
Tedeschi, Luke Ryan
Truax, Chase J
Vuono, Jacob Richard
Ward, Aideen Noelani-Cleo
Way, Nathan Joseph
Weilburg, Lily Jade
Whitman, Dylan Fiona
Woodmansee, Izzabelle Patricia
Zaharie IV, David George
Grade 7
Abbott, Preston James
Abruzzese, Sophia Joy
Ahern, Karlee Susan
Algier, Crysta Lynn
Alves, Amelia Fernanda
Alves, Ella Candace
Andrade, Mackenzie Anne
Baton, Adam Brady
Baxter, Lillian Grace
Bernard, Natalee April
Boulmetis, Zoe Morgan
Brass, Persephanie Leah
Browning, Samuel Howard
Browning, Taylor Hope
Bryson, Margaret Maria
Burdon, Liam Lochlain
Burlingham, Nathan A
Callahan, Lucas Conan
Campbell, Evelyn Jane
Cannon, Elizabeth Eileen
Carr, Hailey Ceserina
Carrillo, Aila Ruth
Cole, Allison Marie
Constantine, Paige Ella
Cubina, Julian Eduardo
Currier, Aubrey Jennie
Daniels, Meaghan Rose
DaPonte, Ella Hope
Debigare, Candice M
Denecour, Addyson Danielle
Dower, William Finley
Downey, Grace Olean
Emery, Leo Jackson
England, Harrison R
Felkner, Luke William
Fizzano, Madilyn Chloe
Freel, Kaitlyn Anne
Furmanick, Alyvia Grace
Garcia, Ashley Lynn
Gardiner, Jamie Lynn
George, Maya Loren
Graham, Isaac Patrick
Grandolfi, Lillian Dwyer
Grissom, Chloe Kathryn
Guglielmo, Anthony D
Harding, Jacen E
Harte, Aidan James
Heil, Cyrus Alexander
Heise, Brooke Marie
Hoffman, Luke J
Holzinger, Sean Robert
Hurtuk, Jack R
Iskander, Leila Raine
Jaillet, Kayden Elle
Kam, Ruby Behr
Kanaczet, Ryan Phillip
Knerr, Everett R
Kores, Kyla Ann
Koseoglu, Efe Konner
Lenihan, Adam Carter
Longacre, Sara Luchia
Lowell, Kaylyn May
Lowell, Olivia Katherine
Lynch, Evan Michael
Major, Jeremiah Josiah
Malloney, Noah James
Marcille, Lainey Rae
Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine
Matthews, Maya Elizabeth
May, Albert J.
McAllister, Emma Grace
McCann, Ethan Gregory
McKnight, McKenzie Fallyn
Miguel, Allison Anne
Minick, Jared Paul
Mitkowski, Sadie Grace
Moyer, Amanda Jean
Murphy, Ella Rose
Murphy, Emily Grace
Murray, Matthew Christopher
Newett, Madison Ann
O'Horo, Alexander John
Peltier, Kyla Ann
Quigley, Ella Marie
Segar, Abigail Mae
Sheldon, Ryan Myer
Shilale, Casimir Joseph Thomas
Shilale, Holly Helena Louise
Simoes, Lilah Arlene
Simon, Josephine Jane
Smith, Makayla Rose
Smith, Zane Alexander
Steere, Benjamin Paul
Steere, Grace Elizabeth
Sumner, Landon Thomas
Taber, Lidia Gail
Tretton, Anna Rose Lynn
Urbec, Ramsey John
Ure, Austin John
Vachon, Jaxson Paul
Weber, Sienna Lee
Wilusz, Nicholas Alexander
Wood, Allison Grace
Wood, Haylee C
Grade 8
Allen, Morgan Patrick
Allenson, Charles David
Anderson, Kara B
Apice, Gavin Michael
Bacon, Benjamin David
Barrette, Rachael R
Beauregard, Makayla L
Bennett, Jakob T
Bennett, Brayden L
Bentley, Jocelyn Ruby
Bentley, Raymond E
Boisclair, Gavin Raymond
Boyd, Matthew Clayton
Brodeur, Kyle Shepard
Brown, Emily Ann
Bruso, Parker Adam
Bryson, William Joseph
Burdick, Trent Michael
Callahan, Katelyn Elizabeth
Carpenter, Adam Frank
Cleary, Mia Elizabeth
Conklin, Hayleigh M
Costa, Juliet Eve
Cunha, Alessandra Cathleen
Dachowski, Ella Marie
Dayon, David Augustus
DeGiacomo, Brianna Ashley
Denecour, Ryann Elizabeth
Desarro, Jesse Luke
Dietrich, Olivia Therese
Edmunds, Charlie Enid
Eidam, Camron Joshua
Elderkin, Ethan Michael
Ellis, William John
Fitts, Gianna Marie
Fritz, William Riaan
Fusco, Kaydence Lee
Gagner, Sophia
Gatti, Michael Francis
Golden, Owen Michael
Goodman, Quinn Joseph
Grim, Daphne R
Hammett, Elinor Frances
Henley, Elijah Cole
Iskander, Maya L
Jaruta, Preston J
Jennings, Lilah Victoria
Joubert, Brooke Ann Marie
Kelly, Kaden Morgandy
Kenyon, Geena Louise
Kona, Charlotte Grace
Lajoie, Isaac Timothy
Leeming, Molly Elizabeth
Liese, Travis Kyle
Luzzi, Lacey Assunta
Mack, Destiny Lyn
MacLeod, Grace Faye
Maggs, Sierra Rose
Mancyak, Morgan T
Manlove, Julianne Eileen
Marchetti, Kyle Thomas
Marelli, Rowan James
McCallig, Keira Elizabeth
McDermott, Camren Lee
McIntosh, Liam James
McIntosh, Reese Avery
Meagher, Kendra Jade
Meehan, Jacob Tyler
Moyer, Cassidy Lynn
Mulligan, Fiona Nieve
Mulvey, Madeleine Grace
Nicolella, Christopher Michael
Niziolek, Leah Anne
O'Brien, Hazel Jean
O'Leary, Erin Ann
Owren, Faith Ann
Paine, Nicholas
Palmisciano, Molly Victoria
Pearce, Keira Meghan
Perrin, Kya J
Pizzuti, Ethan J
Propatier, Nicholas Lloyd
Puglia, Hayden Annalise
Rice, Aidan M.
Richardson, Madison Grace
Rios, Jezelle June
Rogers, Abigail Carolyn
Scavello, Samuel Wyatt
Seeley, Haiden Noah
Simmons, Ashley Elaine
Smith Champlain, Donovan Moses
Smith, Andrew J
Spence, Lily Margaret
Stratton, Zoe K
Sullivan, Jenna Skye
Swanson, Olivia Marie
Taylor, Ruby Kate
Thorp, Brandon John
Trudell, Jaxson E.
Ullucci, Rachel Elizabeth
Vachon(DL), Jasey Marie
Valuk, Eleandy Robert
Vincent, Brooke Leah
Vuono, Gracie Ann
Weathers, Cole Thomas
Whittier, Brysen W
Winthrop, Morgan A.
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