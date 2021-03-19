Grade 5

Aiello, Tessa Mary

Allen, Noah Donald

Andrade, Domenic Carlos

Austin, Carlie Jo

Barr, Zoey Ann

Basile, Angela Marie

Bedoya, Isabella Sofia

Bentley, Samantha

Bilotta, Silas Benjamin

Brown, Izaia Grace

Bruso, Landon Michael

Bryson, Maria Helen

Buckingham, Molly Elizabeth

Burbank-Tyrrell, Maizey Ruth

Calner, Colin Ryan

Carrigan, Catherine Elizabeth

Charette, Landon Christopher

Coggeshall, Cameron N

Cook, Kasey Jean

Cook, Maija Elizabeth

Cook, Trinity Marie

Cotton, Sophia Rose

Cubina, Christopher J

Cunha, Joseph David

Cunha, Juliana Diane

DaPonte, Lucas J

Defedele, Luke Joseph

DeVoe, Brody Lawrence

Dilibero, Ethan Nathan

DiPaola, Haidan Thomas

DiSano, Leila Nicolina

Donahue, Justin James

Donnelly, Joseph Michael

Dorgan, Sean Thomas

Dugas, Aiden James

Dutra, Madeline Elizabeth

Emery, Josie Lee

Fanning, Chloe Eliza

Freelove, Augustus Patrick

Furlong, Garrett William

Furlong, Shane Michael

Gerjes, Avianna Mary

Gillis, Emily Grace

Gillis, Sarah Ellison

Giorno, Alexa Reese

Guido, Angelo

Hall, Lillian Lauren

Haxton, Leo Francis

Holland, Jacob Webster

Johnston, Anna Marie

Katter, Ada Grey

Kocab, Sophia Elizabeth

Kona, Elizabeth Paige

Koseoglu, Buse Kayla

LaMunyon, Andrew Whitney

LaMunyon, Iain Robert

Lesh, Caroline Isabella

Lewis, Kaylee Marion

Maher-Goodell, Haidyn Mychael

Marcantonio, Preston R

McCabe, Alexia Jean

McCann, Reid Clifton

McGlinsey, Tucker William

McGovern, Emma Keane

Minick, Madelyn Ruth

Moffitt, Lily Catherine Grace

Monteforte, Lola Pearl

Morse, Gavin A

Navakauskas, Emma Lynn

Nickerson, Jackson Lynn

Nunn, Abigail Mae

Paliotta, Samantha Hope

Pogacar, Greta Mari

Posillo, Hunter Michael

Primrose, Emily Marie

Rice, Aaron Thomas

Rose, Keelyn Cecile

Sensenig, Ava Dawn

Sheldon, Nylah Lea

Simon, Abraham Mountain

Spinard, Lilly Marie

Stelik, Maura

Sumner, Sophia Anne

Tanner, Gavin Byron

Tarnowski, Skylar Fey

Taylor, Natalie Mae

Tefft, Lucas John

Tiernan, Abby Mae

Valuk, Alana Marie Lorraine

Velander, Keelan David

Weinand, Julius Vincent Taylor

Grade 6

Acton, Ezri Grace

Aiello, Jonathan Campbell

Almeida, Juliana Aldina

Alvarez, Dennis W

Anderson, Landree Kate

Bartnick, Madison Claire

Bennett, Colby William

Bevilacqua, Jayonna Jo

Boger, William David

Bowman, Mackenzie E

Brodeur, Derek Albert

Browning, Samantha Leigh

Campbell, Aubrey Lynn

Cann, Madelyn Elizabeth

Card, Amelia Nicole

Catalan, Rilynn Mae

Charette, Kaitlyn Rose

Cheney, Trevor Robert

Clancy, Abigail Rose

Collet, Collin R

Cordone, Santino Georgio

Craig, Brayden Carl

Creamer, Mitchell E

Creegan, Aidan M

DeMartino, Sulaiman Noah

DeVoe, Carlee Angelina

Dorgan, Madeline Hannah

Dove, Jacoby Makai Tapony

Doyle, Morgan Abigail

Ellis, Samuel Owen

Fredette, Dylan R

Giusti, Charlotte Marie

Gleason, Brendan James

Greene, Dylan Wayne

Hanks, Kesten Nadine

Heim, Madilyn Hope

Jeannenot, Adriana Lee

Johnson, Hailey James

King, Amber Lynn

Knight, Jude Alphonse

Laird, Ava Ann

Lechman-Satti, Mason Raymond

Lee, Dayton James

Lementowicz, Lily Anne

Lennon, Andrew Michael

Lesh, Hunter Michael

Liguori-Bills, Zoe Rose

Locke, Caleb Andrew

Maderia, Olivia Rae

Mason, Sawyer James

Mastin, Josie Laura

McCallig, Nolan Thomas

McKeen III, Terry Arthur

Mills, Stephen Jacob

Moffitt, Greyson Michael

Myer, Riley Jane

Mykhaylyshyn, Halyna Sofia

Niewiecki, Madison Rae

Niewiecki, Payton Alexis

Orton, Ryleigh Madison

Owren, Molly Marie

Petrangelo, Cassidy Grace

Prentiss, Emma Royal

Prescott, Connor Blue

Raymond, Nicole Christina

Resinger, Brandon John

Sefranek, Cailin J

Simmons, Eiley Rose

Smith, Arthur John

Sousa, William Thomas

Swain, Riley Elizabeth

Sweeney, Nicolas Patrick

Tedeschi, Luke Ryan

Truax, Chase J

Vuono, Jacob Richard

Ward, Aideen Noelani-Cleo

Way, Nathan Joseph

Weilburg, Lily Jade

Whitman, Dylan Fiona

Woodmansee, Izzabelle Patricia

Zaharie IV, David George

Grade 7

Abbott, Preston James

Abruzzese, Sophia Joy

Ahern, Karlee Susan

Algier, Crysta Lynn

Alves, Amelia Fernanda

Alves, Ella Candace

Andrade, Mackenzie Anne

Baton, Adam Brady

Baxter, Lillian Grace

Bernard, Natalee April

Boulmetis, Zoe Morgan

Brass, Persephanie Leah

Browning, Samuel Howard

Browning, Taylor Hope

Bryson, Margaret Maria

Burdon, Liam Lochlain

Burlingham, Nathan A

Callahan, Lucas Conan

Campbell, Evelyn Jane

Cannon, Elizabeth Eileen

Carr, Hailey Ceserina

Carrillo, Aila Ruth

Cole, Allison Marie

Constantine, Paige Ella

Cubina, Julian Eduardo

Currier, Aubrey Jennie

Daniels, Meaghan Rose

DaPonte, Ella Hope

Debigare, Candice M

Denecour, Addyson Danielle

Dower, William Finley

Downey, Grace Olean

Emery, Leo Jackson

England, Harrison R

Felkner, Luke William

Fizzano, Madilyn Chloe

Freel, Kaitlyn Anne

Furmanick, Alyvia Grace

Garcia, Ashley Lynn

Gardiner, Jamie Lynn

George, Maya Loren

Graham, Isaac Patrick

Grandolfi, Lillian Dwyer

Grissom, Chloe Kathryn

Guglielmo, Anthony D

Harding, Jacen E

Harte, Aidan James

Heil, Cyrus Alexander

Heise, Brooke Marie

Hoffman, Luke J

Holzinger, Sean Robert

Hurtuk, Jack R

Iskander, Leila Raine

Jaillet, Kayden Elle

Kam, Ruby Behr

Kanaczet, Ryan Phillip

Knerr, Everett R

Kores, Kyla Ann

Koseoglu, Efe Konner

Lenihan, Adam Carter

Longacre, Sara Luchia

Lowell, Kaylyn May

Lowell, Olivia Katherine

Lynch, Evan Michael

Major, Jeremiah Josiah

Malloney, Noah James

Marcille, Lainey Rae

Mathews, Adequoyah Kamali-Josephine

Matthews, Maya Elizabeth

May, Albert J.

McAllister, Emma Grace

McCann, Ethan Gregory

McKnight, McKenzie Fallyn

Miguel, Allison Anne

Minick, Jared Paul

Mitkowski, Sadie Grace

Moyer, Amanda Jean

Murphy, Ella Rose

Murphy, Emily Grace

Murray, Matthew Christopher

Newett, Madison Ann

O'Horo, Alexander John

Peltier, Kyla Ann

Quigley, Ella Marie

Segar, Abigail Mae

Sheldon, Ryan Myer

Shilale, Casimir Joseph Thomas

Shilale, Holly Helena Louise

Simoes, Lilah Arlene

Simon, Josephine Jane

Smith, Makayla Rose

Smith, Zane Alexander

Steere, Benjamin Paul

Steere, Grace Elizabeth

Sumner, Landon Thomas

Taber, Lidia Gail

Tretton, Anna Rose Lynn

Urbec, Ramsey John

Ure, Austin John

Vachon, Jaxson Paul

Weber, Sienna Lee

Wilusz, Nicholas Alexander

Wood, Allison Grace

Wood, Haylee C

Grade 8

Allen, Morgan Patrick

Allenson, Charles David

Anderson, Kara B

Apice, Gavin Michael

Bacon, Benjamin David

Barrette, Rachael R

Beauregard, Makayla L

Bennett, Jakob T

Bennett, Brayden L

Bentley, Jocelyn Ruby

Bentley, Raymond E

Boisclair, Gavin Raymond

Boyd, Matthew Clayton

Brodeur, Kyle Shepard

Brown, Emily Ann

Bruso, Parker Adam

Bryson, William Joseph

Burdick, Trent Michael

Callahan, Katelyn Elizabeth

Carpenter, Adam Frank

Cleary, Mia Elizabeth

Conklin, Hayleigh M

Costa, Juliet Eve

Cunha, Alessandra Cathleen

Dachowski, Ella Marie

Dayon, David Augustus

DeGiacomo, Brianna Ashley

Denecour, Ryann Elizabeth

Desarro, Jesse Luke

Dietrich, Olivia Therese

Edmunds, Charlie Enid

Eidam, Camron Joshua

Elderkin, Ethan Michael

Ellis, William John

Fitts, Gianna Marie

Fritz, William Riaan

Fusco, Kaydence Lee

Gagner, Sophia

Gatti, Michael Francis

Golden, Owen Michael

Goodman, Quinn Joseph

Grim, Daphne R

Hammett, Elinor Frances

Henley, Elijah Cole

Iskander, Maya L

Jaruta, Preston J

Jennings, Lilah Victoria

Joubert, Brooke Ann Marie

Kelly, Kaden Morgandy

Kenyon, Geena Louise

Kona, Charlotte Grace

Lajoie, Isaac Timothy

Leeming, Molly Elizabeth

Liese, Travis Kyle

Luzzi, Lacey Assunta

Mack, Destiny Lyn

MacLeod, Grace Faye

Maggs, Sierra Rose

Mancyak, Morgan T

Manlove, Julianne Eileen

Marchetti, Kyle Thomas

Marelli, Rowan James

McCallig, Keira Elizabeth

McDermott, Camren Lee

McIntosh, Liam James

McIntosh, Reese Avery

Meagher, Kendra Jade

Meehan, Jacob Tyler

Moyer, Cassidy Lynn

Mulligan, Fiona Nieve

Mulvey, Madeleine Grace

Nicolella, Christopher Michael

Niziolek, Leah Anne

O'Brien, Hazel Jean

O'Leary, Erin Ann

Owren, Faith Ann

Paine, Nicholas

Palmisciano, Molly Victoria

Pearce, Keira Meghan

Perrin, Kya J

Pizzuti, Ethan J

Propatier, Nicholas Lloyd

Puglia, Hayden Annalise

Rice, Aidan M.

Richardson, Madison Grace

Rios, Jezelle June

Rogers, Abigail Carolyn

Scavello, Samuel Wyatt

Seeley, Haiden Noah

Simmons, Ashley Elaine

Smith Champlain, Donovan Moses

Smith, Andrew J

Spence, Lily Margaret

Stratton, Zoe K

Sullivan, Jenna Skye

Swanson, Olivia Marie

Taylor, Ruby Kate

Thorp, Brandon John

Trudell, Jaxson E.

Ullucci, Rachel Elizabeth

Vachon(DL), Jasey Marie

Valuk, Eleandy Robert

Vincent, Brooke Leah

Vuono, Gracie Ann

Weathers, Cole Thomas

Whittier, Brysen W

Winthrop, Morgan A.

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